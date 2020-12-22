Hậu tố chồng phụ bạc, vợ cũ Hoàng Anh gây xót xa khi chia sẻ mong ước bên con gái

Hậu trường 22/12/2020 16:14

Sau lùm xùm chuyện ly hôn, mọi động thái của vợ cũ Hoàng Anh đều thu hút sự chú ý đặc biệt của dân mạng.

Ồn ào chuyện ly hôn của diễn viên Hoàng Anh và vợ Việt kiều khiến dư luận xôn xao suốt thời gian qua. Mới đây, Quỳnh Như gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đi chơi với con gái. Có thể thấy, hai mẹ con đã có một chuyến đi chơi khá vui vẻ cùng nhau. Kèm theo ảnh, bà mẹ đơn thân chia sẻ: "Chỉ mong cuộc sống của mẹ con mình trôi qua mỗi ngày thật bình yên và đơn giản".

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Vợ cũ Hoàng Anh khoe ảnh đi chơi với con gái - Ảnh: FB

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Sau tất cả, cô mong muốn có cuộc sống bình yên bên ái nữ - Ảnh: FB

Dường như sau nhiều ngày mệt mỏi chuyện hôn nhân đổ vỡ, vợ cũ Hoàng Anh đang cố gắng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Dưới bài viết, Quỳnh Như nhận được nhiều lời động viên của mọi người: "Hai mẹ con đẹp quá chị yêu ơi", "Phụ nữ không có đàn ông không chết. Chỉ sợ không có sức khỏe, tiền thôi", "Phụ nữa đẹp nhất khi không thuộc về ai là đúng nha", "Giữ sức khỏe nha chị", "Em ơi không có gì bằng con của mình. Hãy sống vui vẻ lên em nhé"...

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Sau khi giảm cân, cô được khen xinh đẹp hơn - Ảnh: FB

Diễn viên Hoàng Anh và vợ Việt kiều Quỳnh Như kết hôn vào năm 2017. Đến năm 2019, nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" thông báo ngưng đóng phim để sang Mỹ đoàn tụ vợ và con gái. Những tưởng từ đây cuộc sống của cặp đôi sẽ thật sự hạnh phúc sau thời gian sống cảnh "mỗi người một nơi".

Thế nhưng đầu tháng 12 vừa qua, Quỳnh Như lên tiếng xác nhận đã ly hôn. Không chỉ vậy, cô còn tố nam diễn viên phụ bạc tình nghĩa vợ chồng, thiếu trách nhiệm với con gái.

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Hoàng Anh và vợ chia tay sau 3 năm kết hôn - Ảnh: Internet

Về phía Hoàng Anh, anh lên tiếng cho biết Quỳnh Như ghen tuông, kiểm soát mình. Đồng thời, nam diễn viên cho rằng vợ cũ ngăn cản anh trở lại với đam mê nghệ thuật.

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Từ khóa:   Hoàng Anh Hoàng Anh và Quỳnh Như diễn viên Hoàng Anh ly hôn

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