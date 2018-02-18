Vợ Bình Minh gây choáng khi tiết lộ sở hữu gần 2.000 cây son hàng hiệu

Bà xã Bình Minh khiến nhiều chị em phát hờn khi khoe khéo “gia tài” son bao la với 1.800 cây son đỏ.
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Tuy không hoạt động trong showbiz nhưng Anh Thơ luôn nằm trong danh sách những cô vợ có gu thời trang cuốn hút nhất. Bà mẹ hai con thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tạo dáng nhí nhảnh lên mạng xã hội khiến nhiều nhiều lầm tưởng cô chỉ mới ngoài 30.
Thuộc thế hệ 7X nhưng bà xã Bình Minh vẫn sở hữu gương mặt trẻ trung, vóc dáng thon thả hiếm thấy. Để thường xuyên xuất hiện chỉn chu như vậy, Anh Thơ không ngần ngại đầu tư tiền tỷ cho việc mua sắm mỹ phẩm đắt tiền.
Ngoài những sản phẩm phục vụ cho việc làm đẹp, Anh Thơ còn có sở thích đặc biệt là sưu tập son đỏ. Cô có tới 1.800 cây son đỏ với đa dạng kiểu dáng, mùi thơm, là dòng son của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới.
“Với cái lượng hơn 1/2 là màu đỏ trong tủ áo quần và 1,800 cây son đỏ thì Thơ hứa sẽ bao trọn từ mùng đến mền...kaka”, Anh Thơ viết.
Dưới chia sẻ của vợ Bình Minh, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống nhung lụa, tiền tiêu không hết của Anh Thơ. Tuy với chị, điều này không có gì đặc biệt nhưng với một cô gái bình thường thì đây quả thật là một con số đáng nể.