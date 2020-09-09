Cuộc sống bình yên đến khó tin của Hồng Đào hậu ly hôn, ngày càng trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi U60

Giữa năm 2019, nghệ sĩ Hồng Đào công khai chuyện hôn nhân đổ vỡ với Quang Minh. Thông tin này khiến công chúng bàng hoàng, tiếc nuối. Bởi suốt hơn 20 năm chung sống, cặp đôi luôn được ngưỡng mộ vì cuộc sống hạnh phúc cùng sự ăn ý trên sân khấu.

Hậu ly hôn, nghệ sĩ Quang Minh trở nên kín tiếng hơn. Về phần mình, Hồng Đào nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô thường xuyên về nước hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên sau Tết 2020, nữ nghệ sĩ sang Mỹ và chưa thể về nước do dịch Covid-19. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật ảnh và cuộc sống tại xứ người để mọi người theo dõi.