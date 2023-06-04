Tuấn Hưng bất ngờ giải thích về bức ảnh bắt tay huyền thoại cách đây nhiều năm với Duy Mạnh: 'Cười thân thiện mà bão tố giăng đầy!'

Mối quan hệ của ca sĩ Duy Mạnh và Tuấn Hưng đã từng khiến dân tình xôn xao trong một thời gian dài.

Mối quan hệ của của ca sĩ Duy Mạnh và ca sĩ Tuấn Hưng luôn nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cặp đôi này vốn được khán giả yêu mến và ngưỡng mộ bởi sự nam tính từ giọng hát đến tính cách lịch lãm ở ngoài đời. Họ từng tặng bài hát cho nhau, lưu diễn cùng nhau, tuy nhiên tình cảm của cả hai bắt đầu sứt mẻ từ năm 2010 do những hiểu lầm qua lại từ mạng xã hội. Mối quan hệ của của ca sĩ Duy Mạnh và ca sĩ Tuấn Hưng luôn nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cặp đôi này vốn được khán giả yêu mến và ngưỡng mộ bởi sự nam tính từ giọng hát đến tính cách lịch lãm ở ngoài đời. Năm 2016, mối quan hệ của họ ngày càng trở nên căng thẳng hơn khi hai ca sĩ tiếp tục đăng đàn tố nhau. Trong lúc ấy, người hâm mộ của hai nam ca sĩ vẫn tiếp tục đấu khẩu qua lại khiến sự việc bị đẩy đi quá xa.

Năm 2016, mối quan hệ của họ ngày càng trở nên căng thẳng hơn khi hai ca sĩ tiếp tục đăng đàn tố nhau. Hiểu nhầm giữa Tuấn Hưng và anh Duy Mạnh âm ỉ suốt thời gian dài. Nhiều khán giả cứ tưởng giữa họ sẽ khó mà có sự hàn gắn bởi cả hai đều cá tính và nóng tính ngang nhau. Sau đó không lâu, sự việc đã được giải quyết khi ca sĩ Duy Mạnh và ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ thân thiết trở lại, thậm chí Duy Mạnh còn viết riêng bài hát dành cho 'đàn em'. Nhiều khán giả cứ tưởng giữa họ sẽ khó mà có sự hàn gắn bởi cả hai đều cá tính và nóng tính ngang nhau. Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng còn lên tiếng nói rõ về bức ảnh bắt tay huyền thoại với 'đàn anh' cách đây nhiều năm. Cụ thể, nam ca sĩ đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái hài hước: "Cái bắt tay nhau đầy mâu thuẫn để rồi sau đó giận nhau cả chục năm. Bên cạnh hay sau lưng ai lúc nào cũng phải 1 cô gái, không lúc nào không có. Sợ thật Duy Mạnh".

Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng còn lên tiếng nói rõ về bức ảnh bắt tay huyền thoại với 'đàn anh' cách đây nhiều năm. Bên dưới phần bình luận, một người hâm mộ đã để lại lời nhắn nhủ: "Ngỡ như còn mãi. Nụ cười ánh mắt thân quen ngày nào", sau đó Tuấn Hưng đã nhanh chóng đáp lời giải thích thêm: "Nhìn cười thân thiện mà sau đó thì bão tố giăng đầy". Bên dưới phần bình luận, một người hâm mộ đã để lại lời nhắn nhủ. Có thể thấy, sau nhiều ồn ào tình cảm anh em 'cây khế' sứt mẻ, trong thời điểm hiện tại Duy Mạnh và Tuấn Hưng đã vui vẻ cười đùa cùng nhau, gác bỏ mọi điều không tốt để hướng đến mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai. Trong thời điểm hiện tại Duy Mạnh và Tuấn Hưng đã vui vẻ cười đùa cùng nhau. Tuấn Hưng tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh năm 1978. Anh được công chúng biết đến qua vai trò cựu thành viên của nhóm nhạc Quả dưa hấu - nhóm nhạc nổi tiếng của Hà Nội vào những năm cuối thế kỉ 20. Nam ca sĩ để lại ấn tượng trong lòng khán giả qua một loạt ca khúc đình đám như: Cầu vòng khuyết, Nắm lấy tay anh, Tìm lại bầu trời, Dĩ vãng cuộc tình,... Tuấn Hưng tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh năm 1978. Anh được công chúng biết đến qua vai trò cựu thành viên của nhóm nhạc Quả dưa hấu. Duy Mạnh tên thật là Nguyễn Duy Mạnh, sinh năm 1975. Anh là một ca sĩ, nhạc sĩ và bắt đầu nổi tiếng từ năm 2005 với album đầu tay Tình em là đại dương gồm một loạt ca khúc trở thành hiện tượng của nhạc Việt lúc đó như: Kiếp đỏ đen, Hãy về đây bên anh, Ta đâu có say,... Anh là một ca sĩ, nhạc sĩ và bắt đầu nổi tiếng từ năm 2005 với album đầu tay Tình em là đại dương gồm một loạt ca khúc trở thành hiện tượng của nhạc Việt.

Tuấn Hưng hết mình cùng khán giả giữa vịnh Hạ Long, xúc động khi khán giả tiết lộ một điều Đêm nhạc giữa vịnh Hạ Long với khách mới là ca sĩ nổi tiếng Tuấn Hưng, Khắc Việt, Kevin Trần, Bách Nguyễn đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ phía du khách.

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