Liên tục phủ nhận ‘dao kéo’, Phạm Hương bị diễn đàn sắc đẹp quốc tế réo tên: ‘Cô ấy đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật’

Hậu trường 09/06/2019 12:01

Mới đây, một diễn đàn sắc đẹp quốc tế của Panama bất ngờ gây sốc khi khẳng định Phạm Hương đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để sở hữu sắc đẹp như hiện tại.

Dù đã “ở ẩn” suốt một khoảng thời gian dài nhưng Phạm Hương vẫn là cái tên được nhiều người quan tâm.

Cách đây 4 năm, cô đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Thời điểm đó, Phạm Hương liên tục vướng vào tin đồn nhờ cậy phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc. Tuy nhiên, người đẹp liên tục phủ nhận việc “dao kéo”, đồng thời cho biết nhan sắc ngày càng mặn mà, rạng rỡ của bản thân là nhờ trang điểm.

Liên tục phủ nhận ‘dao kéo’, Phạm Hương bị diễn đàn sắc đẹp quốc tế réo tên: ‘Cô ấy đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật’ - Ảnh 1
Từ sau khi đăng quang, Phạm Hương liên tục vướng vào tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Mới đây, một diễn đàn sắc đẹp của Panama với lượng người theo dõi lớn bất ngờ đăng tải bài viết liên quan tới người đẹp Việt Nam. Cụ thể, nội dung bài viết cho biết Phạm Hương đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc hoàn hảo như hiện tại.

Nội dung được tạm dịch như sau: “Hôm nay, chúng tôi giới thiệu hình ảnh trước đây của một số hoa hậu từng tham gia cuộc thi sắc đẹp. Trường hợp đầu tiên là Phạm Hương - người chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Như các bạn có thể thấy, khi xem bức ảnh bên trái, cô gái trẻ này đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để đi đến ngoại hình như ngày hôm nay. Thật sự đó là một sự thay đổi tuyệt vời để trở nên hoàn hảo hơn".

Liên tục phủ nhận ‘dao kéo’, Phạm Hương bị diễn đàn sắc đẹp quốc tế réo tên: ‘Cô ấy đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật’ - Ảnh 2
Bài đăng của một diễn đàn sắc đẹp quốc tế về nhan sắc của Phạm Hương - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên nhan sắc của Phạm Hương được các diễn đàn sắc đẹp quốc tế quan tâm. Trước đó, đã có nhiều diễn đàn nhắc đến Phạm Hương và đưa ra những ý kiến trái chiều về nhan sắc của cô. Bên cạnh phần đông ý kiến khen ngợi sắc đẹp của cô thì vẫn có những bài viết chia sẻ về việc người đẹp đã “dao kéo” để thay đổi gương mặt.

Liên tục phủ nhận ‘dao kéo’, Phạm Hương bị diễn đàn sắc đẹp quốc tế réo tên: ‘Cô ấy đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật’ - Ảnh 3
Người đẹp chưa từng lên tiếng thừa nhận việc 'dao kéo' - Ảnh: Internet

Mặc dù tin đồn người đẹp Hải Phòng thay đổi nhờ phẫu thuật thẩm mỹ đã râm ran từ lâu nhưng vẫn không thể kết luận Phạm Hương có thực sự “dao kéo” hay không bởi bản thân cô chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận. Suy cho cùng, tất cả chỉ là những đồn đoán của dư luận.

Phạm Hương cảm thán: 'Đã là sao, đừng sợ bóng tối'

Phạm Hương cảm thán: 'Đã là sao, đừng sợ bóng tối'

Nàng hậu quốc dân vừa chia sẻ quan điểm cá nhân trên instagram cá nhân và rất được công chúng quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Hương sao việt phẫu thuật thẩm mỹ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 25 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026