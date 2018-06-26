Quá dự sinh 3 ngày, Hà Anh sinh mổ con gái nặng 4,4 kg vào trưa nay

Hậu trường 26/06/2018 14:04

Siêu mẫu Hà Anh hạ sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ tại một bệnh viện vào trưa 26/6.

Theo lịch trình trong thai kỳ, Hà Anh sẽ sinh con gái đầu lòng vào ngày 23/6. Tuy nhiên, suốt mấy ngày qua cô không hề có dấu hiệu trở dạ. Vì quá sốt ruột, vợ chồng Hà Anh gom hết đồ đạc đến bệnh viện vào ngày 24/6 nhưng lại được bác sĩ cho về nhà tiếp tục đợi. Sau lần khám thai cuối cùng vào ngày 25/6, bác sĩ chỉ định cựu siêu mẫu phải nhập viện để sinh mổ vì đã quá ngày dự sinh.

10h30 ngày 26/6, Hà Anh lên bàn mổ và đã hạ sinh công chúa nhỏ nặng 4,4kg vào lúc 11h42 phút. Mới đây, cô chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân và nhận được lời chúc của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Được biết, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh và sẽ xuất hiện về nhà trong ít ngày tới.

Quá dự sinh 3 ngày, Hà Anh sinh mổ con gái nặng 4,4 kg vào trưa nay - Ảnh 1
Hà Anh quá ngày dự sinh 3 ngày nên được bác sĩ chỉ định mổ - Ảnh: FBNV

Trước đó, Hà Anh nhiều lần hóm hỉnh tiết lộ rằng con gái có tên Little Beat rất "cứng đầu", cứ theo mẹ đi lon ton trong bệnh viện nhưng mãi không chịu ra ngoài.

"Vào bệnh viện khám những ngày cuối, bác sỹ bảo sao vẫn thấy rạng rỡ, đi ton ton nhanh hơn cả bác sỹ! Bác sỹ bảo nằm xuống cho bác khám, làm mấy thao tác, thấy hơi đau nhưng ráng chịu. Chồng ngồi phía kia rèm thấy vợ thở nặng hơn rất thương. Bác sỹ bảo xong rồi, mình vùng người định ngồi ngay dậy, bác sỹ nhẹ nhàng giữ người mình ra hiệu nằm yên, bác bảo 'cứ từ từ, thở đều, nghỉ ngơi chút xíu không việc gì vội'.

Mình ngoan ngoãn nằm thở sâu. Bác sỹ dịu dàng bảo 'Em lúc nào cũng trong tư thế cố gắng! Lúc nào cũng cố gắng!' Mình nghe thế bỗng dưng muốn ứa nước mắt. Mình lúc nào cũng cố gắng thật: cố gắng để tự lập, cố khoẻ mạnh, cố không làm phiền đến ai, cố gắng làm người khác vui, không phải thiệt thòi, cố gắng công bằng, cố gắng không phụ lòng người khác, cố gắng sống có giá trị, có ý nghĩa, cố gắng để không ai phải lo cho mình, thương mình... Đôi khi để mỉm cười là bao nghị lực gắng gượng, là tinh thần thép tôi luyện, là bao nỗ lực đẩy mình vượt khỏi giới hạn. Giờ nhiệm vụ cao cả trước mắt là sinh em Beat ra khoẻ mạnh cả con lẫn mẹ! Cố gắng nốt nào, mình ơi!", Hà Anh tâm sự trước khi lên bàn mổ.

Quá dự sinh 3 ngày, Hà Anh sinh mổ con gái nặng 4,4 kg vào trưa nay - Ảnh 2
Hà Anh lên bàn mổ vào 10h30 sáng và hạ sinh con gái vào lúc 11h42 - Ảnh: FBNV
Quá dự sinh 3 ngày, Hà Anh sinh mổ con gái nặng 4,4 kg vào trưa nay - Ảnh 3
Gia đình, người thân túc trực bên cạnh Hà Anh suốt một tuần qua - Ảnh: FBNV
Quá dự sinh 3 ngày, Hà Anh sinh mổ con gái nặng 4,4 kg vào trưa nay - Ảnh 4
Quá dự sinh 3 ngày, Hà Anh sinh mổ con gái nặng 4,4 kg vào trưa nay - Ảnh 5
Chồng Tây gác bỏ mọi công việc để ở bên cạnh động viên vợ trước ngày lên bàn mổ - Ảnh: FBNV
Quá dự sinh 3 ngày, Hà Anh sinh mổ con gái nặng 4,4 kg vào trưa nay - Ảnh 6
Nhiều fan vui mừng vì Hà Anh có một thai kỳ khỏe mạnh và vượt cạn thành công - Ảnh: FBNV

 

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