Tung ảnh bikini khoe vẻ đẹp núi rừng nhưng H'Hen Niê bị chê về nụ cười đơ không cảm xúc

H'Hen Niê khiến nhiều fan bấn loạn khi tung bộ ảnh quyến rũ với bikini khoe làn da nâu bóng cùng body săn chắc. Tuy nhiên, cô vẫn phải dính điểm trừ do sở hữu nụ cười thiếu tự nhiên.
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Sau một năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H'Hen Niê đã có đủ sự tự tin để chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Thời gian này, người đẹp đang tất bật chuẩn bị mọi thứ chỉn chu cho đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 diễn ra tại Thái Lan.
Mới đây, đại diện Việt Nam gây sốt khi tung bộ ảnh chất lừ được chụp với bikini. Bên cạnh vóc dáng hoàn hảo không chút tì vết thì làn da nâu bóng khỏe khoắn của cô cũng được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng H'Hen Niê tạo dáng quá nhàm chán vì giữ mãi một điệu cười không thay đổi. Vẻ đẹp của cô có lẽ sẽ hoàn hảo hơn nhiều nếu biết cách biến tấu biểu cảm gương mặt theo mỗi góc ảnh.