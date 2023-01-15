Kể từ khi Bùi Tiến Dũng và vợ Tây Dianka Zakhidova đón chào thành viên mới của gia đình đã tròn 1 tháng. Thủ thành gốc Thanh Hóa thể hiện mình là một ông bố “bỉm sữa” luôn chăm lo cho cậu quý tử đầu lòng cậu quý tử đầu lòng từng bữa ăn giấc ngủ. Anh cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của vợ con cho người hâm mộ xuýt xoa.

Cậu quý nhà Bùi Tiến Dũng và vợ Tây tròn 1 tháng tuổi kể từ khi mở mắt chào đời. (Ảnh: FB Bui Tien Dung)

Mới đây nhất, đăng tải trên Facebook cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ một đoạn video quay cận cảnh con trai 1 tháng tuổi của mình. Theo đó, một hộ lý tại gia đang giúp cậu bé tập lẫy, trông quý tử “trộm vía” ngày càng có da thịt, cứng cáp dưới bàn tay khéo léo của người chăm trẻ. Dù giấu mặt đằng sau ống kính nhưng người hâm mộ dễ dàng nhận ra niềm hạnh phúc ngập tràn của Bùi Tiến Dũng và những người thân xung quanh.

Bùi Tiến Dũng khoe cận cảnh con trai lai Tây 1 tháng tuổi, quý tử “trộm vía” cứng cáp được nâng niu như trứng mỏng. (Ảnh: FB Bui Tien Dung)

Ngày 25/11 năm ngoái, vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng là Dianka đã hạ sinh một bé trai tại một bệnh viện quốc tế lớn trên địa bàn TP.HCM. Cậu quý tử được chào đời bằng phương pháp sinh mổ và có tên là Danil. Để vợ con được hưởng những điều kiện tốt nhất, thủ thành người Thanh Hóa đã thuê phòng dịch vụ và được bác sĩ chăm sóc."Mẹ thì được massage xông hơi chăm sóc từ đầu đến chân, bé thì được tắm, massage và hơ lá trầu trộm vía ăn ngủ ngoan. Bố thì chỉ cần ngồi ngắm hai mẹ con thôi là tim tan chảy rồi", Tiến Dũng chia sẻ.

Bùi Tiến Dũng cho con trai đầu lòng những điều kiện tốt nhất. (Ảnh: FB Bui Tien Dung)

Khoảnh khắc ngọt ngào của Bùi Tiến Dũng và vợ Tây khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: FB Bui Tien Dung)

Sau khi có nhiều cống hiến nổi bật cho nền bóng đá nước nhà, Bùi Tiến Dũng đã xây dựng cho mình một cuộc sống hạnh phúc bên vợ và con trai đầu lòng. Có thể thấy từ khi con trai đầu lòng ra đời, Bùi Tiến Dũng luôn thể hiện sự chu đáo, quan tâm hết mực về cho gia đình. Bắt đầu một vai trò mới là bố bỉm sửa, Bùi Tiến Dũng đã làm tốt vai trò của mình.