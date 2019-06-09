Liên tục phủ nhận ‘dao kéo’, Phạm Hương bị diễn đàn sắc đẹp quốc tế réo tên: ‘Cô ấy đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật’

Mới đây, một diễn đàn sắc đẹp quốc tế của Panama bất ngờ gây sốc khi khẳng định Phạm Hương đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để sở hữu sắc đẹp như hiện tại.

Dù đã “ở ẩn” suốt một khoảng thời gian dài nhưng Phạm Hương vẫn là cái tên được nhiều người quan tâm. Cách đây 4 năm, cô đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Thời điểm đó, Phạm Hương liên tục vướng vào tin đồn nhờ cậy phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc. Tuy nhiên, người đẹp liên tục phủ nhận việc “dao kéo”, đồng thời cho biết nhan sắc ngày càng mặn mà, rạng rỡ của bản thân là nhờ trang điểm.

Từ sau khi đăng quang, Phạm Hương liên tục vướng vào tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet Mới đây, một diễn đàn sắc đẹp của Panama với lượng người theo dõi lớn bất ngờ đăng tải bài viết liên quan tới người đẹp Việt Nam. Cụ thể, nội dung bài viết cho biết Phạm Hương đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc hoàn hảo như hiện tại. Nội dung được tạm dịch như sau: “Hôm nay, chúng tôi giới thiệu hình ảnh trước đây của một số hoa hậu từng tham gia cuộc thi sắc đẹp. Trường hợp đầu tiên là Phạm Hương - người chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Như các bạn có thể thấy, khi xem bức ảnh bên trái, cô gái trẻ này đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để đi đến ngoại hình như ngày hôm nay. Thật sự đó là một sự thay đổi tuyệt vời để trở nên hoàn hảo hơn". Bài đăng của một diễn đàn sắc đẹp quốc tế về nhan sắc của Phạm Hương - Ảnh: Internet Đây không phải là lần đầu tiên nhan sắc của Phạm Hương được các diễn đàn sắc đẹp quốc tế quan tâm. Trước đó, đã có nhiều diễn đàn nhắc đến Phạm Hương và đưa ra những ý kiến trái chiều về nhan sắc của cô. Bên cạnh phần đông ý kiến khen ngợi sắc đẹp của cô thì vẫn có những bài viết chia sẻ về việc người đẹp đã “dao kéo” để thay đổi gương mặt. Người đẹp chưa từng lên tiếng thừa nhận việc 'dao kéo' - Ảnh: Internet Mặc dù tin đồn người đẹp Hải Phòng thay đổi nhờ phẫu thuật thẩm mỹ đã râm ran từ lâu nhưng vẫn không thể kết luận Phạm Hương có thực sự “dao kéo” hay không bởi bản thân cô chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận. Suy cho cùng, tất cả chỉ là những đồn đoán của dư luận.

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