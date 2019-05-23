Tươi cười chụp ảnh cùng gia đình, Nhã Phương vô tình để lộ chi tiết đáng lo ngại về sức khỏe

Những bức ảnh mới đây của Nhã Phương trên mạng xã hội khiến người hâm mộ lo lắng khi cô để lộ vóc dáng gầy gò thiếu sức sống.

Là diễn viên nổi tiếng nhất nhì Vbiz, những thông tin liên quan đến Nhã Phương đều được công chúng quan tâm, đặc biệt là sau khi cô kết hôn với Trường Giang. Ý thức được mình là người của công chúng, Nhã Phương thường xuyên áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ vóc dáng thon gọn. Được biết, nữ diễn viên từng giảm đến 7kg chỉ trong vòng 1 tuần.

Nhã Phương thường xuyên luyện tập và ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ gìn vóc dáng - Ảnh: Internet Tuy nhiên mới đây, vóc dáng gầy gò của Nhã Phương trong loạt ảnh chụp cùng gia đình đã khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cô. Cụ thể, em gái Nhã Phương đã đăng tải loạt ảnh cả nhà đi chơi mừng sinh nhật bà xã Trường Giang lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Sinh nhật bạn Trần Thị Nhã Phương nhà mình, bạn ấy dẫn cả team áo đen đi trượt băng, và cả biệt đội tí hon nữa”.

Bài chia sẻ của em gái Nhã Phương - Ảnh: Internet Qua những hình ảnh được chia sẻ, Nhã Phương trông vô cùng rạng rỡ khi chụp cùng mẹ và các chị em. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý lại chính là đôi chân gầy gò và khẳng khiu của cô. Người hâm mộ tỏ ra khá lo lắng vì nữ diễn viên dường như đang giảm cân quá đà, đồng thời khuyên cô nên tẩm bổ để lấy lại vóc dáng tràn đầy sức sống hơn. Nữ diễn viên tươi cười rạng rỡ khi chụp ảnh cùng các chị em - Ảnh: Internet Tuy nhiên, vóc dáng gầy gò của cô lại khiến fan lo lắng - Ảnh: Internet Nữ diễn viên để lộ đôi chân khẳng khiu vì giảm cân liên tục trong suốt thời gian qua - Ảnh: Internet Trước đây, Nhã Phương cũng từng nhiều lần khiến fan lo lắng khi xuất hiện với thân hình gầy trơ xương vì liên tục chạy show và tham gia các dự án phim ảnh.

Sinh nhật Nhã Phương mà Phạm Quỳnh Anh đẹp lấn át cả nhân vật chính lẫn toàn bộ khách mời Đúng là "phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai". Ngay cả "hoa hậu hài" Thu Trang mới đi tân trang lại nhan sắc cũng "không có cửa" đấu lại Phạm Quỳnh Anh.

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