Quý Bình xót xa khi vợ đại gia một mình chuẩn bị lễ cưới tại Phú Quốc tối nay, hé lộ hình ảnh đầu tiên

Đám cưới cận kề, diễn viên Quý Bình vẫn miệt mài quay phim. Anh xót xa khi để một mình bà xã lo liệu mọi chuyện.

Sau 3 năm tìm hiểu, Quý Bình và doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền đã chính thức "về chung nhà". Ngày 12/12, lễ rước dâu đã được tổ chức ấm cúng tại Hóc Môn. Sau đó 2 ngày, vợ chồng nghệ sĩ tổ chức lễ báo hỷ tại một khách sạn lớn ở quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Quý Bình nhận được nhiều lời chúc mừng khi nên duyên với vợ doanh nhân - Ảnh: FB

Chiều nay (23/12), cặp đôi tiếp tục tổ chức lễ cưới tại Phú Quốc. Được biết, đây là nơi cả hai lần đầu gặp nhau và gắn bó tình cảm suốt thời gian yêu.

Trước thềm hôn lễ, diễn viên Quý Bình đã đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự xót xa vì vẫn phải đi quay phim để doanh nhân Ngọc Tiền một mình chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ tại Phú Quốc.

Quý Bình chia sẻ: "Chồng miệt mài quay phim nơi Bảo Lộc. Vợ âm thầm chuẩn bị cho ngày vui ở Phú Quốc. Thương lắm mình ơi. Khi ánh hoàng hôn ở hai nơi thật đẹp cũng là lúc vợ chồng mình sắp được gần nhau rồi. Cố lên mình nhé. Bó hoa hái vội lúc đang quay mà đẹp quá. Bây giờ nhìn cái gì cũng muốn đem về tặng vợ là sao ta".

Quý Bình xót xa khi để bà xã một mình chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ - Ảnh: FB

Hình ảnh nơi tổ chức hôn lễ tại Phú Quốc được vợ Quý Bình chia sẻ - Ảnh: FB

Về phía doanh nhân Ngọc Tiền, cô cũng có động thái thể hiện niềm hạnh phúc: "Hoàng hôn là ánh nắng rực rỡ nhất nhưng không chói chang. Và nhất là ánh nắng cho em và anh nhiều kỷ niệm đẹp. Nếu không có hoàng hôn thì bình minh không gõ cửa. Em đợi Mình về Quý Bình Lê!". Bên cạnh đó, cô cũng hé lộ một vài hình ảnh nơi diễn ra lễ cưới.

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