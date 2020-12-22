Tổng kết năm, vợ Cường Đô la khoe có được nhà 'khủng' và món quà vô giá khiến ai nấy trầm trồ

Hậu trường 22/12/2020 14:07

Thành công lớn nhất của vợ Cường Đô la - người đẹp Đàm Thu Trang trong năm nay là hoàn thiện ngôi nhà mới và có con gái Suchin.

Dù không còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng cuộc sống của Đàm Thu Trang bên Cường Đô la vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Sau hơn 1 năm "về chung nhà", vợ chồng "đại gia phố núi" đang tận hưởng những tháng ngày vô cùng hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi càng thêm viên mãn khi con gái chung chào đời.

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Vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang đang sống rất hạnh phúc - Ảnh: FB

Từng sống rất kín tiếng, nhưng thời gian gần đây, cặp đôi rất thoải mái đăng ảnh đời thường lên mạng. Đặc biệt, những hình ảnh đáng yêu của ái nữ được vợ chồng doanh nhân Quốc Cường thi nhau chia sẻ.

Mới đây, vợ Cường Đô la đã chia sẻ hình ảnh rạng rỡ lên trang cá nhân và tổng kết năm 2020. Dù năm nay có nhiều biến động, nhưng với người đẹp xứ Lạng, đây cũng là một năm vô cùng thành công, đặc biệt trong cuộc sống gia đình.

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Nhan sắc của bà mẹ 1 con gây xuýt xoa - Ảnh: FB
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Con gái Suchin là món quà vô giá mà cô có được trong năm 2020 - Ảnh: FB

Đàm Thu Trang chia sẻ: "Ngồi uống ly nước yêu thích trong tiết trời cuối năm se lạnh, dưới không gian yêu thích của 2 vợ chồng. Ngẫm lại 1 năm trôi qua với quá nhiều biến đổi, hoàn thiện ngôi nhà mới sau hơn 1 năm trời lên ý tưởng thiết kế và xây dựng. Trau chuốt cho từng góc nhỏ, từng căn phòng. 1 năm có quá nhiều cảm xúc đan xen, cái được cái mất, nhưng cũng là năm đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Có được món quà vô giá nhất đó là được làm mẹ của 1 cục bông bé bỏng tên Suchin...".

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Cường Đô la được mệnh danh là 'ông bố nghiện con' - Ảnh: FB

Cường Đô la và Đàm Thu Trang kết hôn vào giữa năm 2019, hiện đã có con gái chung. Hạnh phúc hiện tại của cặp đôi được mọi người ngưỡng mộ.

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