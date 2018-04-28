Top con giáp nữ không bao giờ tin vào câu nói ‘ở nhà anh nuôi’, mạnh mẽ tự kiếm tiền lo cho bản thân và con

Tâm linh - Tử vi 28/04/2018 15:12

Những con giáp nữ dưới đây vô cùng mạnh mẽ, không bao giờ sống dựa dẫm vào đàn ông, bạn có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân và con.

Tuổi Thìn

Top con giáp nữ không bao giờ tin vào câu nói ‘ở nhà anh nuôi’, mạnh mẽ tự kiếm tiền lo cho bản thân và con - Ảnh 1
Thìn sống tự chủ tài chính của mình, không dựa dẫm bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Thìn sống tự lập từ bé nên không bao giờ có tư tưởng nhờ cậy hay dựa dẫm bất cứ ai. Khi lớn lên, việc học và công việc cũng do bạn quyết định, gặp khó khăn cũng tự mình vượt qua. Có thể nói Thìn mạnh mẽ hơn những cô nàng đồng trang lứa. Bạn có ý thức rất cao trong việc gầy dựng sự nghiệp cho bản thân, không muốn sống bám bất cứ ai. Đến khi kết hôn, bạn là người vợ có tiếng nói trong gia đình vì kiếm được tiền khiến chồng nể phục. Bạn không sợ chồng phản bội vì bản thân có thể kiếm được tiền nuôi con, không cần dựa vào chồng.

Tuổi Sửu

Top con giáp nữ không bao giờ tin vào câu nói ‘ở nhà anh nuôi’, mạnh mẽ tự kiếm tiền lo cho bản thân và con - Ảnh 2
Sửu không bao giờ sống bám đồng lương của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Sửu sẽ là người mẹ, người vợ dịu dàng, biết chăm lo cho chồng con. Tuy nhiên bạn cũng khá tự lập, không bao giờ sống bám chồng. Bạn có tính cách ôn hòa, nhanh nhẹn nên có được nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Mỗi việc bạn làm đều tự thân vận động, tránh làm phiền đến người khác hết mức có thể. Với bạn, thành quả đạt được phải dựa trên sự cố gắng của bản thân mới thật sự có giá trị. Cũng vì tính cách này, bạn sẽ là người gánh vác gia đình nếu kết hôn, không sợ chồng bắt nạt hay xem thường.

Tuổi Mão

Top con giáp nữ không bao giờ tin vào câu nói ‘ở nhà anh nuôi’, mạnh mẽ tự kiếm tiền lo cho bản thân và con - Ảnh 3
Khi kết hôn, Mão là người mẹ người vợ dịu dàng, kiên cường - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mão có số sướng từ trong trứng nước, được quý nhân giúp đỡ nên mọi sự hanh thông. Khi kết hôn, bạn cũng mang lại nhiều tài lộc, may mắn cho gia đình chồng nên được yêu thương, tôn trọng. Tuy nhiên bạn luôn nói không với việc “ở nhà anh nuôi”, không bao giờ sống dựa dẫm vào bất cứ ai, nhất là chồng. Vì vậy, Mão rất có tiếng nói trong gia đình, được chồng tôn trọng, không bao giờ mắng chửi bạn một câu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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