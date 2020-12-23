Việt Hương, Dương Triệu Vũ đau buồn trước tin nhạc sĩ Lam Phương qua đời

Hậu trường 23/12/2020 14:19

Làng giải trí Việt một lần nữa nhuốm màu tang thương trước thông tin nhạc sĩ Lam Phương qua đời.

Thông tin nhạc sĩ Lam Phương qua đời khiến người hâm mộ vô cùng thương tiếc. Được biết, ông qua đời tại Mỹ sau thời gian chống chọi với bệnh tim và tai biến mạch máu não.

Ông mất vào lúc 18 giờ ngày 22/12 (theo giờ Mỹ), hưởng thọ 83 tuổi. Sự ra đi của cố nhạc sĩ để lại nỗi mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt Nam.

nhac si lam phuong

Thuở sinh thời, cố nhạc sĩ đã đóng góp rất lớn cho nền nghệ thuật nước nhà - Ảnh: Internet

Rất nhiều nghệ sĩ như: Dương Triệu Vũ, Thanh Hà, Việt Hương... bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của nhạc sĩ Lam Phương.

Việt Hương viết trên trang cá nhân: "Không dám đăng những gì không vui cứ cố. Nhưng đây là người nhạc sĩ mà Hương trân quý. Xin được phép chia sẻ nỗi đau này với gia đình và khán giả mộ điệu tác phẩm của chú nhạc sĩ Lam Phương. Bảy ơi còn đâu những bữa cơm ngồi nghe chú nói về lịch sử tác phẩm của chú. Đau".

Dương Triệu Vũ xót xa: "Xin vĩnh biệt chú một tượng đài âm nhạc Việt Nam.... con rất vinh dự đã được hát nhiều khúc nhạc của chú. Những bản tình ca đa màu sắc nhưng lại mang một tổng thể chung là tâm hồn của nhạc sĩ Lam Phương. Mong chú được yên nghỉ trong tình yêu thương của bao nhiêu thế hệ người yêu âm nhạc. Cuộc đời như 'Một giấc chiêm bao'".

nhac si lam phuong 1
Những thông tin về lễ tang cố nhạc sĩ sẽ tiếp tục được cập nhật - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh ngày 20/3/1937. Ông là một trong những người tiên phong của tân nhạc miền Nam và là "cha đẻ" của hơn 200 tác phẩm được nhiều ca sĩ lớn thể hiện.

Sau thời gian miệt mài giảm cân, Phan Như Thảo gây bất ngờ với vóc dáng hiện tại

Sau thời gian miệt mài giảm cân, Phan Như Thảo gây bất ngờ với vóc dáng hiện tại

Cựu người mẫu Phan Như Thảo nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và cư dân mạng bởi sự rạng rỡ và tươi trẻ đến bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   nhạc sĩ Lam Phương qua đời sao Việt qua đời Việt Hương

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026