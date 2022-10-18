Tuấn Hưng đáp trả 'đanh thép' trước bình luận kém duyên của anti-fan: 'Vô học, cẩn thận cái mồm giữ răng mà ăn cơm'

Hậu trường 18/10/2022 16:42

Trước những bình luận của anti-fan, Tuấn Hưng không ngần ngại lên tiếng đáp trả đầy thâm thúy.

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Tuấn Hưng đã đăng tải những hình ảnh trong một sự kiện với không khí vui vẻ, sôi động. Bên cạnh những bình luận tích cực, có người đã vào để lại comment với từ ngữ không tốt đẹp làm ảnh hưởng đến hình ảnh, danh dự của anh. 

Tuấn Hưng đáp trả 'đanh thép' trước bình luận kém duyên của anti-fan: 'Vô học, cẩn thận cái mồm giữ răng mà ăn cơm' - Ảnh 1
Nam ca sĩ Tuấn Hưng bị anti-fan bình luận với những từ ngữ không tốt đẹp - Ảnh: FBNV

Tuấn Hưng đã vô cùng bức xúc và đáp trả thẳng mặt anti-fan: "Ngày vui của người ta mà nỡ mở mồm nói những câu bẩn thỉu để rồi bao nhiêu người lôi Bố Mẹ họ hàng hang hốc từ gốc đến ngọn ra chửi cho. Chắc đọc hết từng này lời chửi thì cũng uất ức lắm. Luật nhân quả không từ 1 ai. Cẩn thận cái mồm giữ răng mà ăn cơm không lại phải… cơm đấy".

Không chỉ riêng giọng ca Tìm lại bầu trời, rất nhiều khán giả cũng bày tỏ sự phê phán và chỉ trích với bình luận của anti-fan trên vì sự kém duyên này.

Tuấn Hưng đáp trả 'đanh thép' trước bình luận kém duyên của anti-fan: 'Vô học, cẩn thận cái mồm giữ răng mà ăn cơm' - Ảnh 2
Tuấn Hưng đáp trả đầy thâm thúy trước bình luận kém duyên của anti-fan - Ảnh: Internet

Được biết, đây không phải lần đầu anh lên tiếng phản pháo hành động kém duyên của antifan. Trước đây cũng rất nhiều lần nam ca sĩ lên tiếng về hành động làm phiền của anti-fan hay gặp phải những hành động "khiếm nhã" anh luôn cố gắng giữ bình tĩnh và đáp trả khéo léo.

Tuấn Hưng đáp trả 'đanh thép' trước bình luận kém duyên của anti-fan: 'Vô học, cẩn thận cái mồm giữ răng mà ăn cơm' - Ảnh 3
Tuấn Hưng không ít lần lên tiếng đáp trả những hành động làm phiền của anti-fan - Ảnh: Internet

Tuấn Hưng được khán giả biết đến qua nhiều bài hit đi vào lòng người như: Nắm Lấy Tay Anh, Tìm lại Bầu Trời,...Đến năm 2014, Tuấn Hưng và bà xã Hương Baby chính thức nên duyên vợ chồng. Vợ nam ca sĩ kém anh tới 13 tuổi, từng tham gia hoạt động nghệ thuật một thời gian ngắn và chuyển hướng sang kinh doanh.

Tuấn Hưng 'tá hỏa' khi bị vu oan phạm luật dù đang làm việc tốt

Tuấn Hưng 'tá hỏa' khi bị vu oan phạm luật dù đang làm việc tốt

Nam ca sĩ Tuấn Hưng đã vô cùng bức xúc khi hình ảnh của mình bị thêu dệt thành một câu chuyện hoàn toàn khác, khiến anh trở thành người phạm luật.

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