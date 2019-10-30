Từng đấu tố ầm ĩ hậu ly hôn, Hiệp Gà và vợ 3 bất ngờ 'tái hợp'

Sau lùm xùm tố chồng cũ mượn nợ không trả, Diệu Thúy bất ngờ chia sẻ ảnh thân thiết với diễn viên Hiệp Gà trong ngày "tái hợp" nhân dịp sinh nhật con trai chung.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng hoang mang với thông tin diễn viên Hiệp Gà chuẩn bị cưới vợ 4. Thông tin này khởi nguồn từ việc anh khoe ảnh tình tứ bên một cô gái lạ mặt kèm chú thích đầy ẩn ý. Thế nhưng ngay sau đó, nam diễn viên nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn trên.

Mới đây, vợ cũ Hiệp Gà - Diệu Thúy lại khiến dư luận xôn xao khi khoe loạt ảnh thân mật cùng chồng cũ trên trang cá nhân. Cô viết: "Được người nổi tiếng mời về nhà măm cơm. Bà ám khí không cho lấy vợ 4".

Diệu Thúy khoe ảnh bên chồng cũ và tiết lộ được anh mời về ăn cơm chung - Ảnh: FB

Cả hai nhí nhố chụp ảnh chung trong ngày gặp lại - Ảnh: FB

Diệu Thúy chia sẻ lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Nhiều người ngạc nhiên trước sự tái hợp bất ngờ của cặp đôi hậu ly hôn. Bởi trước đó, Diệu Thúy từng lên tiếng tố chồng cũ quỵt nợ, nhờ nhà vợ vay hộ 150 triệu nhưng không trả. Sự thân thiết của cặp đôi khiến nhiều người đặt nghi vấn về chuyện "nối lại tình xưa".

Thế nhưng ngay sau đó, Diệu Thúy đã lập tức phủ nhận. Cô cho biết chỉ trêu chọc chồng cũ cho vui nhân dịp sinh nhật con trai. Chân dài này còn tiết lộ thêm, cô và Hiệp Gà vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết hậu ly hôn.

Không hề có chuyện quay lại với Hiệp Gà, Diệu Thúy cho biết chỉ trêu chọc chồng cũ cho vui - Ảnh: FB

Sau 3 cuộc hôn nhân thất bại, diễn viên Hiệp Gà đang làm bố đơn thân "gà trống nuôi con". Hiện tại, anh chỉ tập trung cho công việc, kiếm tiền lo cho cuộc sống của 3 cha con tốt nhất.

Phản ứng bất ngờ của Hiệp Gà trước tin đồn chuẩn bị kết hôn lần 4 Hình ảnh diễn viên Hiệp Gà thân thiết bên một cô gái lạ, kèm dòng trạng thái úp mở “mình lên xe hoa em nhé” khiến nhiều người bất ngờ...

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