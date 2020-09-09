Cuộc sống bình yên đến khó tin của Hồng Đào hậu ly hôn, ngày càng trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi U60

Hơn 1 năm sau khi ly hôn, nghệ sĩ Hồng Đào hài lòng với cuộc sống vui vẻ bên hai con. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, du lịch cùng bạn bè.
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Giữa năm 2019, nghệ sĩ Hồng Đào công khai chuyện hôn nhân đổ vỡ với Quang Minh. Thông tin này khiến công chúng bàng hoàng, tiếc nuối. Bởi suốt hơn 20 năm chung sống, cặp đôi luôn được ngưỡng mộ vì cuộc sống hạnh phúc cùng sự ăn ý trên sân khấu.
Hậu ly hôn, nghệ sĩ Quang Minh trở nên kín tiếng hơn. Về phần mình, Hồng Đào nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô thường xuyên về nước hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên sau Tết 2020, nữ nghệ sĩ sang Mỹ và chưa thể về nước do dịch Covid-19. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật ảnh và cuộc sống tại xứ người để mọi người theo dõi.
Không chạy show, Hồng Đào dành hầu hết thời gian cho bản thân và 2 cô con gái. Cô cùng những người bạn đi chơi, du lịch nhiều nơi tại Mỹ. Có thể thấy, cuộc sống độc thân của nữ danh hài hải ngoại vô cùng vui vẻ và thoải mái.
Ở thời điểm hiện tại, Hồng Đào được nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn dù ở tuổi U60. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ, cô luôn hạnh phúc là do cách sống nhẹ nhàng, không ganh đua, toan tính như trước. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại và luôn hướng đến những điều tích cực.