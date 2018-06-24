Trước ngày lên bàn đẻ, Hà Anh táo bạo công khai loạt ảnh nóng suốt thời gian mang bầu

Hậu trường 24/06/2018 14:44

Siêu mẫu Hà Anh khiến nhiều người bất ngờ khi công khai loạt ảnh nude ghi lại hành trình mang thai kỳ diệu.

Hà Anh đang ở tuần cuối cùng của thai kỳ nên rất sốt ruột chờ đón con gái đầu lòng. Theo những gì cô chia sẻ trên mạng xã hội, bé Beat khá “cứng đầu”, muốn nằm thêm trong bụng mẹ nên vẫn chưa chịu ra ngoài. Mấy ngày qua, vợ chồng Hà Anh hết dắt díu nhau đến bệnh viện chờ sinh rồi lại đưa nhau về nhà nằm đợi.

Mới đây, chân dài sinh 1982 gây bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh và clip ghi lại hành trình mang thai tuyệt vời. Không chỉ có những kỷ niệm hạnh phúc bên chồng Tây,  Hà Anh cũng lưu giữ cả những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè và gia đình. Trong đó, đáng chú ý nhất là những bức ảnh cựu siêu mẫu bán nude hoặc nude toàn thân khoe bụng bầu quyến rũ.

Trước ngày lên bàn đẻ, Hà Anh táo bạo công khai loạt ảnh nóng suốt thời gian mang bầu - Ảnh 1
Hà Anh công khai ảnh nude táo bạo trước khi lên bàn đẻ - Ảnh: FBNV
Trước ngày lên bàn đẻ, Hà Anh táo bạo công khai loạt ảnh nóng suốt thời gian mang bầu - Ảnh 2
Trước ngày lên bàn đẻ, Hà Anh táo bạo công khai loạt ảnh nóng suốt thời gian mang bầu - Ảnh 3
Dù mang bầu nhưng Hà Anh vẫn sở hữu thân hình 'nóng bỏng' - Ảnh: FBNV
Trước ngày lên bàn đẻ, Hà Anh táo bạo công khai loạt ảnh nóng suốt thời gian mang bầu - Ảnh 4
Trước ngày lên bàn đẻ, Hà Anh táo bạo công khai loạt ảnh nóng suốt thời gian mang bầu - Ảnh 5
Trước ngày lên bàn đẻ, Hà Anh táo bạo công khai loạt ảnh nóng suốt thời gian mang bầu - Ảnh 6
Hà Anh không ngại khoe ảnh 'nóng' bên chồng khi mang bầu - Ảnh: FBNV
Trước ngày lên bàn đẻ, Hà Anh táo bạo công khai loạt ảnh nóng suốt thời gian mang bầu - Ảnh 7
Hà Anh đang nằm ở bệnh viện chờ sinh con gái đầu lòng - Ảnh: FBNV

Clip vợ chồng Hà Anh tình tứ bên bể bơi

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