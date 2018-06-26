Vài giờ sau sinh, Hà Anh công khai ảnh con gái bụ bẫm nặng gần 4 kg rưỡi gây bão mạng

Con gái Hà Anh sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm và có nhiều nét lai Tây khiến cộng đồng mạng thích thú.
- Quá dự sinh 3 ngày, Hà Anh sinh mổ con gái nặng 4,4 kg vào trưa nay
- Ai cũng tưởng Hà Anh được chồng Tây cưng như bà hoàng cho đến khi đọc được những dòng tâm sự chát đắng này trên Facebook
Trưa 26/6, siêu mẫu Hà Anh đã hạ sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện bằng phương pháp mổ đẻ. Bé gái nặng 4,4 kg và được đặt tên là Myla Vu-Dơwden. Theo dự kiến, Hà Anh sẽ sinh con vào ngày 23/6 nhưng do bé gái "cứng đầu" không chịu ra ngoài nên bác sĩ đã chỉ định mổ bắt con để đảm bảo an toàn.
Sáng nay, cựu siêu mẫu lên bàn mổ vào lúc 10h30 và hạ sinh tiểu công chúa vào lúc 11h42 phút. Chỉ sau vài giờ sinh em bé, Hà Anh đã cập nhật status thông báo vượt cạn thành công cùng hình ảnh đầu tiên của con gái nhỏ. Dưới bài đăng của bà mẹ tuổi 36, nhiều người để lại bình luận ngợi khen vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm của con gái Hà Anh.
Vì chào đời với cân nặng 4,4kg nên cô bé lai Tây này trông khá cứng cáp, làn da hồng hào và có sống mũi cao vô cùng đáng yêu. Nhiều người còn đùa vui rằng, bé gái có đôi môi cong gợi cảm và có khả năng sau này sẽ là một siêu mẫu giống mẹ.