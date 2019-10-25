Hiệp Gà gây hoang mang khi úp mở chuyện lấy vợ 4?

Hôn nhân với vợ thứ 3 đổ vỡ chưa bao lâu, diễn viên Hiệp Gà lại khiến dư luận hoang mang khi úp mở chuyện tái hôn lần nữa.
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Thành công trong sự nghiệp diễn xuất và được đông đảo khán giả cả nước biết đến nhưng diễn viên Hiệp Gà lại gặp nhiều thăng trầm trong hôn nhân. Trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nam diễn viên hiện đang "gà trống nuôi con". Anh từng chia sẻ không có ý định đi bước nữa sau những biến cố trong chuyện tình cảm.
Thế nhưng mới đây, nam diễn viên sinh năm 1977 lại bất ngờ úp mở về chuyện kết hôn lần nữa. Cụ thể trên trang Facebook cá nhân, Hiệp Gà khoe loạt ảnh tình tứ bên một người đẹp lạ mặt đính kèm chú thích đầy ẩn ý: "Mình lên xe hoa em nhé".
Ngay lập tức, dòng chia sẻ của ông bố đơn thân đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận ủng hộ nam diễn viên: "Ok lên luôn anh ơi"; "Lên đâu tùy bác nhưng em mới được ăn cỗ lần hai, lần ba quên mời em, lần này phải nhớ đấy"; "Sợ ông rồi... Lần này nữa thôi đấy"; "Bao giờ anh cưới nhớ mời em nhé anh"...
Bên cạnh đó, không ít người hoài nghi nam diễn viên chỉ nói đùa. Bởi trước đó, anh nhiều lần đăng ảnh tình tứ bên các người đẹp khác giới nhưng vẫn đi về lẻ bóng.
Trước đó, nam diễn viên từng vướng không ít tai tiếng khi ly hôn người vợ thứ 3 Diệu Thúy. Cụ thể, vợ cũ Hiệp Gà tố anh quỵt nợ, nhờ nhà vợ vay tiền nhưng không trả.