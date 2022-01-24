Về quê ăn tết, nàng hậu đình đám này diện trang phục gì mà khiến dân tình không nhận ra

Hậu trường 24/01/2022 20:35

Không còn đầm váy dạ hội sang chảnh thường thấy, nàng Á hậu này khiến netizen ngã ngửa khi diện nguyên cây đồ giản dị như mọi người khi về quê ăn Tết.

Mới đây, Á hậu Kiều Loan khiến cư dân mạng mắt tròn mắt dẹt khi khoe ảnh về quê ăn Tết trên trang facebook cá nhân: "Lại là cô Loan xe số, trùm từ đầu tới chân, xanh đỏ tím vàng của các homie đây".

Về quê ăn tết, nàng hậu đình đám này diện trang phục gì mà khiến dân tình không nhận ra - Ảnh 1

Nếu không phải đăng ảnh trên facebook cá nhân chắc fan hâm mộ cũng không thể biết đây là Á hậu Kiều Loan

Trong ảnh, Kiều Loan ngồi trên chiếc xe số cùng bộ đồ kín như bưng khi diện quần bò, áo jumper, tay đeo găng đỏ, chân đi dép lê, khẩu trang, mũ bảo hiểm kín mít, fan hâm mộ được phen “té xỉu” vì không nhận ra đây là nàng Á hậu Kiều Loan thần thái, sang chảnh thường thấy.

Về quê ăn tết, nàng hậu đình đám này diện trang phục gì mà khiến dân tình không nhận ra - Ảnh 2

Về quê ăn tết, nàng hậu đình đám này diện trang phục gì mà khiến dân tình không nhận ra - Ảnh 3

Kiều Loan thường diện đồ cắt xẻ táo bạo khoe trọn body gợi cảm, quyến rũ

Có thể thấy, mặc dù là người đẹp thường được biết đến khi thường xuyên diện trang phục cắt xẻ táo bạo để khoe trọn body, nhưng khi về nhà được mẹ chụp hình thì lại ăn mặc kín mít thế kia khiến netizen không khỏi thích thú. Lối ăn mặc giản dị của Kiều Loan khi về quê đón tết, chạy việc vặt càng khiến cô trở nên gần gũi hơn, không ngờ nàng Á hậu cũng có lúc đời thường bình dị đến thế.

Kiều Loan được biết đến là một trong những nàng hậu tài năng khi đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như MC, ca sĩ, rapper,… Sau phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc của mỹ nhân gen Z ngày càng thăng hạng hơn cùng với gu ăn mặc sành điệu, khí chất của cô cũng “lên hương” không kém.

Về quê ăn tết, nàng hậu đình đám này diện trang phục gì mà khiến dân tình không nhận ra - Ảnh 4
Về quê ăn tết, nàng hậu đình đám này diện trang phục gì mà khiến dân tình không nhận ra - Ảnh 5

Về quê ăn tết, nàng hậu đình đám này diện trang phục gì mà khiến dân tình không nhận ra - Ảnh 6

Sau phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc của nàng Á hậu càng ngày càng lên hương

 

Á hậu Kiều Loan có động thái gì khi bị réo tên vào tin đồn hẹn hò bác sĩ Chiêm Quốc Thái?

Á hậu Kiều Loan có động thái gì khi bị réo tên vào tin đồn hẹn hò bác sĩ Chiêm Quốc Thái?

Mọi nhất cử nhất động của Á hậu Kiều Loan trên mạng xã hội giữa tin đồn hẹn hò vị bác sĩ nổi tiếng được dân mạng chú ý.

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