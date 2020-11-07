Ngắm nhan sắc thời thiếu nữ của nghệ sĩ Chiều Xuân, xinh đẹp dịu dàng chuẩn 'mỹ nữ vạn người mê'

Chiều Xuân là diễn viên kỳ cựu của màn ảnh phía Bắc. Cô để lại rất nhiều dấu ấn trong hàng loạt bộ phim từng nổi đình nổi đám một thời như: Hà Nội 12 ngày đêm, Tình biển, Hàng xóm… Bên cạnh khả năng diễn xuất đỉnh cao, nữ nghệ sĩ còn gây chú ý khi sở hữu nhan sắc vô cùng nổi bật.

Thuở đôi mươi, nghệ sĩ Chiều Xuân từng gây thương nhớ bởi nhan sắc xinh đẹp, thanh lịch đúng chuẩn người con gái Hà Thành xưa. Qua hình ảnh được chia sẻ, dễ dàng nhận ra thuở đôi mươi cô có diện mạo nổi trội hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Nữ diễn viên sở hữu vóc dáng cao, thanh mảnh cùng gương mặt thanh tú, nụ cười tỏa nắng.