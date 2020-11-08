Vợ Bình Minh khoe ảnh bikini nóng rực, chứng minh hôn nhân viên mãn chỉ với một hành động

Hậu trường 08/11/2020 09:06

Khoe khoảnh khắc tại bể bơi cùng ông xã, doanh nhân Anh Thơ - vợ Bình Binh nhận được nhiều lời khen từ dân mạng bởi sự trẻ trung, rạng ngời.

Bình Minh - Anh Thơ là một trong những cặp đôi được quan tâm hiện nay. Từng được xem là cặp đôi "đũa lệch" của showbiz Việt, nhưng điều này không ảnh hưởng đến hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ. Sau hơn 10 năm chung sống, họ có với nhau 2 cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn.

Tình yêu của cựu siêu mẫu Bình Minh dành cho bà xã lệch tuổi khiến công chúng ngưỡng mộ. Họ thường xuyên dành cho nhau nhiều lời có cánh, những cử chỉ thân mật chứng minh cuộc sống vợ chồng ấm êm.

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Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Bình Minh và Anh Thơ - Ảnh: FB

Mới đây, vợ Bình Minh gây chú ý khi chia sẻ ảnh mới nhất lên trang cá nhân. Trong ảnh, cô diện đồ bơi khoe dáng gợi cảm. Dù vóc dáng có phần hơi mũm mĩm, nhưng nữ doanh nhân vẫn tự tin tạo dáng trước ống kính. Bà mẹ hai con nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc trẻ trung và rạng rỡ dù đã ngoài 40 tuổi.

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Doanh nhân Anh Thơ khoe vóc dáng nuột nà trước hồ bơi - Ảnh: FB
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Vợ chồng Bình Minh 'tình bể bình' bên nhau - Ảnh: FB

Nữ doanh nhân tâm sự: "Nhiều lúc mệt ơi là mệt, đuối ơi là đuối, điên ơi là điên, giận ơi là giận, nhưng mình không cho phép những cảm xúc này len lỏi trong tâm trí mình và được dừng lại ở đó lâu, phải tiễn nó ra đi ngay và luôn. Đó là một trong những lý do mình luôn chọn giải pháp đi nơi nào đó để giải trí, để thư giãn, sạc lại năng lượng, để suy nghĩ, để tư duy".

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Bình Minh được mệnh danh là ông bố tuyệt vời - Ảnh: FB

Trong loạt ảnh này, đáng chú ý là khoảnh khắc cựu siêu mẫu Bình Minh xuất hiện bên vợ. Cặp đôi nở nụ cười rạng ngời chụp ảnh tự sướng khi đi bơi chung. Sau những sóng gió trong cuộc sống, họ vẫn giữ cho hai con tổ ấm viên mãn đáng ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   doanh nhân Anh Thơ Bình Minh Bình Minh và Anh Thơ

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