Động thái dứt khoát của ông Nawat đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Sau đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên được ưu ái gọi là "con gái cưng" của chủ tịch Nawat và bà Phó Chủ tịch Terasa. Bên cạnh đó, chủ tịch Miss Grand luôn tỏ ra tự hào khi nhắc về cô nàng. Đồng thời, ông từng khẳng định rằng rằng Thùy Tiên là người thành công nhất lịch sử đấu trường này kể từ khi cuộc thi thành lập. Sau đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên được ưu ái gọi là "con gái cưng" của chủ tịch Nawat và bà Phó Chủ tịch Terasa Tuy nhiên, vừa qua, ông Nawat đã bỏ theo dõi hoa hậu Thùy Tiên vì cô đã vô tình xóa bỏ danh hiệu Miss Grand International trên trang cá nhân. Nhanh chóng sau đó, người đẹp đã đưa ra lời giải thích và gửi lời xin lỗi đến những người đứng đầu tổ chức Miss Grand.

Sau ông Nawat, Thùy Tiên bị bà Terasa và trang chủ Miss Grand hủy theo dõi Trong lúc xảy ra hiểu lầm, bà Terasa vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mỹ nhân sinh năm 1998. Nhưng mới đây, ngày 5/10, cộng đồng mạng xôn xao khi phát hiện bà Terasa - phó chủ tịch Miss Grand International cũng đã bỏ theo dõi Hoa hậu Thùy Tiên trên Instagram. Đồng thời, trang chủ của cuộc thi này cũng có động thái tương tự mà không rõ lý do. Cách đó vài giờ, bà Terasa vẫn còn chia sẻ một story có mặt Thuỳ Tiên, thậm chí trên trang cá nhân vẫn ghim bài viết về Thùy Tiên và cho thấy không có bất kì chi tiết nào bất thường. Do đó, nhiều người cho rằng hành động này có thể là "ấn nhầm" Sự việc này thu hút nhiều sự quan tâm từ fan sắc đẹp. Tối cùng ngày, trong buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ khi liên tục nhận được câu hỏi chất vấn xoay quanh việc hủy theo dõi Thuỳ Tiên, ông Nawat đã thẳng thừng tuyên bố: "Huỷ theo dõi lâu rồi kể từ khi cô ấy gỡ bỏ danh hiệu, đừng quan tâm. Chuyện của Tiên đừng hỏi được không, lười trả lời".

Trong buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ khi liên tục nhận được câu hỏi chất vấn xoay quanh việc hủy theo dõi Thuỳ Tiên, ông Nawat đã thẳng thừng tuyên bố Động thái dứt khoát này đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Một số người cũng bày tỏ lo ngại về mối quan hệ giữa nàng hậu và những người đứng đầu đấu trường nhan sắc này đang dần rạn nứt. Không lâu sau khi bị bà Terasa huỷ theo dõi, Thuỳ Tiên còn đăng tải dòng trạng thái ủng hộ các thí sinh Miss Grand International và bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giam gia các hoạt động vì bận lịch trình cá nhân. Đây được cho chính là nguyên nhân lớn khiến nàng hậu bị hắt hủi và quay lưng. Không lâu sau khi bị bà Terasa huỷ theo dõi, Thuỳ Tiên còn đăng tải dòng trạng thái ủng hộ các thí sinh Miss Grand International và bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giam gia các hoạt động vì bận lịch trình cá nhân Trước đó, tại buổi tổng duyệt trước thềm Miss Grand Việt Nam 2023, Hoa hậu Thùy Tiên đã có dịp hội ngộ ông Nawat và còn mang theo món quà để chúc mừng sinh nhật "papa". Đáng chú ý, khi hội ngộ, vị chủ tịch sinh năm 1973 cũng không tỏ thái độ giận dỗi với nàng hậu mà ngược lại ông còn rất vui vẻ chào hỏi cô nàng. Tuy nhiên, ông vẫn khá kiệm lời khi gặp lại người đẹp, chứ không còn thoải mái như trước. Nhiều người đồn đoán rằng, có thể vì những mâu thuẫn trước đó nên Mr. Nawat vẫn ngại ngùng. Khi hội ngộ, vị chủ tịch sinh năm 1973 không tỏ thái độ giận dỗi với Thùy Tiên mà ngược lại ông còn rất vui vẻ, chào hỏi cô nàng. Tuy nhiên, ông vẫn khá kiệm lời khi gặp lại người đẹp, chứ không còn thoải mái như trước Về phía bà Terasa trước khi hủy theo dõi vài giờ, Phó Chủ tịch Miss Grand vẫn chia sẻ một story có mặt Thuỳ Tiên. Thậm chí trên trang cá nhân vẫn ghim bài viết về Thùy Tiên và cho thấy không có bất kì chi tiết nào bất thường. Do đó, nhiều người cho rằng hành động này có thể là "ấn nhầm". Hiện tại, fan sắc đẹp vẫn đang chờ đợi sự giải đáp thắc mắc về việc "ấn nhầm" này.

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