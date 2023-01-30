Vợ Bùi Tiến Dũng diện bikini nhỏ xíu, khoe vóc dáng nóng bỏng đẹp không tì vết sau 2 tháng sinh con

Hậu trường 30/01/2023 20:13

Trong trang phục bikini nhỏ xíu, nàng mẫu gốc Ukraine khoe body không một vết rạn hay mỡ thừa, không có bất cứ dấu vết gì của một người vừa mới sinh con cách đây 2 tháng.

Mới đây, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng khoe ảnh đi bơi cùng em gái khiến khá nhiều người bất ngờ. Khoe ảnh đi bơi ngày đầu năm mới, 'mẹ bỉm sữa' Dianka Zakhidova gây choáng với thân hình gọn gàng. Mới sinh con được hai tháng, mỹ nhân Ukraine đã lấy lại thân hình săn chắc, phần bụng phẳng không tì vết. Dianka Zakhidova đã nhanh chóng quay trở lại với công việc mẫu ảnh và chạy show không biết mệt mỏi.

Vợ Bùi Tiến Dũng diện bikini nhỏ xíu, khoe vóc dáng nóng bỏng đẹp không tì vết sau 2 tháng sinh con - Ảnh 1

Vợ Bùi Tiến Dũng diện bikini nhỏ xíu, khoe vóc dáng nóng bỏng đẹp không tì vết sau 2 tháng sinh con - Ảnh 2
'Mẹ bỉm sữa' Dianka Zakhidova gây choáng với thân hình gọn gàng - Ảnh: FBNV

Hình ảnh chụp toàn thân mới thực sự gây sốc vì Dianka Zakhidova đã lấy lại được vóc dáng mảnh mai cực chuẩn không thua gì thời son rỗi, thậm chí còn nổi rõ đường múi bụng và không có bất cứ vết rạn hay dấu hiệu gì chứng tỏ đã từng sinh nở. Vốn sở hữu visual "đỉnh chóp", nàng mẫu gốc Ukraine chỉ cần trang điểm đôi chút là đã đủ hút hồn.

Vợ Bùi Tiến Dũng diện bikini nhỏ xíu, khoe vóc dáng nóng bỏng đẹp không tì vết sau 2 tháng sinh con - Ảnh 3

Dù là mẹ một con, thân hình vợ thủ thành Bùi Tiến Dũng ít có sự thay đổi. Trước đây, cô thường xuyên làm người mẫu nội y, áo tắm. Với body săn chắc, phần bụng nổi múi cơ, Dianka dễ dàng về dáng chỉ khoảng một tuần sau sinh.

Người mẫu Dianka Zakhidova - vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng - sinh con trai đầu lòng hôm 25/11/2022 tại một bệnh viện phụ sản ở TP HCM. 

Hậu sinh nở, netizen 'mắt chữ O, mồm chữ A' khi nhìn thấy vóc dáng gợi cảm xinh đẹp xuất sắc của vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng

Hậu sinh nở, netizen 'mắt chữ O, mồm chữ A' khi nhìn thấy vóc dáng gợi cảm xinh đẹp xuất sắc của vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng

Thân hình hậu sinh nở không một chút mỡ thừa của bà xã Bùi Tiến Dũng khiến fan hâm mộ vô cùng ấn tượng.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ Bùi Tiến Dũng Dianka Zakhidova sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang