Được yêu cầu hát cải lương, Mạnh Quỳnh từ vì lý do này khiến khán giả có mặt vô cùng xúc động

Mạnh Quỳnh là cái tên không quá xa lạ với khán giả yêu âm nhạc Việt với nhiều ca khúc nổi tiếng, gắn liền với sự nghiệp của mình. Đoạn clip được chia sẻ ghi lại hình ảnh của Mạnh Quỳnh trong một đêm diễn được tổ chức ngoài trời, nam ca sĩ đã lần lượt gửi tặng đến khán giả những ca khúc được khán giả yêu cầu. Mạnh Quỳnh là cái tên không quá xa lạ với khán giả yêu âm nhạc Việt với nhiều ca khúc nổi tiếng, gắn liền với sự nghiệp của mình. Đoạn clip được chia sẻ ghi lại hình ảnh của Mạnh Quỳnh trong một đêm diễn được tổ chức ngoài trời, nam ca sĩ đã lần lượt gửi tặng đến khán giả những ca khúc được khán giả yêu cầu.

Mạnh Quỳnh cho biết: "....lâu lắm rồi, từ 2 năm trước đến giờ thì Mạnh Quỳnh ít hát cải lương lắm, tại vì hát cải lương thì phải có người này người kia hát chung mới vui, mà giờ hát một mình nên không thèm hát nữa". Chia sẻ của Mạnh Quỳnh thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, nhiều ý kiến đã cho rằng ẩn ý trong lời chia sẻ của nam ca sĩ chính là vì thiếu đi Phi Nhung nên Mạnh Quỳnh cũng không còn mặn mà để hát dòng nhạc này.

Đáng chú ý, khi nhận được lời yêu cầu từ khán giả là hát cải lương, Mạnh Quỳnh khiến nhiều người bất ngờ khi có hành động gạt tay từ chối, đồng thời nam ca sĩ cũng chia sẻ về lý do khiến mình hạn chế hát dòng nhạc cải lương trong vài năm trở lại đây.

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp song ca ăn ý dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero suốt hơn 2 thập kỷ qua. Từ khi kết hợp, cả hai quen mặt với khán giả qua loạt ca khúc Thành phố buồn, Tân cổ giao duyên, Lại nhớ người yêu, Sầu tím thiệp hồng, Hai đứa nghèo… Trong làng nhạc Việt, nhắc đến đôi song ca ăn ý, không ai không nhớ đến Mạnh Quỳnh và Phi Nhung.

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp song ca ăn ý dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero suốt hơn 2 thập kỷ qua. Ảnh: Internet

Sau khi Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh vẫn thường xuyên có những sân khấu nhớ về người đồng nghiệp quá cố. Chính điều này cho thấy tình cảm đặc biệt mà nam ca sĩ dành cho Phi Nhung dù cả hai giờ đây không thể cùng đứng chung sân khấu.

Nam ca sĩ từng chia sẻ, sự ra đi đột ngột của ca sĩ Phi Nhung khiến cho anh và những đồng nghiệp, khán giả không khỏi xót xa, thương tiếc. "Tôi rất đau buồn và chỉ biết ngậm ngùi ôn lại những kỉ niệm. Tôi xem lại những clip mà tôi và Phi Nhung trình diễn trong suốt hơn 20 năm qua mà rơi nước mắt"

Từ khi Phi Nhung mất, rất nhiều khán giả đã nói với Mạnh Quỳnh: “Tụi em vẫn ủng hộ anh; cô chú, bác... vẫn ủng hộ con, nhưng con chỉ nên hát một mình thôi, đừng hát với ai, sẽ tội cho Phi Nhung”. Chính tình yêu quá lớn của khán giả dành cho cặp đôi Mạnh Quỳnh - Phi Nhung mà nam ca sĩ cũng hạn chế hát song ca với ca sĩ nữ khác và từ chối hát cải lương một mình.

Mạnh Quỳnh- Phi Nhung, cặp đôi hoàn hảo của dòng nhạc quê hương. Ảnh: Internet

Mạnh Quỳnh tên thật là Nguyễn Thanh Dũng. Giọng ca “Căn nhà màu tím” sinh năm 1971, tại Sài Gòn. Tuổi thơ của anh cũng từng phiêu dạt, sau đó lại trở về Sài Gòn sống cùng mẹ. Con đường ca hát của Mạnh Quỳnh sau này có dấu ấn đậm nét của những màn tân cổ, ca chung với Phi Nhung như “Căn nhà màu tím”, “Phận gái thuyền quyên”, “Lý chim quyên”, “Duyên nghèo”… Mạnh Quỳnh còn được biết đến là một nhạc sĩ.

Hiện nay, anh sở hữu gia tài trên dưới 100 ca khúc, chưa kể tân cổ giao duyên. Anh thường khai thác đề tài tình yêu quê hương, tình yêu lứa đôi, tình cảm vợ chồng… với ca từ giản dị, chân thật. Sáng tác của Mạnh Quỳnh dễ hát, dễ nhớ vì giàu chất thơ, gần gũi với cuộc sống đời thường.