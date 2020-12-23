Làng giải trí Việt một lần nữa nhuốm màu tang thương trước thông tin nhạc sĩ Lam Phương qua đời.

Thông tin nhạc sĩ Lam Phương qua đời khiến người hâm mộ vô cùng thương tiếc. Được biết, ông qua đời tại Mỹ sau thời gian chống chọi với bệnh tim và tai biến mạch máu não.

Ông mất vào lúc 18 giờ ngày 22/12 (theo giờ Mỹ), hưởng thọ 83 tuổi. Sự ra đi của cố nhạc sĩ để lại nỗi mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt Nam.

Thuở sinh thời, cố nhạc sĩ đã đóng góp rất lớn cho nền nghệ thuật nước nhà - Ảnh: Internet

Rất nhiều nghệ sĩ như: Dương Triệu Vũ, Thanh Hà, Việt Hương... bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của nhạc sĩ Lam Phương.

Việt Hương viết trên trang cá nhân: "Không dám đăng những gì không vui cứ cố. Nhưng đây là người nhạc sĩ mà Hương trân quý. Xin được phép chia sẻ nỗi đau này với gia đình và khán giả mộ điệu tác phẩm của chú nhạc sĩ Lam Phương. Bảy ơi còn đâu những bữa cơm ngồi nghe chú nói về lịch sử tác phẩm của chú. Đau".

Dương Triệu Vũ xót xa: "Xin vĩnh biệt chú một tượng đài âm nhạc Việt Nam.... con rất vinh dự đã được hát nhiều khúc nhạc của chú. Những bản tình ca đa màu sắc nhưng lại mang một tổng thể chung là tâm hồn của nhạc sĩ Lam Phương. Mong chú được yên nghỉ trong tình yêu thương của bao nhiêu thế hệ người yêu âm nhạc. Cuộc đời như 'Một giấc chiêm bao'".

Những thông tin về lễ tang cố nhạc sĩ sẽ tiếp tục được cập nhật - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh ngày 20/3/1937. Ông là một trong những người tiên phong của tân nhạc miền Nam và là "cha đẻ" của hơn 200 tác phẩm được nhiều ca sĩ lớn thể hiện.

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