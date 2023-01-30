Vợ Bùi Tiến Dũng diện bikini nhỏ xíu, khoe vóc dáng nóng bỏng đẹp không tì vết sau 2 tháng sinh con

Trong trang phục bikini nhỏ xíu, nàng mẫu gốc Ukraine khoe body không một vết rạn hay mỡ thừa, không có bất cứ dấu vết gì của một người vừa mới sinh con cách đây 2 tháng.

Mới đây, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng khoe ảnh đi bơi cùng em gái khiến khá nhiều người bất ngờ. Khoe ảnh đi bơi ngày đầu năm mới, 'mẹ bỉm sữa' Dianka Zakhidova gây choáng với thân hình gọn gàng. Mới sinh con được hai tháng, mỹ nhân Ukraine đã lấy lại thân hình săn chắc, phần bụng phẳng không tì vết. Dianka Zakhidova đã nhanh chóng quay trở lại với công việc mẫu ảnh và chạy show không biết mệt mỏi.

'Mẹ bỉm sữa' Dianka Zakhidova gây choáng với thân hình gọn gàng - Ảnh: FBNV

Hình ảnh chụp toàn thân mới thực sự gây sốc vì Dianka Zakhidova đã lấy lại được vóc dáng mảnh mai cực chuẩn không thua gì thời son rỗi, thậm chí còn nổi rõ đường múi bụng và không có bất cứ vết rạn hay dấu hiệu gì chứng tỏ đã từng sinh nở. Vốn sở hữu visual "đỉnh chóp", nàng mẫu gốc Ukraine chỉ cần trang điểm đôi chút là đã đủ hút hồn.

Dù là mẹ một con, thân hình vợ thủ thành Bùi Tiến Dũng ít có sự thay đổi. Trước đây, cô thường xuyên làm người mẫu nội y, áo tắm. Với body săn chắc, phần bụng nổi múi cơ, Dianka dễ dàng về dáng chỉ khoảng một tuần sau sinh.

Người mẫu Dianka Zakhidova - vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng - sinh con trai đầu lòng hôm 25/11/2022 tại một bệnh viện phụ sản ở TP HCM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-bui-tien-dung-dien-bikini-nho-xiu-khoe-voc-dang-nong-bong-dep-khong-ti-vet-sau-2-thang-sinh-con-550697.html