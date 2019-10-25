Hiệp Gà gây hoang mang khi úp mở chuyện lấy vợ 4?

Thành công trong sự nghiệp diễn xuất và được đông đảo khán giả cả nước biết đến nhưng diễn viên Hiệp Gà lại gặp nhiều thăng trầm trong hôn nhân. Trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nam diễn viên hiện đang "gà trống nuôi con". Anh từng chia sẻ không có ý định đi bước nữa sau những biến cố trong chuyện tình cảm.

Hiệp Gà một mình nuôi hai con sau ly hôn - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, nam diễn viên sinh năm 1977 lại bất ngờ úp mở về chuyện kết hôn lần nữa. Cụ thể trên trang Facebook cá nhân, Hiệp Gà khoe loạt ảnh tình tứ bên một người đẹp lạ mặt đính kèm chú thích đầy ẩn ý: "Mình lên xe hoa em nhé".