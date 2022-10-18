Tuấn Hưng đáp trả 'đanh thép' trước bình luận kém duyên của anti-fan: 'Vô học, cẩn thận cái mồm giữ răng mà ăn cơm'

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Tuấn Hưng đã đăng tải những hình ảnh trong một sự kiện với không khí vui vẻ, sôi động. Bên cạnh những bình luận tích cực, có người đã vào để lại comment với từ ngữ không tốt đẹp làm ảnh hưởng đến hình ảnh, danh dự của anh.

Nam ca sĩ Tuấn Hưng bị anti-fan bình luận với những từ ngữ không tốt đẹp - Ảnh: FBNV

Tuấn Hưng đã vô cùng bức xúc và đáp trả thẳng mặt anti-fan: "Ngày vui của người ta mà nỡ mở mồm nói những câu bẩn thỉu để rồi bao nhiêu người lôi Bố Mẹ họ hàng hang hốc từ gốc đến ngọn ra chửi cho. Chắc đọc hết từng này lời chửi thì cũng uất ức lắm. Luật nhân quả không từ 1 ai. Cẩn thận cái mồm giữ răng mà ăn cơm không lại phải… cơm đấy".