Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền một đoạn video Thùy Tiên bị đồng nghiệp trêu chọc Hoa hậu mà ế. Ngay lập tức, nàng hậu liền đáp trả một câu tiết lộ tình trạng 'yêu đương' hiện tại.
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Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền một đoạn video tiết lộ về chuyện tình yêu hiện tại của hoa hậu Thùy Tiên. Theo đó, cô nàng đã bị các đồng nghiệp cùng nhau trêu chọc: “Hoa hậu Hoà bình Quốc tế mà không có bông hoa nào".
Ngay lập tức, Thùy Tiên đã lên tiếng đáp trả lý do: “Tôi không ế, tôi chỉ là tập trung cho công việc thôi”. Với biểu cảm trên gương mặt Thùy Tiên không thể nào hài hước hơn khiến dân tình bật cười.
Được biết, gần đây, trong một lần được hỏi về chuyện khi nào lấy chồng, Thùy Tiên cho biết: "Hiện tại tôi chưa có kế hoạch kết hôn. Có lẽ cũng phải lâu lâu nữa. Tôi vẫn đang tập trung cho công việc”.
Kể từ sau khi đăng quang Miss Grand, cuộc sống của Hoa hậu Thùy Tiên được đông đảo khán giả quan tâm. Người đẹp được mọi người yêu quý bởi tính cách thân thiện, ngoại hình xinh đẹp và là một người có tấm lòng nhân hậu. Bên cạnh đó, cô còn là nàng hậu luôn truyền cảm hứng, năng lượng tích cực đến mọi người.
Bên cạnh vai trò Hoa hậu với nhiều dự án cộng đồng, thiện nguyện, Thùy Tiên cũng tích cực hoạt động như MC, người mẫu, người có sức ảnh hưởng,… Gần đây, cô cũng gây chú ý khi chia sẻ về việc theo đuổi con đường diễn xuất.