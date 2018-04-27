Sắp đến ngày sinh, Hà Anh khoe da bụng mịn bóng cùng đường cong quyến rũ khó tin

Dù đang ở tháng cuối thai kỳ nhưng vóc dáng, nhan sắc của siêu mẫu Hà Anh vẫn quyến rũ không hề thua kém ai.

Từ ngày mang bầu với chồng Tây, Hà Anh thường xuyên khiến chị em phát hờn khi khoe nhan sắc tươi tắn, vóc dáng quyến rũ dù vòng bụng lớn dần theo thời gian. Hiện tại, cựu siêu mẫu đang ở tháng cuối của thai kỳ nhưng vẫn sở hữu làn da căng mịn đến khó tin, đặc biệt là phần bụng không hề bị đen hay rạn như các mẹ bầu khác.

Có thể nói, Hà Anh là một những bà bầu quyến rũ nhất Việt Nam. Người đẹp cũng được xếp vào hàng mỹ nhân được chồng chiều chuộng bậc nhất trong showbiz.

Hà Anh khoe da bụng căng mịn dù sắp đến ngày sinh nở - Ảnh: FBNV

Người đẹp tận hưởng nhiều chuyến du lịch trong thời gian mang bầu - Ảnh: FBNV

Nhiều chị em ghen tỵ khi Hà Anh được chồng chiều chuộng và chăm sóc chu đáo - Ảnh: FBNV

Vợ chồng Hà Anh đang nôn nóng chờ đón con đầu lòng - Ảnh: FBNV

Ngoài vòng bụng thay đổi thì cơ thể Hà Anh vẫn quyến rũ như khi chưa mang bầu - Ảnh: FBNV

Nhiều người không thể tin vào mắt khi ngắm ảnh Hà Anh mang bầu - Ảnh: FBNV

Vợ chồng Hà Anh tích cực chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong thai kỳ - Ảnh: FBNV

Lê Hoàng nhận xét Hà Anh: 'gái này không hỗn láo... nhưng... khiến nhiều kẻ lộn ruột' Theo đạo diễn Lê Hoàng thì Hà Anh là chân dài có vẻ đẹp pha trộn giữa các châu lục, sống kín tiếng, quý phái và có tri thức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sap-den-ngay-sinh-ha-anh-khoe-da-bung-min-bong-cung-duong-cong-quyen-ru-kho-tin-280465.html