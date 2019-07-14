Trên trang cá nhân, người mẫu Kỳ Hân bất ngờ gây chú ý khi công khai hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc.

Là một trong những người đẹp “dao kéo” nổi tiếng của showbiz Việt, người mẫu Kỳ Hân chưa từng e ngại việc thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ trước công chúng. Tuy nhiên, không ít lần người đẹp bị cộng đồng mạng “ném đá” vì gương mặt ngày càng đơ cứng, thậm chí biến dạng vì lạm dụng “dao kéo”.

Gương mặt sưng phù, biến dạng của Kỳ Hân vì lạm dụng 'dao kéo' trước đây - Ảnh: Internet

Mới đây, cô nàng lại quyết định phẫu thuật thẩm mỹ lần nữa để tân trang nhan sắc. Trên trang cá nhân, Kỳ Hân hào hứng chia sẻ: “Sắp có đôi mắt to tròn như mong muốn với nếp mí rõ luôn rồi các chị ơi. Chờ em 5 ngày nữa cắt chỉ là sẽ rõ luôn”.

Người mẫu Kỳ Hân quyết định cắt mí để đôi mắt to tròn hơn - Ảnh: Internet

Cô nàng chẳng ngại ngần công khai việc phẫu thuật lên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh đăng tải, người đẹp quyết định cắt mí để sở hữu đôi mắt to tròn hơn bất chấp sự phản đối của ông xã Mạc Hồng Quân. Theo đó, Kỳ Hân cho biết nguyên nhân khiến cô quyết định cắt mí là do "mắt cũ bị sụp mí một bên”.

Dưới bài đăng của người mẫu Kỳ Hân, bạn bè thân thiết và người hâm mộ đã để lại nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc mới của cô. Tuy nhiên, một số cư dân mạng vẫn tỏ ra tiếc nuối cho đôi mắt cũ của cô nàng: “Mắt cũ chị thấy đẹp rồi, hợp mặt em rồi mà ta”. Đáp lại những bình luận này, Kỳ Hân hài hước cho biết: “Tại em tham chị ơi”.

Cộng đồng mạng cho rằng Kỳ Hân đang dần 'nghiện' thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù đã sở hữu gương mặt xinh đẹp hơn trước nhưng bà xã Mạc Hồng Quân vẫn chưa mấy hài lòng với nhan sắc hiện tại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-bi-che-bai-vi-lam-dung-dao-keo-ky-han-van-quyet-phau-thuat-lan-nua-de-thay-doi-bo-phan-nay-tren-mat-331093.html