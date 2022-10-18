Tuấn Hưng đáp trả 'đanh thép' trước bình luận kém duyên của anti-fan: 'Vô học, cẩn thận cái mồm giữ răng mà ăn cơm'

Trước những bình luận của anti-fan, Tuấn Hưng không ngần ngại lên tiếng đáp trả đầy thâm thúy.
- Tuấn Hưng bật khóc trên show ban công vì được khán giả hết lòng ủng hộ, yêu thương
- Vừa bị xử phạt, ca sĩ Tuấn Hưng lại tiếp tục mở đêm liveshow ở 'góc ban công' vào tối 24/9
Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Tuấn Hưng đã đăng tải những hình ảnh trong một sự kiện với không khí vui vẻ, sôi động. Bên cạnh những bình luận tích cực, có người đã vào để lại comment với từ ngữ không tốt đẹp làm ảnh hưởng đến hình ảnh, danh dự của anh.
Tuấn Hưng đã vô cùng bức xúc và đáp trả thẳng mặt anti-fan: "Ngày vui của người ta mà nỡ mở mồm nói những câu bẩn thỉu để rồi bao nhiêu người lôi Bố Mẹ họ hàng hang hốc từ gốc đến ngọn ra chửi cho. Chắc đọc hết từng này lời chửi thì cũng uất ức lắm. Luật nhân quả không từ 1 ai. Cẩn thận cái mồm giữ răng mà ăn cơm không lại phải… cơm đấy".
Không chỉ riêng giọng ca Tìm lại bầu trời, rất nhiều khán giả cũng bày tỏ sự phê phán và chỉ trích với bình luận của anti-fan trên vì sự kém duyên này.
Được biết, đây không phải lần đầu anh lên tiếng phản pháo hành động kém duyên của antifan. Trước đây cũng rất nhiều lần nam ca sĩ lên tiếng về hành động làm phiền của anti-fan hay gặp phải những hành động "khiếm nhã" anh luôn cố gắng giữ bình tĩnh và đáp trả khéo léo.
Tuấn Hưng được khán giả biết đến qua nhiều bài hit đi vào lòng người như: Nắm Lấy Tay Anh, Tìm lại Bầu Trời,...Đến năm 2014, Tuấn Hưng và bà xã Hương Baby chính thức nên duyên vợ chồng. Vợ nam ca sĩ kém anh tới 13 tuổi, từng tham gia hoạt động nghệ thuật một thời gian ngắn và chuyển hướng sang kinh doanh.