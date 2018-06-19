Ai cũng tưởng Hà Anh được chồng Tây cưng như bà hoàng cho đến khi đọc được những dòng tâm sự chát đắng này trên Facebook

Hậu trường 19/06/2018 13:54

Hà Anh khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ sự thật cuộc sống hôn nhân không nhiều màu hồng như người đời tưởng tượng.

Mới đây, Hà Anh bất ngờ chia sẻ bài tâm sự phản bác những thông tin ca ngợi cô lấy chồng Tây là sung sướng như bà hoàng. Theo đó, cựu siêu mẫu chụp màn hình 2 bài báo khen cô hết lời với những ngôn từ như: Hà Anh được ông xã chiều chuộng hết lòng, Hà Anh không phải động tay chân vào việc nhà, Hà Anh được chồng đưa đi du lịch nhiều nơi và cưng như trứng mỏng...

Sau đó, chân dài sinh năm 1982 đăng tải chúng lên trang cá nhân kèm những dòng chú thích gay gắt. Cô khẳng định mình vẫn phải làm những công việc nội trợ như một người phụ nữ bình thường chứ không hề sung sướng như mọi người vẫn nghĩ. Tuy mang bầu nhưng người đẹp không ỷ lại, không phụ thuộc vào chồng và thậm chí chưa bao giờ bắt anh cắt móng chân cho mình. Hà Anh khẳng định hai vợ chồng sống bình đẳng, cùng nhau tận hưởng cuộc sống chứ không có chuyện vợ áp đặt chồng phải cung phụng, hầu hạ như các cô gái liễu yếu đào tơ.

Ai cũng tưởng Hà Anh được chồng Tây cưng như bà hoàng cho đến khi đọc được những dòng tâm sự chát đắng này trên Facebook - Ảnh 1
Hà Anh khẳng định bản thân không sung sướng như nhiều người vẫn nghĩ - Ảnh: FBNV

"Mọi người nói thế nào ấy chứ Hà Anh được chồng yêu thật, những ngày nghỉ chồng cũng làm ăn sáng cho ăn thật, những lúc đi cùng nhau chàng mở cửa xe hay dìu nàng xuống thang gác thật- Nhưng đó chỉ là những lúc hai người dành thời gian với nhau sau giờ làm việc thôi, chứ nào có phải là 'không động tay động chân' gì đâu?. 

Thứ nhất đi du lịch là cả 2 cùng đi chứ nào phải chồng 'đưa' đi!. Thứ 2, nàng bầu này năng động bỏ xừ, đi lại xăng xái, phút chót còn làm việc, còn đi chợ, nấu ăn các thứ. Bụng to đùng vẫn tự rửa bát (vài cái thôi). Rồi mấy thứ chiều chuộng bản thân như massage, Yoga các thứ là nàng tự đi, chứ nào phải nhờ chồng đưa?

Nàng cũng chẳng khiến chồng cắt móng chân, cũng chẳng 'hành' chồng phải đi mua cái này cái kia cho ăn lúc thèm. Nàng có bầu, nhưng nàng không vô dụng. Nàng có bầu nhưng nàng không ỉ lại. Nàng là phụ nữ, được đàn ông tôn trọng và trân trọng, nhưng cũng không phải là type yếu liễu đào tơ để mà bắt họ phải phục tùng, hầu hạ! Nàng độc lập quá không cả nhà? Hay giả vờ yếu liễu tí để được chồng cắt móng chân?", Hà Anh viết.

Ai cũng tưởng Hà Anh được chồng Tây cưng như bà hoàng cho đến khi đọc được những dòng tâm sự chát đắng này trên Facebook - Ảnh 2
Hà Anh cho rằng mình vẫn làm việc nhà đều đặn chứ không có chuyện 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh: FBNV
Ai cũng tưởng Hà Anh được chồng Tây cưng như bà hoàng cho đến khi đọc được những dòng tâm sự chát đắng này trên Facebook - Ảnh 3
Hà Anh đang ở tháng thứ 9 của thai kỳ, bụng đã bắt đầu tụt - Ảnh: FBNV
Ai cũng tưởng Hà Anh được chồng Tây cưng như bà hoàng cho đến khi đọc được những dòng tâm sự chát đắng này trên Facebook - Ảnh 4
Vợ chồng Hà Anh đang nóng lòng chờ đón con gái đầu lòng - Ảnh: FBNV
Ai cũng tưởng Hà Anh được chồng Tây cưng như bà hoàng cho đến khi đọc được những dòng tâm sự chát đắng này trên Facebook - Ảnh 5
Hà Anh khiến nhiều người lo lắng khi sắp đẻ mà vẫn đi giày gót cao - Ảnh: FBNV

Clip Hà Anh khoe vóc dáng quyến rũ ở tháng thứ 9 của thai kỳ

Vợ chồng Hà Anh tổ chức tiệc Baby Shower trước khi 'lâm bồn'

Vợ chồng Hà Anh tổ chức tiệc Baby Shower trước khi 'lâm bồn'

Siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây đã tổ chức tiệc Baby Shower ngập tràn sắc hồng trước khi chào đón con đầu lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Anh Siêu mẫu Hà Anh Hà Anh mang bầu chồng Hà Anh vợ chồng Hà Anh Hà Anh mang thai

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 51 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 7 giờ 21 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 7 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42