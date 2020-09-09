Từng bị chê thậm tệ, Việt Anh trở lại 'lợi hại hơn xưa', điển trai nhưng vẫn chưa hết khác lạ

Hậu trường 09/09/2020 17:20

Diện mạo của diễn viên Việt Anh sau khi sang Hàn Quốc thẩm mỹ luôn trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng.

Sau khi ly hôn Hương Trần, diễn viên Việt Anh sang Hàn Quốc thẩm mỹ. Sau khi trở về, nam diễn viên "Người phán xử" rơi vào vòng thị phi. Vốn sở hữu gương mặt góc cạnh và đầy nam tính, tuy nhiên hậu "dao kéo", anh liên tục bị chê bai diện mạo thiếu tự nhiên. Đường nét trên gương mặt được cho là trở nên cứng đơ và mất đi vẻ điển trai vốn có.

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Việt Anh bị chê thiếu nam tính sau khi đại trùng tu - Ảnh: Internet

Suốt một thời gian dài sau đó, Việt Anh luôn bị "soi" nhan sắc thiếu nam tính. Tuy nhiên mới đây, Phan Hải của "Người phán xử" nhận về nhiều phản ứng tích cực của công chúng khi khoe ảnh mới nhất. Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng tải ảnh chụp ở góc nghiêng và nhận được nhiều lời khen. Tuy gương mặt vẫn có nhiều điểm khác xưa nhưng đã tự nhiên hơn so với ít tháng trước.

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Mọi người nhận xét, tuy gương mặt Việt Anh vẫn khác xưa nhưng đã tự nhiên hơn - Ảnh: FB

Trong ảnh, Việt Anh diện vest lịch lãm và biểu cảm tự nhiên nhất trước ống kính. Mọi người dành nhiều lời khen cho ngoại hình của anh. Cách đây không lâu, nam diễn viên xuất hiện với thân hình tròn xoe và bị chê tăng cân quá đà.

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Việt Anh và Hương Trần vui vẻ bên nhau sau khi ly hôn - Ảnh: FB

Ít ngày trước, Việt Anh gây xôn xao khi chia sẻ ảnh cùng vợ cũ Hương Trần tổ chức tiệc kỷ niệm 1 năm rưỡi ly hôn. Cả hai chụp ảnh vui vẻ cùng con trai Đậu Đậu. Trước nghi vấn "nối lại tình xưa", Việt Anh thẳng thắn cho biết giờ họ chỉ là bạn. Anh hi vọng vợ cũ sớm tìm được người mới và sinh thêm em cho con trai.

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Từ khóa:   Việt Anh diện mạo Việt Anh Việt Anh và Hương Trần

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