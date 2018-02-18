Vợ Bình Minh gây choáng khi tiết lộ sở hữu gần 2.000 cây son hàng hiệu

Tuy không hoạt động trong showbiz nhưng Anh Thơ luôn nằm trong danh sách những cô vợ có gu thời trang cuốn hút nhất. Bà mẹ hai con thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tạo dáng nhí nhảnh lên mạng xã hội khiến nhiều nhiều lầm tưởng cô chỉ mới ngoài 30.

Thuộc thế hệ 7X nhưng bà xã Bình Minh vẫn sở hữu gương mặt trẻ trung, vóc dáng thon thả hiếm thấy. Để thường xuyên xuất hiện chỉn chu như vậy, Anh Thơ không ngần ngại đầu tư tiền tỷ cho việc mua sắm mỹ phẩm đắt tiền.