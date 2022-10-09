Tuấn Hưng 'tá hỏa' khi bị vu oan phạm luật dù đang làm việc tốt

Nam ca sĩ Tuấn Hưng đã vô cùng bức xúc khi hình ảnh của mình bị thêu dệt thành một câu chuyện hoàn toàn khác, khiến anh trở thành người phạm luật.

Mới đây, nam ca sĩ Tuấn Hưng đã vướng vào một chuyện "dở khóc dở cười" khi đang có ý tốt giúp đỡ người khác. Cụ thể, khi thấy một nhóm thanh niên đang xung đột với một cặp vợ chồng, anh đã ra mặt can ngăn nhưng lại bị thêu dệt thành một câu chuyện khác trên mạng xã hội.

Ca sĩ Tuấn Hưng bức xúc khi bị vu oan là người phạm luật - Ảnh: Internet

"Giữa đường thấy chuyện bất bình nên nhảy xuống can, không cho mọi người đánh nhau. 3 - 4 thanh niên định xô xát với một đôi vợ chồng. Tôi chỉ khuyên không nên động chân động tay, có chuyện gì từ từ nói.

Thế mà lại bị đưa lên mạng là sai phạm giao thông. Sáng sớm đã nhận được mấy link bảo mình sai phạm. Đến khổ." - Tuấn Hưng viết trên trang cá nhân của mình. Kèm với bài viết là hình ảnh cho thấy anh đang trò chuyện và khuyên ngăn mọi người nên hòa giải.

Câu chuyện này của Tuấn Hưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người gửi lời động viên đến nam ca sĩ khi anh gặp chuyện tai bay vạ gió dù là đang làm việc tốt.

Cách đây không lâu, Tuấn Hưng đã bị quận Hoàn Kiếm xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng vì tổ chức show âm nhạc tại nhà ở Hàng Khay mà không xin phép. Sau khi nộp phạt, nam ca sĩ đã làm các thủ tục xin phép và đưa buổi diễn của mình hoạt động trở lại.

Sau đó, Tuấn Hưng đã nhận được quyết định của Phó bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến. Theo đó, nam ca sĩ được công nhận là phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu trẻ Hà Nội.

Tuấn Hưng bật khóc trên show ban công vì được khán giả hết lòng ủng hộ, yêu thương Tuấn Hưng thừa nhận anh áp lực khi tổ chức diễn trở lại. Thời gian qua, nam ca sĩ bị xử phạt và không biết bản thân có thể tiếp tục các đêm nhạc tại ban công được không.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuan-hung-ta-hoa-khi-bi-vu-oan-pham-luat-du-dang-lam-viec-tot-511510.html