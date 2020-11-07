Ngắm nhan sắc thời thiếu nữ của nghệ sĩ Chiều Xuân, xinh đẹp dịu dàng chuẩn 'mỹ nữ vạn người mê'

Hậu trường 07/11/2020 09:24

Nhan sắc xinh đẹp của nghệ sĩ Chiều Xuân thuở đôi mươi từng làm say đắm bao chàng trai. Hiện tại ở tuổi ngoài 50, cô vẫn vô cùng rạng ngời.

Chiều Xuân là diễn viên kỳ cựu của màn ảnh phía Bắc. Cô để lại rất nhiều dấu ấn trong hàng loạt bộ phim từng nổi đình nổi đám một thời như: Hà Nội 12 ngày đêm, Tình biển, Hàng xóm… Bên cạnh khả năng diễn xuất đỉnh cao, nữ nghệ sĩ còn gây chú ý khi sở hữu nhan sắc vô cùng nổi bật.

Thuở đôi mươi, nghệ sĩ Chiều Xuân từng gây thương nhớ bởi nhan sắc xinh đẹp, thanh lịch đúng chuẩn người con gái Hà Thành xưa. Qua hình ảnh được chia sẻ, dễ dàng nhận ra thuở đôi mươi cô có diện mạo nổi trội hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Nữ diễn viên sở hữu vóc dáng cao, thanh mảnh cùng gương mặt thanh tú, nụ cười tỏa nắng.

Ngắm nhan sắc thời thiếu nữ của nghệ sĩ Chiều Xuân, xinh đẹp dịu dàng chuẩn 'mỹ nữ vạn người mê' - Ảnh 1

Ngắm nhan sắc thời thiếu nữ của nghệ sĩ Chiều Xuân, xinh đẹp dịu dàng chuẩn 'mỹ nữ vạn người mê' - Ảnh 2
Nhan sắc thời trẻ vô cùng xinh đẹp của diễn viên Chiều Xuân - Ảnh: Internet
Ngắm nhan sắc thời thiếu nữ của nghệ sĩ Chiều Xuân, xinh đẹp dịu dàng chuẩn 'mỹ nữ vạn người mê' - Ảnh 3
Vẻ đẹp dịu hiền của cô từng làm bao người say mê - Ảnh: Internet

Hiện tại, dù đã lên chức bà ngoại nhưng nghệ sĩ Chiều Xuân vẫn giữ được nét đẹp vốn có. Tuy trên gương mặt đã tồn tại nhiều dấu vết của thời gian, nhưng cô được nhận xét trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật. Nụ cười tỏa nắng càng làm tôn lên nét đẹp ngọt ngào của người con gái Hà Thành năm xưa.

Ngắm nhan sắc thời thiếu nữ của nghệ sĩ Chiều Xuân, xinh đẹp dịu dàng chuẩn 'mỹ nữ vạn người mê' - Ảnh 4
Vẻ đẹp 'bị thời gian bỏ quên' của nghệ sĩ Chiều Xuân - Ảnh: Internet

Ở tuổi ngoài 50, bà mẹ hai con vẫn được khen ngợi bởi gu thời trang sành điệu. Nữ nghệ sĩ còn khiến nhiều đàn em phải "ghen tỵ" khi diện bikini khoe hình thể nóng bỏng bất ngờ.

Ngắm nhan sắc thời thiếu nữ của nghệ sĩ Chiều Xuân, xinh đẹp dịu dàng chuẩn 'mỹ nữ vạn người mê' - Ảnh 5
Nữ nghệ sĩ tự tin đọ sắc bên hai cô con gái - Ảnh: Internet
Ngắm nhan sắc thời thiếu nữ của nghệ sĩ Chiều Xuân, xinh đẹp dịu dàng chuẩn 'mỹ nữ vạn người mê' - Ảnh 6
Vóc dáng gợi cảm của nữ nghệ sĩ khi lên chức bà ngoại - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Chiều Xuân còn khéo vun vén cho mình tổ ấm vô cùng viên mãn. Cô có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm với ông xã Đỗ Hồng Quân. Họ có với nhau hai cô con gái Hồng Mi và Hồng Khanh. Hiện chị cả Hồng Mi đã kết hôn và sinh con, riêng Hồng Khanh rất đam mê nghệ thuật và mong muốn nối nghiệp mẹ.

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