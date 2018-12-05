Tung ảnh bikini khoe vẻ đẹp núi rừng nhưng H'Hen Niê bị chê về nụ cười đơ không cảm xúc

Hậu trường 05/12/2018 11:18

H'Hen Niê khiến nhiều fan bấn loạn khi tung bộ ảnh quyến rũ với bikini khoe làn da nâu bóng cùng body săn chắc. Tuy nhiên, cô vẫn phải dính điểm trừ do sở hữu nụ cười thiếu tự nhiên.

Sau một năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H'Hen Niê đã có đủ sự tự tin để chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Thời gian này, người đẹp đang tất bật chuẩn bị mọi thứ chỉn chu cho đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 diễn ra tại Thái Lan.

Mới đây, đại diện Việt Nam gây sốt khi tung bộ ảnh chất lừ được chụp với bikini. Bên cạnh vóc dáng hoàn hảo không chút tì vết thì làn da nâu bóng khỏe khoắn của cô cũng được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng H'Hen Niê tạo dáng quá nhàm chán vì giữ mãi một điệu cười không thay đổi. Vẻ đẹp của cô có lẽ sẽ hoàn hảo hơn nhiều nếu biết cách biến tấu biểu cảm gương mặt theo mỗi góc ảnh.

Tung ảnh bikini khoe vẻ đẹp núi rừng nhưng H'Hen Niê bị chê về nụ cười đơ không cảm xúc - Ảnh 1
Tung ảnh bikini khoe vẻ đẹp núi rừng nhưng H'Hen Niê bị chê về nụ cười đơ không cảm xúc - Ảnh 2
H'Hen Niê khoe làn da nâu khỏe khoắn trước thềm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 - Ảnh: Internet
Tung ảnh bikini khoe vẻ đẹp núi rừng nhưng H'Hen Niê bị chê về nụ cười đơ không cảm xúc - Ảnh 3
Tung ảnh bikini khoe vẻ đẹp núi rừng nhưng H'Hen Niê bị chê về nụ cười đơ không cảm xúc - Ảnh 4
Vẻ đẹp 'nóng bỏng' của mỹ nhân Ê Đê khiến nhiều người xuýt xoa - Ảnh: Internet
Tung ảnh bikini khoe vẻ đẹp núi rừng nhưng H'Hen Niê bị chê về nụ cười đơ không cảm xúc - Ảnh 5
Tung ảnh bikini khoe vẻ đẹp núi rừng nhưng H'Hen Niê bị chê về nụ cười đơ không cảm xúc - Ảnh 6
H'Hen Niê được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc quốc tế lần này - Ảnh: Internet
Tung ảnh bikini khoe vẻ đẹp núi rừng nhưng H'Hen Niê bị chê về nụ cười đơ không cảm xúc - Ảnh 7
Nhiều người cho rằng điểm trừ lớn nhất của H'Hen Niê chính là nụ cười gượng gạo và thiếu cảm xúc - Ảnh: Internet
Tóc tém độc đáo giúp H'Hen Niê gây chú ý tại Hoa hậu Hoàn vũ

Tóc tém độc đáo giúp H'Hen Niê gây chú ý tại Hoa hậu Hoàn vũ

Cuộc thi Miss Universe có 2 thí sinh tóc ngắn, nhưng Hoa hậu H'Hen Niê của Việt Nam được chú ý nhiều hơn hẳn Hoa hậu Hoàn vũ Kenya vì sắc vóc nổi bật.

Xem thêm
Từ khóa:   H'Hen Niê Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 vẻ đẹp của H'Hen Niê

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 26 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42