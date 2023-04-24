Tương lai thừa hưởng khối tài sản triệu đô nhưng đây là cách con gái Đoàn Di Băng đối xử với người giúp việc

Hậu trường 24/04/2023 21:36

Bên cạnh cuộc sống giàu có lại được chồng hết mực yêu chiều, cách nữ ca sĩ nuôi dạy 3 con gái cũng được dân mạng dành sự quan tâm

“Người đẹp - đại gia” trong showbiz Việt không thiếu nhưng cuộc sống hôn nhân viên mãn với khối tài sản kếch xù của vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng - doanh nhân Quốc Vũ lại được quan tâm hơn hẳn. Cả hai đã đi cùng nhau từ thời điểm chưa có sự nghiệp vững chắc đến hôm nay, gia đình thêm trọn vẹn khi có thêm 3 nàng công chúa xinh xắn, đáng yêu.

 

Trên mạng xã hội, cả Đoàn Di Băng và ông xã đều sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi. Cả hai cũng chăm chỉ đăng tải hình ảnh đời thường, các clip vui vẻ, hài hước bên các con. Trong đó, các khoảnh khác của 3 bé nhà đại gia Quốc Vũ cũng hot không kém bố mẹ, nhất là clip của cô bé Yuki (An Nhiên).

Sinh ra và lớn lên trong gia đình với đầy đủ điều kiện để được phát triển tốt nhất, Yuki cũng như chị hai và em gái, đều nhận được sự nuông chiều hết mực từ bố mẹ. Cô bé học trường quốc tế, mặc quần áo thương hiệu lớn, đi xế hộp sang trọng…

Tương lai thừa hưởng khối tài sản triệu đô nhưng đây là cách con gái Đoàn Di Băng đối xử với người giúp việc - Ảnh 1
Gia đình ca sĩ Đoàn Di Băng và doanh nhân Nguyên Vũ hạnh phúc viên mãn bên 3 công chúa nhỏ - Ảnh: FBNV.

Đặc biệt, như nhiều gia đình có điều kiện khác, “nữ đại gia quận 7” cũng thuê nhiều giúp việc, vú em để đảm bảo lo toan mọi việc trong nhà cũng như chăm sóc các con được chu đáo nhất. Có thể nói, sau bố mẹ, các bác, các bà giúp việc trong nhà là những người gần gũi nhất với các bé.

Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, Đoàn Di Băng chia sẻ đoạn clip bé Yuki khóc nức nở. Trong đoạn clip còn có mặt của vú em chăm sóc bé. Yuki tỏ ra lo lắng và liên tục khóc vì làm bà bị thương, cô bé không ngừng khóc và nói lời xin lỗi: “Xin lỗi bà Út, con lỡ tay cào bà Út”.

Tương lai thừa hưởng khối tài sản triệu đô nhưng đây là cách con gái Đoàn Di Băng đối xử với người giúp việc - Ảnh 2
Hành động của Yuki dành cho người chăm sóc mình được dân mạng hết lời khen - Ảnh: Chụp màn hình.

Sau đó, Yuki còn nhanh tay dùng băng keo cá nhân dán lên vết thương cho bà vì sợ vết thương nhiễm trùng. Hành động ôm hôn lên vết thương do mình gây ra của Yuki khiến cộng đồng mạng phải xuýt xoa khen ngợi vì cô bé quá tình cảm.

Rất nhiều bình luận cư dân mạng khen ngợi không chỉ vì thái độ lễ phép, ngoan ngoãn của Yuki mà còn vì cách dạy con của Đoàn Di Băng. Trong clip, cô bận quay nhưng vẫn liên tục nhắc con xin lỗi bà, nhận sai trước hành động của bản thân gây ra.

Tương lai thừa hưởng khối tài sản triệu đô nhưng đây là cách con gái Đoàn Di Băng đối xử với người giúp việc - Ảnh 3
Đoàn Di Băng và ông xã hết mực cưng chiều con, luôn dành cho các con những điều tốt nhất - Ảnh: FBNV.

Trước đó, trong nhiều clip được bố mẹ chia sẻ, Yuki được nhận xét là cô bé có cá tính riêng, đôi khi có bướng bỉnh và muốn làm theo ý mình. Tuy nhiên, cô bé cũng tỏ ra vô cùng gần gũi và yêu thương tất cả mọi người trong gia đình, không có sự phân biệt nào đối với những người được bố mẹ thuê về làm việc trong nhà.

Tương lai thừa hưởng khối tài sản triệu đô nhưng đây là cách con gái Đoàn Di Băng đối xử với người giúp việc - Ảnh 4
Công việc bận rộn đến đâu, nữ ca sĩ cũng vẫn cố gắng chia thời gian để chơi cùng con - Ảnh: FBNV.
Tương lai thừa hưởng khối tài sản triệu đô nhưng đây là cách con gái Đoàn Di Băng đối xử với người giúp việc - Ảnh 5
Đoàn Di Băng dành nhiều thời gian bên các con - Ảnh: FBNV.

Luôn nuông chiều con nhưng cũng không thiếu sự nghiêm khắc trong việc dạy con, đó là điều nhiều bà mẹ phải dành sự nể phục cho Đoàn Di Băng trong vai trò làm mẹ. Hơn hết, cách cô dạy con khiêm tốn, dạy con thể hiện tình cảm dành cho những người xung quanh cũng là điểm cộng lớn của “hot mom” này khiến ai cũng đồng tình.

Chồng đại gia vướng nghi án cặp kè hotgirl trẻ đẹp, Đoàn Di Băng bất ngờ hé lộ 'hợp đồng hôn nhân'?

Chồng đại gia vướng nghi án cặp kè hotgirl trẻ đẹp, Đoàn Di Băng bất ngờ hé lộ 'hợp đồng hôn nhân'?

Trước những tin đồn liên quan đến hôn nhân của mình, mới đây, Đoàn Di Băng đã đáp trả dân mạng bằng cách chất vấn trực tiếp ông xã.

Xem thêm
Từ khóa:   Con gái Đoàn Di Băng bà vú Đoàn Di Băng gia đình Đoàn Di Băng

TIN MỚI NHẤT

Một cuộc gọi từ shipper khiến tôi phát hiện bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Một cuộc gọi từ shipper khiến tôi phát hiện bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 18 phút trước
Dùng điện thoại đôi với chồng, tôi vô tình phát hiện bí mật động trời qua một shipper

Dùng điện thoại đôi với chồng, tôi vô tình phát hiện bí mật động trời qua một shipper

Tâm sự 21 phút trước
Tôi không hiểu vì sao chồng bỏ người vợ tài sắc, đến 2 năm sau mới biết sự thật phía sau

Tôi không hiểu vì sao chồng bỏ người vợ tài sắc, đến 2 năm sau mới biết sự thật phía sau

Tâm sự 24 phút trước
Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Chồng tưởng đuổi vợ tay trắng là thắng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến cả nhà phải xuống nước

Chồng tưởng đuổi vợ tay trắng là thắng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến cả nhà phải xuống nước

Tâm sự 29 phút trước
Bị chồng đuổi đi tay trắng, tôi chỉ để lại một thứ khiến nhà chồng cuống cuồng xin tôi quay lại

Bị chồng đuổi đi tay trắng, tôi chỉ để lại một thứ khiến nhà chồng cuống cuồng xin tôi quay lại

Tâm sự 32 phút trước
Vợ trẻ vỡ òa khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nhưng lời chúc của chồng khiến cô chết lặng

Vợ trẻ vỡ òa khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nhưng lời chúc của chồng khiến cô chết lặng

Tâm sự 32 phút trước
Đang ngủ, tôi bị chồng gọi dậy lúc nửa đêm, nghe xong tin anh nói tôi bỏ đi giữa mưa gió

Đang ngủ, tôi bị chồng gọi dậy lúc nửa đêm, nghe xong tin anh nói tôi bỏ đi giữa mưa gió

Tâm sự 37 phút trước
Chục cây vàng ngày cưới khiến dâu trẻ mừng rỡ, nhưng bí mật phía sau mới khiến cô sững sờ

Chục cây vàng ngày cưới khiến dâu trẻ mừng rỡ, nhưng bí mật phía sau mới khiến cô sững sờ

Tâm sự 37 phút trước
Chồng rời bỏ người vợ hoàn hảo để lấy bồ kém nổi bật, sau đó lý do mới được hé lộ

Chồng rời bỏ người vợ hoàn hảo để lấy bồ kém nổi bật, sau đó lý do mới được hé lộ

Tâm sự 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'