Ai cũng tưởng Hà Anh được chồng Tây cưng như bà hoàng cho đến khi đọc được những dòng tâm sự chát đắng này trên Facebook

Hà Anh khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ sự thật cuộc sống hôn nhân không nhiều màu hồng như người đời tưởng tượng.

Mới đây, Hà Anh bất ngờ chia sẻ bài tâm sự phản bác những thông tin ca ngợi cô lấy chồng Tây là sung sướng như bà hoàng. Theo đó, cựu siêu mẫu chụp màn hình 2 bài báo khen cô hết lời với những ngôn từ như: Hà Anh được ông xã chiều chuộng hết lòng, Hà Anh không phải động tay chân vào việc nhà, Hà Anh được chồng đưa đi du lịch nhiều nơi và cưng như trứng mỏng... Sau đó, chân dài sinh năm 1982 đăng tải chúng lên trang cá nhân kèm những dòng chú thích gay gắt. Cô khẳng định mình vẫn phải làm những công việc nội trợ như một người phụ nữ bình thường chứ không hề sung sướng như mọi người vẫn nghĩ. Tuy mang bầu nhưng người đẹp không ỷ lại, không phụ thuộc vào chồng và thậm chí chưa bao giờ bắt anh cắt móng chân cho mình. Hà Anh khẳng định hai vợ chồng sống bình đẳng, cùng nhau tận hưởng cuộc sống chứ không có chuyện vợ áp đặt chồng phải cung phụng, hầu hạ như các cô gái liễu yếu đào tơ.

Hà Anh khẳng định bản thân không sung sướng như nhiều người vẫn nghĩ - Ảnh: FBNV "Mọi người nói thế nào ấy chứ Hà Anh được chồng yêu thật, những ngày nghỉ chồng cũng làm ăn sáng cho ăn thật, những lúc đi cùng nhau chàng mở cửa xe hay dìu nàng xuống thang gác thật- Nhưng đó chỉ là những lúc hai người dành thời gian với nhau sau giờ làm việc thôi, chứ nào có phải là 'không động tay động chân' gì đâu?. Thứ nhất đi du lịch là cả 2 cùng đi chứ nào phải chồng 'đưa' đi!. Thứ 2, nàng bầu này năng động bỏ xừ, đi lại xăng xái, phút chót còn làm việc, còn đi chợ, nấu ăn các thứ. Bụng to đùng vẫn tự rửa bát (vài cái thôi). Rồi mấy thứ chiều chuộng bản thân như massage, Yoga các thứ là nàng tự đi, chứ nào phải nhờ chồng đưa?

Nàng cũng chẳng khiến chồng cắt móng chân, cũng chẳng 'hành' chồng phải đi mua cái này cái kia cho ăn lúc thèm. Nàng có bầu, nhưng nàng không vô dụng. Nàng có bầu nhưng nàng không ỉ lại. Nàng là phụ nữ, được đàn ông tôn trọng và trân trọng, nhưng cũng không phải là type yếu liễu đào tơ để mà bắt họ phải phục tùng, hầu hạ! Nàng độc lập quá không cả nhà? Hay giả vờ yếu liễu tí để được chồng cắt móng chân?", Hà Anh viết. Hà Anh cho rằng mình vẫn làm việc nhà đều đặn chứ không có chuyện 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh: FBNV Hà Anh đang ở tháng thứ 9 của thai kỳ, bụng đã bắt đầu tụt - Ảnh: FBNV Vợ chồng Hà Anh đang nóng lòng chờ đón con gái đầu lòng - Ảnh: FBNV Hà Anh khiến nhiều người lo lắng khi sắp đẻ mà vẫn đi giày gót cao - Ảnh: FBNV Clip Hà Anh khoe vóc dáng quyến rũ ở tháng thứ 9 của thai kỳ

Vợ chồng Hà Anh tổ chức tiệc Baby Shower trước khi 'lâm bồn' Siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây đã tổ chức tiệc Baby Shower ngập tràn sắc hồng trước khi chào đón con đầu lòng.

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