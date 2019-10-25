Hiệp Gà gây hoang mang khi úp mở chuyện lấy vợ 4?

Hậu trường 25/10/2019 17:26

Hôn nhân với vợ thứ 3 đổ vỡ chưa bao lâu, diễn viên Hiệp Gà lại khiến dư luận hoang mang khi úp mở chuyện tái hôn lần nữa.

Thành công trong sự nghiệp diễn xuất và được đông đảo khán giả cả nước biết đến nhưng diễn viên Hiệp Gà lại gặp nhiều thăng trầm trong hôn nhân. Trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nam diễn viên hiện đang "gà trống nuôi con". Anh từng chia sẻ không có ý định đi bước nữa sau những biến cố trong chuyện tình cảm.

dien vien hiep ga 1
Hiệp Gà một mình nuôi hai con sau ly hôn - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, nam diễn viên sinh năm 1977 lại bất ngờ úp mở về chuyện kết hôn lần nữa. Cụ thể trên trang Facebook cá nhân, Hiệp Gà khoe loạt ảnh tình tứ bên một người đẹp lạ mặt đính kèm chú thích đầy ẩn ý: "Mình lên xe hoa em nhé".

dien vien hiep ga
Hiệp Gà gây hoang mang với dòng thông báo mới nhất trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Ngay lập tức, dòng chia sẻ của ông bố đơn thân đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận ủng hộ nam diễn viên: "Ok lên luôn anh ơi"; "Lên đâu tùy bác nhưng em mới được ăn cỗ lần hai, lần ba quên mời em, lần này phải nhớ đấy"; "Sợ ông rồi... Lần này nữa thôi đấy"; "Bao giờ anh cưới nhớ mời em nhé anh"...

dien vien hiep ga 3dien vien hiep ga 4dien vien hiep ga 5

dien vien hiep ga 6
Dân mạng bình luận dưới bài viết - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, không ít người hoài nghi nam diễn viên chỉ nói đùa. Bởi trước đó, anh nhiều lần đăng ảnh tình tứ bên các người đẹp khác giới nhưng vẫn đi về lẻ bóng.

dien vien hiep ga 7

dien vien hiep ga 8
Một vài hình ảnh được nam diễn viên đăng tải bên các người đẹp khác - Ảnh: FB

Trước đó, nam diễn viên từng vướng không ít tai tiếng khi ly hôn người vợ thứ 3 Diệu Thúy. Cụ thể, vợ cũ Hiệp Gà tố anh quỵt nợ, nhờ nhà vợ vay tiền nhưng không trả.

Chia sẻ kỷ niệm với vợ cũ chưa lâu, Hiệp Gà lại 'úp mở' công khai bạn gái mới?

Chia sẻ kỷ niệm với vợ cũ chưa lâu, Hiệp Gà lại 'úp mở' công khai bạn gái mới?

Người hâm mộ hoang mang không biết đây là người yêu thực sự của Hiệp Gà hay chỉ là một trò đùa của nghệ sĩ hài?

Xem thêm
Từ khóa:   Hiệp Gà vợ cũ Hiệp Gà Hiệp Gà tái hôn

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 27 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026