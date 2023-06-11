U70 của 'vua hài đất Bắc' NSƯT Xuân Hinh: Cuộc sống thảnh thơi, không màn danh vọng

Danh sách các nghệ sĩ thiếu vắng Xuân Hinh - một trong những thành viên kỳ cựu của Nhà hát Chèo Hà Nội. NSND Thúy Mùi - giám đốc nhà hát - cho biết: "Xuân Hinh đã nộp đơn lên xin cơ quan quản lý được nghỉ hưu sớm'' và hiện đã được xét duyệt. Nam nghệ sĩ muốn dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc gia đình, con cái ở tuổi xế chiều.

Chiều 22/5/2017, tại Nhà hát Chèo Hà Nội có buổi ra mắt chuỗi chương trình Hà Nội đêm thứ 7. Chương trình bao gồm những vở chèo cổ, hiện đại cùng các trích đoạn nổi tiếng và có sự tham gia của nhiều gương mặt sân khấu quen thuộc.

Đây không phải là lần đầu nghệ sĩ Xuân Hinh tiết lộ cuộc sống nuôi cá, trồng rau sau khi về hưu. Danh hài nhiều lần còn khoe ảnh lội bùn mò cua, bắt ốc, dọn cỏ trồng rau hay dọn nhà giúp vợ. Sau khi rời ánh đèn sân khấu, danh hài tận hưởng thú điền viên.

Mới đây, nghệ sĩ Xuân Hinh đã tăng tải hình ảnh câu cá tại gia khiến khán giả thích thú. “Vua hài đất Bắc” cũng hé lộ một phần khuôn viên của ngôi nhà đang ở. Thần thái nhẹ nhàng, tươi sáng của nam danh hài được nhiều khán giả khen ngợi nam nghệ Xuân Hinh càng ngày càng phong độ và lúc nào cũng ngập tràn niềm vui.

Xuân Hinh thường xuyên chia sẻ hình ảnh dân dã, đời thường của mình

Xuân Hinh thừa nhận cuộc sống về hưu khiến nghệ sĩ thoải mái, vô lo vô nghĩ

Ông cũng dành thời gian gặp gỡ bạn bè và những nghệ sĩ thân thiết. Thi thoảng nghệ sĩ còn “bắt trend” giới trẻ làm những clip vui hài trên TikTok hoặc nhận diễn một vài show nhỏ để vơi đi nỗi nhớ nghề. Về hạnh phúc gia đình, cho đến thời điểm này, Xuân Hinh hoàn toàn hài lòng với cuộc hôn nhân hơn 20 năm cùng bà xã Phương Lan.

Xuân Hinh là hàng xóm của vợ chồng ca sĩ Tấn Minh - Thu Huyền

Xuân Hinh và vợ là Phương Lan có với nhau hơn 20 năm chung sống mặn nồng

Con gái lớn của vợ chồng anh đã lấy chồng có cuộc sống riêng, con trai út cũng ngày một trưởng thành. Ở tuổi 63, Xuân Hinh lựa chọn lối sống thanh thản, nhẹ nhàng và buông bỏ tất cả những sân si, đố kỵ mong có thêm nhiều niềm vui cho tuổi xế chiều.

Con gái lớn của nam nghệ sĩ giờ đây cũng đã ''thành gia lập thất''

Xuân Hinh được biết đến là một cây hài ăn khách bậc nhất miền Bắc cũng như sở hữu khối tài sản cao ngất ngưởng. Thế nhưng trước khi có một cuộc sống đáng ao ước như thế, ông từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn với gia đình nghèo về vật chất.

Xuân Hinh sinh ra trong một gia đình ở Bắc Ninh, với bố làm nghề giáo còn mẹ phụ trách những việc gia đình đồng áng. Xuất thân như vậy, Xuân Hinh lại là con cả nên không thể tránh những công việc chân tay như trông em đến nấu cơm, trồng rau, bắt cua, thu mua đồng nát…

Nghệ sĩ Xuân Hinh lúc còn trẻ và tỷ phú Phạm Nhật Vượng (bên trái)

Tuy nghèo về vật chất thế nhưng Xuân Hinh từ nhỏ luôn được sống trong tiếng nhạc, tiếng hát xung quanh. Những điều đó ăn sâu vào tiềm thức giúp ông có niềm đam mê ca hát ngay từ nhỏ

Năm 1988, Xuân Hinh nổi đình đám với tác phẩm Hề Cu Sứt Festival Cười. Từ đó, ông nhận ra không chỉ giọng hát mà bản thân còn có năng khiếu gây cười. Con đường đến với sân khấu hài của nam nghệ sĩ cũng dần mở rộng từ đây.

Xuân Hinh ''nung nấu'' giấc mơ nghệ thuật từ khi còn rất bé

Với tài năng nghệ thuật cùng loạt vở diễn sân khấu ấn tượng, nam diễn viên này được công chúng ưu ái gọi là “Vua hài đất Bắc”. Mỗi lần xuất hiện, cái tên Xuân Hinh lại nhận được rất nhiều sự quan tâm, điều đó cũng xuất phát từ việc ông rất ít xuất hiện trên truyền hình.

Với tài năng thiên bẩm, nam nghệ sĩ là một danh hài nổi tiếng của miền Bắc lẫn miền Nam

Với sự nghiệp vững chắc đó, cát-xê của Xuân Hinh cũng thuộc hàng cao ngất ngưởng. Nhiều nhà sản xuất từng tiết lộ ông là người có thù lao đóng hài Tết cao nhất. Trong suốt hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Xuân Hinh ngoài nhận được nhiều tình yêu thương của khán giả, nam nghệ sĩ còn được nhiều đồng nghiệp tỏ lòng ngưỡng mộ và yêu quý như Tự Long, Xuân Bắc,...