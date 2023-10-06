Hành động bỏ theo dõi Thùy Tiên từ phó chủ tịch Miss Grand International đang khiến fan sắc đẹp bàn tán xôn xao.

Sau đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên được ưu ái gọi là "con gái cưng" của chủ tịch Nawat và bà Phó Chủ tịch Terasa. Bên cạnh đó, chủ tịch Miss Grand luôn tỏ ra tự hào khi nhắc về cô nàng. Đồng thời, ông từng khẳng định rằng rằng Thùy Tiên là người thành công nhất lịch sử đấu trường này kể từ khi cuộc thi thành lập. Sau đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên được ưu ái gọi là "con gái cưng" của chủ tịch Nawat và bà Phó Chủ tịch Terasa Tuy nhiên, vừa qua, ông Nawat đã bỏ theo dõi hoa hậu Thùy Tiên vì cô đã xóa bỏ danh hiệu Miss Grand International của mình trên trang cá nhân. Nhanh chóng, người đẹp đã đưa ra lời giải thích và gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức Miss Grand lẫn chủ tịch. Trong lúc xảy ra cả hai xảy ra hiểu lầm, bà Teresa vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mỹ nhân sinh năm 1998.



Trong lúc Thuỳ Tiên bị ông Nawat bỏ theo vì xảy ra hiểu lầm, bà Teresa vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mỹ nhân sinh năm 1998. Tuy nhiên, mới đây, ngày 5/10, cộng đồng mạng xôn xao khi phát hiện bà Teresa - phó chủ tịch Miss Grand International cũng đã bỏ theo dõi Hoa hậu Thùy Tiên trên Instagram. Đồng thời, trang chủ của cuộc thi này cũng có động thái tương tự mà không rõ lý do. Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao khi phát hiện bà Teresa - phó chủ tịch Miss Grand International cũng đã bỏ theo dõi Hoa hậu Thùy Tiên trên Instagram Cách đó vài giờ, bà Terasa vẫn còn chia sẻ một story có mặt Thuỳ Tiên, thậm chí trên trang cá nhân vẫn ghim bài viết về Thùy Tiên và cho thấy không có bất kì chi tiết nào bất thường. Do đó, nhiều người cho rằng hành động này có thể là "ấn nhầm". Bên cạnh đó, cả hai vừa gặp nhau hồi tháng 8 tại đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2023. Một số người cũng bày tỏ lo ngại về mối quan hệ giữa nàng hậu và những người đứng đầu đấu trường nhan sắc này đang dần rạn nứt. Hiện tại, fan sắc đẹp vẫn đang chờ đợi sự giải đáp thắc mắc về việc "ấn nhầm" này.



Cách đó vài giờ, bà Terasa vẫn còn chia sẻ một story có mặt Thuỳ Tiên, thậm chí trên trang cá nhân vẫn ghim bài viết về Thùy Tiên và cho thấy không có bất kì chi tiết nào bất thường. Do đó, nhiều người cho rằng hành động này có thể là "ấn nhầm" Thùy Tiên từng cho biết phó chủ tịch Miss Grand International chính là người luôn trò chuyện, tâm sự và quan tâm đến sức khỏe của cô xuyên suốt quá trình thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi. Sau khi trở thành Miss Grand International 2022, Thùy Tiên đã có mối quan hệ vô cùng thân thiết với bà Teresa Về phía phó chủ tịch Miss Grand International, bà cũng từng dành nhiều lời khen có cánh cho Thùy Tiên: "Cô ấy đã làm rất nhiều cho Miss Grand International. Và chúng tôi không khỏi tự hào khi xem cô ấy như một nữ hoàng. Tôi thấy nhiều điều hay ở cô ấy từ trước khi thành Hoa hậu. Tôi cảm giác đã chọn đúng và cô ấy luôn tỏa sáng như một viên kim cương, vượt sức tưởng tượng của tôi. Tôi rất hạnh phúc cho Tiên".

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