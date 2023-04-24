Tương lai thừa hưởng khối tài sản triệu đô nhưng đây là cách con gái Đoàn Di Băng đối xử với người giúp việc

“Người đẹp - đại gia” trong showbiz Việt không thiếu nhưng cuộc sống hôn nhân viên mãn với khối tài sản kếch xù của vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng - doanh nhân Quốc Vũ lại được quan tâm hơn hẳn. Cả hai đã đi cùng nhau từ thời điểm chưa có sự nghiệp vững chắc đến hôm nay, gia đình thêm trọn vẹn khi có thêm 3 nàng công chúa xinh xắn, đáng yêu.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình với đầy đủ điều kiện để được phát triển tốt nhất, Yuki cũng như chị hai và em gái, đều nhận được sự nuông chiều hết mực từ bố mẹ. Cô bé học trường quốc tế, mặc quần áo thương hiệu lớn, đi xế hộp sang trọng…

Trên mạng xã hội, cả Đoàn Di Băng và ông xã đều sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi. Cả hai cũng chăm chỉ đăng tải hình ảnh đời thường, các clip vui vẻ, hài hước bên các con. Trong đó, các khoảnh khác của 3 bé nhà đại gia Quốc Vũ cũng hot không kém bố mẹ, nhất là clip của cô bé Yuki (An Nhiên).

Gia đình ca sĩ Đoàn Di Băng và doanh nhân Nguyên Vũ hạnh phúc viên mãn bên 3 công chúa nhỏ - Ảnh: FBNV.

Đặc biệt, như nhiều gia đình có điều kiện khác, “nữ đại gia quận 7” cũng thuê nhiều giúp việc, vú em để đảm bảo lo toan mọi việc trong nhà cũng như chăm sóc các con được chu đáo nhất. Có thể nói, sau bố mẹ, các bác, các bà giúp việc trong nhà là những người gần gũi nhất với các bé.

Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, Đoàn Di Băng chia sẻ đoạn clip bé Yuki khóc nức nở. Trong đoạn clip còn có mặt của vú em chăm sóc bé. Yuki tỏ ra lo lắng và liên tục khóc vì làm bà bị thương, cô bé không ngừng khóc và nói lời xin lỗi: “Xin lỗi bà Út, con lỡ tay cào bà Út”.

Hành động của Yuki dành cho người chăm sóc mình được dân mạng hết lời khen - Ảnh: Chụp màn hình.

Sau đó, Yuki còn nhanh tay dùng băng keo cá nhân dán lên vết thương cho bà vì sợ vết thương nhiễm trùng. Hành động ôm hôn lên vết thương do mình gây ra của Yuki khiến cộng đồng mạng phải xuýt xoa khen ngợi vì cô bé quá tình cảm.

Rất nhiều bình luận cư dân mạng khen ngợi không chỉ vì thái độ lễ phép, ngoan ngoãn của Yuki mà còn vì cách dạy con của Đoàn Di Băng. Trong clip, cô bận quay nhưng vẫn liên tục nhắc con xin lỗi bà, nhận sai trước hành động của bản thân gây ra.

Đoàn Di Băng và ông xã hết mực cưng chiều con, luôn dành cho các con những điều tốt nhất - Ảnh: FBNV.

Trước đó, trong nhiều clip được bố mẹ chia sẻ, Yuki được nhận xét là cô bé có cá tính riêng, đôi khi có bướng bỉnh và muốn làm theo ý mình. Tuy nhiên, cô bé cũng tỏ ra vô cùng gần gũi và yêu thương tất cả mọi người trong gia đình, không có sự phân biệt nào đối với những người được bố mẹ thuê về làm việc trong nhà.

Công việc bận rộn đến đâu, nữ ca sĩ cũng vẫn cố gắng chia thời gian để chơi cùng con - Ảnh: FBNV.

Đoàn Di Băng dành nhiều thời gian bên các con - Ảnh: FBNV.

Luôn nuông chiều con nhưng cũng không thiếu sự nghiêm khắc trong việc dạy con, đó là điều nhiều bà mẹ phải dành sự nể phục cho Đoàn Di Băng trong vai trò làm mẹ. Hơn hết, cách cô dạy con khiêm tốn, dạy con thể hiện tình cảm dành cho những người xung quanh cũng là điểm cộng lớn của “hot mom” này khiến ai cũng đồng tình.