Lý do hoãn được TAND TP.HCM thông báo do bà Đặng Thùy Trang có đơn xin hoãn phiên tòa và đại diện ủy quyền của nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Phiên toà được mở lại vào ngày 7/11.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 23/10, TAND TP.HCM hoãn xử phúc thẩm vụ án Tranh chấp hợp đồng vay tài sản và tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang (36 tuổi) và bị đơn là Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021).

Trước đó, dẫn tin từ Thanh Niên, theo bản án sơ thẩm của TAND Q.Gò Vấp (TP.HCM), bà Đặng Thùy Trang khởi kiện cho rằng tháng 6/2017, do cần tiền tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam bộ 2017 nên Nguyễn Thúc Thùy Tiên chủ động tìm và vay của bà Trang 1,5 tỉ đồng, với mục tiêu lọt vào top 3 chung cuộc.

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của ông Nguyễn Công Phú - người đại diện theo ủy quyền của bà Đặng Thùy Trang.

Nhưng lo ngại bà Tiên không có tiền trả, nên chồng bà Trang nhờ bạn là ông Nguyễn Quan Trọng đứng ra ký biên bản xác nhận nợ đề ngày 22/7/2017 với tư cách là bên cho bà Tiên vay tiền, còn bà Trang chỉ là người làm chứng. Sau đó bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã ký, điểm chỉ và ghi rõ đã nhận đủ tiền, thời hạn trả một năm.

Nhiều lần yêu cầu trả nợ nhưng không được bà Tiên thanh toán, nên bà Trang có hẹn bà Tiên ra một quán cà phê để nói chuyện. Tại quán cà phê này, lợi dụng bà Trang sơ hở nên Nguyễn Thúc Thùy Tiên tự ý giật giấy xác nhận nợ và xé.

Vì vậy, bà Trang khởi kiện yêu cầu bà Tiên trả khoản nợ gốc 1,5 tỉ đồng và bồi thường một số tiền liên quan đến tổn thất tinh thần; yêu cầu bà Tiên đăng thông báo xin lỗi công khai trên 3 trang báo T.Ư hoặc điện tử.

Bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên trình bày, năm 2017, bà Tiên được bà Trang giới thiệu ông Nguyễn Quan Trọng đứng ra cho bà vay 1,5 tỉ đồng làm kinh phí tham dự cuộc thi Hoa khôi Nam bộ. Nhưng sau đó, ông Trọng và bà Trang không đưa tiền như thỏa thuận.

Bà Tiên có thắc mắc về việc không được nhận tiền thì bà Trang cho biết số tiền đó được bà Trang đưa cho ban tổ chức cuộc thi. Khi bà Tiên liên hệ ban tổ chức cuộc thi và xác định không có sự việc này nên bà Tiên không đồng ý trả nợ.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Quan Trọng trình bày có ký vào giấy nhận nợ của bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên, nhưng sau đó ông không đưa cho bà Trang hay bà Tiên một khoản tiền nào. Ông cũng không chứng kiến việc bà Trang đưa tiền cho bà Tiên. Ông đứng giúp trên giấy nợ cho bà Trang vì quan hệ bạn bè.

Về việc giao nhận tiền cho bà Tiên, thì bà Trang cho rằng trước khi ông Trọng đến khoảng một giờ đồng hồ thì bà Trang đã giao đủ 1,5 tỉ đồng cho bà Tiên. Khi ông Trọng đến, ông Trọng có hỏi Tiên nhận đủ tiền chưa, bà Tiên trả lời đã nhận đủ 1,5 tỉ đồng thì ông Trọng mới ký vào bên cho vay tiền. Tuy nhiên, theo trình bày của ông Trọng, ông ký giấy xong là đi về, và ông không hỏi gì về việc bà Tiên có nhận tiền hay không.

Theo HĐXX sơ thẩm, lời khai của các đương sự không thống nhất, nên tòa đã triệu tập các bên để đối chất làm rõ nhưng bà Trang, bà Tiên không đến tòa đối chất nên tòa không thể tiến hành đối chất được.

"Lời khai của bà Đặng Thùy Trang không thống nhất, không phù hợp với tình tiết vụ án. Lời khai của ông Trọng là phù hợp với trình bày của bị đơn và phù hợp với chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Do đó, lời khai của bà Trang là không có cơ sở", bản án sơ thẩm nêu.

Từ đó, TAND Q.Gò Vấp không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đặng Thùy Trang đòi bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả nợ vay 1,5 tỉ đồng.

Cho rằng bản án sơ thẩm tuyên không phù hợp với tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, nên bà Đặng Thùy Trang kháng cáo đề nghị TAND TP.HCM sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà.