Sau thời gian miệt mài giảm cân, Phan Như Thảo gây bất ngờ với vóc dáng hiện tại

Hậu trường 23/12/2020 11:51

Cựu người mẫu Phan Như Thảo nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và cư dân mạng bởi sự rạng rỡ và tươi trẻ đến bất ngờ.

Dù gần như không còn hoạt động trong showbiz Việt, nhưng Phan Như Thảo vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của công chúng. Thời gian gần đây, cô không ít lần trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với thân hình mũm mĩm, tăng cân quá đà. Điều này khiến chân dài này nhận về nhiều lời chê bai từ cộng đồng mạng.

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Thân hình nuột nà của Phan Như Thảo trước khi lấy chồng - Ảnh: Internet
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Cô thay đổi thấy rõ sau khi có con - Ảnh: Internet

Trước quá nhiều phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng, Phan Như Thảo đang cố gắng giảm cân. Mới đây, hình ảnh mới nhất của bà xã đại gia Đức An sau thời gian miệt mài tìm cách lấy lại vóc dáng đã được chia sẻ.

Trong tiệc khai trương nhà hàng tại Đà Lạt, cựu người mẫu họ Phan nhận được nhiều lời khen vì thân hình đã thon gọn hơn. Cô còn thoải mái chụp ảnh cùng những người bạn thân thiết.

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Cô tự tin chụp ảnh cùng bạn bè sau thời gian giảm cân - Ảnh: Internet

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Tuy chưa lấy lại số kg ngày xưa, nhưng bà xã đại gia Đức An trông khá thon gọn - Ảnh: Internet

Diện trang phục kín đáo, thanh lịch, bà mẹ 1 con phô trọn vóc dáng trước ống kính. Có thể nhận thấy, Phan Như Thảo đã thon gọn hơn khá nhiều và nhận được nhiều lời khen của mọi người.

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Gương mặt rạng rỡ khi chụp ảnh cùng chồng con - Ảnh: Internet

Phan Như Thảo từng là người mẫu, diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Việt. Tuy nhiên sau khi kết hôn với đại gia Đức An, cô chấp nhận từ bỏ tất cả hào quang, chuyên tâm vun vén tổ ấm và lo công việc kinh doanh.

Chân dài này từng chia sẻ, cô tăng cân mất kiểm soát sau khi sinh con gái Bồ Câu. Dù nhiều lần nỗ lực giảm cân nhưng thất bại, một trong các lý do là vì chồng đại gia nấu ăn quá ngon.

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