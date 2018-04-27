Sắp đến ngày sinh, Hà Anh khoe da bụng mịn bóng cùng đường cong quyến rũ khó tin

Dù đang ở tháng cuối thai kỳ nhưng vóc dáng, nhan sắc của siêu mẫu Hà Anh vẫn quyến rũ không hề thua kém ai.
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Từ ngày mang bầu với chồng Tây, Hà Anh thường xuyên khiến chị em phát hờn khi khoe nhan sắc tươi tắn, vóc dáng quyến rũ dù vòng bụng lớn dần theo thời gian. Hiện tại, cựu siêu mẫu đang ở tháng cuối của thai kỳ nhưng vẫn sở hữu làn da căng mịn đến khó tin, đặc biệt là phần bụng không hề bị đen hay rạn như các mẹ bầu khác.
Có thể nói, Hà Anh là một những bà bầu quyến rũ nhất Việt Nam. Người đẹp cũng được xếp vào hàng mỹ nhân được chồng chiều chuộng bậc nhất trong showbiz.