Quý Bình xót xa khi vợ đại gia một mình chuẩn bị lễ cưới tại Phú Quốc tối nay, hé lộ hình ảnh đầu tiên

Hậu trường 23/12/2020 10:14

Đám cưới cận kề, diễn viên Quý Bình vẫn miệt mài quay phim. Anh xót xa khi để một mình bà xã lo liệu mọi chuyện.

Sau 3 năm tìm hiểu, Quý Bình và doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền đã chính thức "về chung nhà". Ngày 12/12, lễ rước dâu đã được tổ chức ấm cúng tại Hóc Môn. Sau đó 2 ngày, vợ chồng nghệ sĩ tổ chức lễ báo hỷ tại một khách sạn lớn ở quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

dien vien quy binh
Quý Bình nhận được nhiều lời chúc mừng khi nên duyên với vợ doanh nhân - Ảnh: FB

Chiều nay (23/12), cặp đôi tiếp tục tổ chức lễ cưới tại Phú Quốc. Được biết, đây là nơi cả hai lần đầu gặp nhau và gắn bó tình cảm suốt thời gian yêu.

Trước thềm hôn lễ, diễn viên Quý Bình đã đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự xót xa vì vẫn phải đi quay phim để doanh nhân Ngọc Tiền một mình chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ tại Phú Quốc.

Quý Bình chia sẻ: "Chồng miệt mài quay phim nơi Bảo Lộc. Vợ âm thầm chuẩn bị cho ngày vui ở Phú Quốc. Thương lắm mình ơi. Khi ánh hoàng hôn ở hai nơi thật đẹp cũng là lúc vợ chồng mình sắp được gần nhau rồi. Cố lên mình nhé. Bó hoa hái vội lúc đang quay mà đẹp quá. Bây giờ nhìn cái gì cũng muốn đem về tặng vợ là sao ta".

dien vien quy binh 1
Quý Bình xót xa khi để bà xã một mình chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ - Ảnh: FB
dien vien quy binh 2
Hình ảnh nơi tổ chức hôn lễ tại Phú Quốc được vợ Quý Bình chia sẻ - Ảnh: FB

Về phía doanh nhân Ngọc Tiền, cô cũng có động thái thể hiện niềm hạnh phúc: "Hoàng hôn là ánh nắng rực rỡ nhất nhưng không chói chang. Và nhất là ánh nắng cho em và anh nhiều kỷ niệm đẹp. Nếu không có hoàng hôn thì bình minh không gõ cửa. Em đợi Mình về Quý Bình Lê!". Bên cạnh đó, cô cũng hé lộ một vài hình ảnh nơi diễn ra lễ cưới.

Hậu tố chồng phụ bạc, vợ cũ Hoàng Anh gây xót xa khi chia sẻ mong ước bên con gái

Hậu tố chồng phụ bạc, vợ cũ Hoàng Anh gây xót xa khi chia sẻ mong ước bên con gái

Sau lùm xùm chuyện ly hôn, mọi động thái của vợ cũ Hoàng Anh đều thu hút sự chú ý đặc biệt của dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Quý Bình kết hôn diễn viên Quý Bình vợ Quý Bình

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026