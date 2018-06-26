Vài giờ sau sinh, Hà Anh công khai ảnh con gái bụ bẫm nặng gần 4 kg rưỡi gây bão mạng

Hậu trường 26/06/2018 16:29

Con gái Hà Anh sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm và có nhiều nét lai Tây khiến cộng đồng mạng thích thú.

Trưa 26/6, siêu mẫu Hà Anh đã hạ sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện bằng phương pháp mổ đẻ. Bé gái nặng 4,4 kg và được đặt tên là Myla Vu-Dơwden. Theo dự kiến, Hà Anh sẽ sinh con vào ngày 23/6 nhưng do bé gái "cứng đầu" không chịu ra ngoài nên bác sĩ đã chỉ định mổ bắt con để đảm bảo an toàn.

Sáng nay, cựu siêu mẫu lên bàn mổ vào lúc 10h30 và hạ sinh tiểu công chúa vào lúc 11h42 phút. Chỉ sau vài giờ sinh em bé, Hà Anh đã cập nhật status thông báo vượt cạn thành công cùng hình ảnh đầu tiên của con gái nhỏ. Dưới bài đăng của bà mẹ tuổi 36, nhiều người để lại bình luận ngợi khen vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm của con gái Hà Anh.

Vì chào đời với cân nặng 4,4kg nên cô bé lai Tây này trông khá cứng cáp, làn da hồng hào và có sống mũi cao vô cùng đáng yêu. Nhiều người còn đùa vui rằng, bé gái có đôi môi cong gợi cảm và có khả năng sau này sẽ là một siêu mẫu giống mẹ.

Vài giờ sau sinh, Hà Anh công khai ảnh con gái bụ bẫm nặng gần 4 kg rưỡi gây bão mạng - Ảnh 1
Vợ chồng Hà Anh ghi lại hình ảnh đầu tiên của con gái vừa lọt lòng - Ảnh: Internet
Vài giờ sau sinh, Hà Anh công khai ảnh con gái bụ bẫm nặng gần 4 kg rưỡi gây bão mạng - Ảnh 2
Con gái Hà Anh có sống mũi cao giống bố và đôi môi cong giống mẹ - Ảnh: Internet
Vài giờ sau sinh, Hà Anh công khai ảnh con gái bụ bẫm nặng gần 4 kg rưỡi gây bão mạng - Ảnh 3
Nhiều người chúc mừng siêu mẫu Hà Anh vượt cạn thành công - Ảnh: Internet

Trước ngày lên bàn đẻ, Hà Anh táo bạo công khai loạt ảnh nóng suốt thời gian mang bầu

Trước ngày lên bàn đẻ, Hà Anh táo bạo công khai loạt ảnh nóng suốt thời gian mang bầu

Siêu mẫu Hà Anh khiến nhiều người bất ngờ khi công khai loạt ảnh nude ghi lại hành trình mang thai kỳ diệu.

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