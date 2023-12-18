Từng 'trốn chui trốn nhủi' vì nợ nần, đạo diễn Hữu Tiến giờ đây có cuộc sống ấm no bên con gái út, miệt mài hoạt động nghệ thuật

Hậu trường 18/12/2023 14:05

Phía sau màn ảnh, nam diễn viên “Giao thời” đã phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời.

Hữu Tiến là một nam diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng ở TP.HCM. Anh từng được khán giả biết đến với nhiều vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như: Mưa, Cánh bướm ảo ảnh, Dòng suối không cầu… Bên cạnh đó, anh cũng có nhiều năm gắn bó với sân khấu kịch.

Mặc dù chuyên trị những vai diễn dữ dằn, ghê gớm trên phim nhưng cuộc đời của Hữu Tiến trải qua không ít nỗi buồn khi là tuổi thơ bị bỏ rơi, hôn nhân dở dang, chấp nhận cảnh "gà trống nuôi con" với không ít cơ cực... Anh còn là người cha tảo tần, "gà trống nuôi con" sau cuộc hôn nhân đổ vỡ khi đã có 2 con, 1 trai, 1 gái. 

Từng 'trốn chui trốn nhủi' vì nợ nần, đạo diễn Hữu Tiến giờ đây có cuộc sống ấm no bên con gái út, miệt mài hoạt động nghệ thuật - Ảnh 1
Mặc dù chuyên trị những vai diễn dữ dằn, ghê gớm trên phim nhưng cuộc đời của Hữu Tiến trải qua không ít nỗi buồn khi là tuổi thơ bị bỏ rơi, hôn nhân dở dang, chấp nhận cảnh "gà trống nuôi con" với không ít cơ cực...

Chia sẻ về con đường nghệ thuật của mình, nam diễn viên tâm sự, nhiều năm trước khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã là diễn viên được yêu thích, liên tục được mời vào các vai chính với mức cát-xê hấp dẫn. Song, về sau, thời thế thay đổi, cuộc sống của anh rơi vào giai đoạn khó khăn. 

Trong một bài phỏng vấn, nghệ sĩ Hữu Tiến cho biết ở thời kỳ đỉnh cao, anh từng nghĩ “mình đang hơn rất nhiều người". Lúc ấy, anh được đóng vai chính, được khán giả săn đón và không ngờ có lúc lại sa cơ lỡ vận. Anh bất ngờ bị mất vai trong một dự án phim và gặp biến cố gia đình, rơi vào cảnh nợ nần. 

Từng 'trốn chui trốn nhủi' vì nợ nần, đạo diễn Hữu Tiến giờ đây có cuộc sống ấm no bên con gái út, miệt mài hoạt động nghệ thuật - Ảnh 2
Thời thế thay đổi, cuộc sống của anh rơi vào giai đoạn khó khăn. Anh bất ngờ bị mất vai trong một dự án phim và gặp biến cố gia đình, rơi vào cảnh nợ nần

"Có nhiều chuyện xảy ra với tôi, tôi gặp sự cố với gia đình rồi mất hết tất cả và sau đó mắc nợ. Tôi còn trốn nợ nhưng không được vì mình phải đưa đón con đi học. Thật ra, món nợ của mình không phải là cờ bạc mà do khi hôn nhân đổ vỡ tôi ra đi tay trắng nên đi vay nóng để mở quán trước cổng trường Sân khấu điện ảnh.

Lúc đó tôi thiếu nợ nhiều, vay tiền phải trả lãi lên đến hàng trăm triệu đồng. Để có đủ thu nhập cho bản thân và gia đình, tôi từ một diễn viên toàn đóng chính, lại chấp nhận diễn bất cứ vai nào, đợi chờ nhiều giờ để diễn những vai rất nhỏ" - Hữu Tiến chia sẻ.

Từng 'trốn chui trốn nhủi' vì nợ nần, đạo diễn Hữu Tiến giờ đây có cuộc sống ấm no bên con gái út, miệt mài hoạt động nghệ thuật - Ảnh 3
Nhờ chăm chỉ làm lụng, kiên trì vượt khó, diễn viên Hữu Tiến dần cải thiện cuộc sống

Nhờ chăm chỉ làm lụng, kiên trì vượt khó, diễn viên Hữu Tiến dần cải thiện cuộc sống. Đến nay, các con của anh đã lớn, có thể tự lo cuộc sống riêng, thậm chí có thể lo được cho cha nên anh cũng an tâm phần nào.

Hơn 20 năm qua, Hữu Tiến sống cảnh "gà trống nuôi con", một mình chăm lo cho con gái - bé Ti (tên thật là Thủy Tiên). Anh cho biết cuộc hôn nhân đổ vỡ vì có những mâu thuẫn, khác biệt trong quá trình chung sống. Năm 1995, khi vợ mang bầu con gái, nam diễn viên từng níu kéo nhưng cuối cùng "không ráng nổi" vì hết duyên phận. 

Từng 'trốn chui trốn nhủi' vì nợ nần, đạo diễn Hữu Tiến giờ đây có cuộc sống ấm no bên con gái út, miệt mài hoạt động nghệ thuật - Ảnh 4
Hơn 20 năm qua, Hữu Tiến sống cảnh "gà trống nuôi con", một mình chăm lo cho con gái - bé Ti (tên thật là Thủy Tiên)

Bây giờ Thủy Tiên trưởng thành, nhưng cha con vẫn thân thiết, luôn dành thời gian ăn một bữa cơm cùng nhau trong ngày. Hữu Tiến kể con gái anh rất giỏi giang, kiên định, biết kiếm tiền và lo cho cha.

Con gái út của Hữu Tiến sở hữu gương mặt rất thanh tú, thân hình mảnh khảnh, quyến rũ. Cô nàng 9x này cũng từng thử sức ở lĩnh vực điện ảnh trong một bộ phim mà bố làm đạo diễn. Nhờ nhan sắc thăng hạng, Thủy Tiên cũng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm chẳng kém cạnh mỹ nhân nào trong showbiz. Tuy nhiên, cô không tiếp tục theo đuổi con đường này mà hiện tại Thủy Tiên tập trung cho công việc kinh doanh.

Từng 'trốn chui trốn nhủi' vì nợ nần, đạo diễn Hữu Tiến giờ đây có cuộc sống ấm no bên con gái út, miệt mài hoạt động nghệ thuật - Ảnh 5
Bây giờ Thủy Tiên trưởng thành, nhưng cha con vẫn thân thiết, luôn dành thời gian ăn một bữa cơm cùng nhau trong ngày.

Trước đó, chia sẻ với truyền thông, anh từng tiết lộ căn chung cư hiện tại mà 2 cha con đang ở có giá khoảng 20 tỷ đồng. "Lúc đầu tôi tưởng con 'nói chơi', ai dè con mua xong rồi mới đưa tôi xem bản vẽ. Gần đây dịp sinh nhật, con bé tặng tôi túi xách hàng hiệu nghe đâu khoảng 60 triệu đồng. Với tôi quà gì, giá tiền thế nào không quan trọng, mà cần nhất là sự quan tâm" - Hữu Tiến chia sẻ.

Từng 'trốn chui trốn nhủi' vì nợ nần, đạo diễn Hữu Tiến giờ đây có cuộc sống ấm no bên con gái út, miệt mài hoạt động nghệ thuật - Ảnh 6
Hiện tại, ở tuổi 53, diễn viên Hữu Tiến vẫn hăng say với nghệ thuật. Ngoài diễn xuất, anh còn đẩy mạnh hoạt động với vai trò đạo diễn và hạnh phúc khi được giảng dạy, truyền nghề cho thế hệ trẻ

Hiện tại, ở tuổi 53, diễn viên Hữu Tiến vẫn hăng say với nghệ thuật. Ngoài diễn xuất, anh còn đẩy mạnh hoạt động với vai trò đạo diễn và hạnh phúc khi được giảng dạy, truyền nghề cho thế hệ trẻ.

"Con tôi lớn hết rồi, tôi không phải nuôi con nữa nên tập trung vào đam mê. Tôi không có nhu cầu cao và đòi hỏi quá nhiều, nên Tổ nghiệp cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu" - anh chia sẻ.

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