Sắp đến ngày sinh, Hà Anh khoe da bụng mịn bóng cùng đường cong quyến rũ khó tin

Hậu trường 27/04/2018 13:05

Dù đang ở tháng cuối thai kỳ nhưng vóc dáng, nhan sắc của siêu mẫu Hà Anh vẫn quyến rũ không hề thua kém ai.

Từ ngày mang bầu với chồng Tây, Hà Anh thường xuyên khiến chị em phát hờn khi khoe nhan sắc tươi tắn, vóc dáng quyến rũ dù vòng bụng lớn dần theo thời gian. Hiện tại, cựu siêu mẫu đang ở tháng cuối của thai kỳ nhưng vẫn sở hữu làn da căng mịn đến khó tin, đặc biệt là phần bụng không hề bị đen hay rạn như các mẹ bầu khác.

Có thể nói, Hà Anh là một những bà bầu quyến rũ nhất Việt Nam. Người đẹp cũng được xếp vào hàng mỹ nhân được chồng chiều chuộng bậc nhất trong showbiz.

Sắp đến ngày sinh, Hà Anh khoe da bụng mịn bóng cùng đường cong quyến rũ khó tin - Ảnh 1
Hà Anh khoe da bụng căng mịn dù sắp đến ngày sinh nở - Ảnh: FBNV
Sắp đến ngày sinh, Hà Anh khoe da bụng mịn bóng cùng đường cong quyến rũ khó tin - Ảnh 2
Người đẹp tận hưởng nhiều chuyến du lịch trong thời gian mang bầu - Ảnh: FBNV
Sắp đến ngày sinh, Hà Anh khoe da bụng mịn bóng cùng đường cong quyến rũ khó tin - Ảnh 3
Nhiều chị em ghen tỵ khi Hà Anh được chồng chiều chuộng và chăm sóc chu đáo - Ảnh: FBNV
Sắp đến ngày sinh, Hà Anh khoe da bụng mịn bóng cùng đường cong quyến rũ khó tin - Ảnh 4
Sắp đến ngày sinh, Hà Anh khoe da bụng mịn bóng cùng đường cong quyến rũ khó tin - Ảnh 5
Vợ chồng Hà Anh đang nôn nóng chờ đón con đầu lòng - Ảnh: FBNV
Sắp đến ngày sinh, Hà Anh khoe da bụng mịn bóng cùng đường cong quyến rũ khó tin - Ảnh 6
Ngoài vòng bụng thay đổi thì cơ thể Hà Anh vẫn quyến rũ như khi chưa mang bầu - Ảnh: FBNV
Sắp đến ngày sinh, Hà Anh khoe da bụng mịn bóng cùng đường cong quyến rũ khó tin - Ảnh 7
Nhiều người không thể tin vào mắt khi ngắm ảnh Hà Anh mang bầu - Ảnh: FBNV
Sắp đến ngày sinh, Hà Anh khoe da bụng mịn bóng cùng đường cong quyến rũ khó tin - Ảnh 8
Sắp đến ngày sinh, Hà Anh khoe da bụng mịn bóng cùng đường cong quyến rũ khó tin - Ảnh 9
Vợ chồng Hà Anh tích cực chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong thai kỳ - Ảnh: FBNV
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