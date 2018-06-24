Trước ngày lên bàn đẻ, Hà Anh táo bạo công khai loạt ảnh nóng suốt thời gian mang bầu

Hà Anh đang ở tuần cuối cùng của thai kỳ nên rất sốt ruột chờ đón con gái đầu lòng. Theo những gì cô chia sẻ trên mạng xã hội, bé Beat khá “cứng đầu”, muốn nằm thêm trong bụng mẹ nên vẫn chưa chịu ra ngoài. Mấy ngày qua, vợ chồng Hà Anh hết dắt díu nhau đến bệnh viện chờ sinh rồi lại đưa nhau về nhà nằm đợi.

Mới đây, chân dài sinh 1982 gây bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh và clip ghi lại hành trình mang thai tuyệt vời. Không chỉ có những kỷ niệm hạnh phúc bên chồng Tây, Hà Anh cũng lưu giữ cả những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè và gia đình. Trong đó, đáng chú ý nhất là những bức ảnh cựu siêu mẫu bán nude hoặc nude toàn thân khoe bụng bầu quyến rũ.