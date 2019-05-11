Không phải Trường Giang, Nhã Phương tiết lộ người yêu thương mình vô điều kiện, khóc cười cùng cô

Nhân dịp Ngày của mẹ, Nhã Phương nhận được sự đồng cảm của đông đảo cư dân mạng khi đăng tải dòng tâm sự ý nghĩa về mẹ, người yêu thương cô hơn bất kỳ ai.

Trên trang fanpage chính thức, bà xã Trường Giang vừa đăng tải dòng tâm sự ý nghĩa về mẹ. Bà là người luôn bên cạnh quan tâm, sẻ chia mọi buồn vui với cô. Dù không thể hiện bằng lời nói nhưng mỗi hành động của mẹ, Nhã Phương đều cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào.

Đây là lần hiếm hoi diễn viên Nhã Phương viết tâm sự xúc động về mẹ ruột - Ảnh: Facebook

Cô tâm sự: “Có một người mà mỗi khi Phương vui, người ấy có thể rơi nước mắt hạnh phúc. Mỗi khi Phương buồn, người ấy sẵn sàng ở bên cạnh, không quá nhiều hỏi han, nấu cho Phương những món Phương thích và lắng nghe.

Người ấy luôn giấu Phương mỗi khi bị ốm. Người ấy luôn giả vờ gọi điện mắng mỏ nhưng thực chất là để xem Phương có quá bận rộn mà bỏ bữa. Người ấy ít khi nói lời yêu nhưng mọi hành động đều tràn đầy tình yêu”.

Thuở bé, Nhã Phương cứ nghĩ mẹ không yêu thương mình vì hay bị la rầy, trách phạt. Nhưng khi lớn lên, nữ diễn viên đã hiểu được mẹ yêu thương cô nhiều như thế nào - Ảnh: Internet

Tiếp đó cô nhấn mạnh: “Chỉ khi làm mẹ, bạn mới hiểu sự rộng lớn của trái tim người mẹ. Bạn cũng sẽ hiểu tình yêu của mẹ là thứ tình cảm tự nhiên và thuần khiết, mang nhiều năng lượng nhất”. Dù không nói rõ nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng, Nhã Phương đang ngầm thừa nhận chuyện đã lên chức mẹ.

Nhã Phương hạnh phúc bên bố mẹ - Ảnh: FBNV

Được biết, Nhã Phương sinh ra trong một gia đình đông chị em. Cô trải qua tuổi thơ cơ cực vì gia đình không thuộc diện khá giả. Bố làm giáo viên còn mẹ buôn bán nhỏ. Thậm chí, bố cô từng nhận bơm ga hộp quẹt để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Xinh đẹp và giàu có nhưng Nhã Phương lại chỉ mê mẩn những món ăn vặt dân dã Hội chị em gái xinh đẹp nhà Nhã Phương chẳng thích thưởng thức sơn hào hải vị, mà chỉ rủ nhau đi ăn bằng hết những món ăn vặt dân dã mỗi lần về quê.

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