Trương Ngọc Ánh tiết lộ bị ái nữ liên tục đốc thúc lấy chồng, sinh thêm em bé ở tuổi U50

Hậu trường 23/07/2023 11:27

Người đẹp U50 Trương Ngọc Ánh cho biết hiện cô vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn dù con gái nhiều lần đốc thúc.

Trương Ngọc Ánh là nhà sản xuất phim, diễn viên nổi tiếng, từng gây ấn tượng qua các vai diễn trong: Hương ga, Áo lụa Hà Đông, Đồng tiền xương máu... Ngoài ra, Trương Ngọc Ánh còn nổi bật ở vai trò nhà sản xuất phim. Nhiều năm qua, nữ diễn viên dần vắng bóng trên màn ảnh, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Trương Ngọc Ánh tiết lộ bị ái nữ liên tục đốc thúc lấy chồng, sinh thêm em bé ở tuổi U50 - Ảnh 1
Diễn viên Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh cho biết theo thời gian, cô nhận thấy nhu cầu xem phim của khán giả có nhiều thay đổi, chính vì thế việc làm phim cũng cần được "cân đo đong đếm" kỹ càng. Nữ diễn viên hy vọng bản thân có thể trở lại với diễn xuất, cũng như thực hiện các dự án điện ảnh vào năm sau. 

Hiện tại, Trương Ngọc Ánh tập trung cho các hoạt động kinh doanh, tổ chức sự kiện. Gần đây, cô còn đẩy mạnh hoạt động ở lĩnh vực nhan sắc, đứng sau cuộc thi Miss Earth Vietnam lần đầu tiên được tổ chức.

Trương Ngọc Ánh tiết lộ bị ái nữ liên tục đốc thúc lấy chồng, sinh thêm em bé ở tuổi U50 - Ảnh 2
Trương Ngọc Ánh và con gái Bảo Tiên 

Dù bận rộn, diễn viên sinh năm 1976 vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình và chăm sóc con gái Bảo Tiên. Trương Ngọc Ánh tiết lộ cô và chồng cũ - diễn viên Bảo Sơn - đã ly hôn nhiều năm nhưng luôn đặt việc vun đắp tình cảm cho con gái lên hàng đầu.

'Chúng tôi chia tay văn minh, vì thế vẫn luôn yêu thương con và không để con cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Anh Bảo Sơn là người rất tốt, anh luôn có mặt những lúc con cần. Con gái Bảo Tiên cũng nhận được đầy đủ tình thương từ 2 bên nội, ngoại', Trương Ngọc Ánh cho hay.

Trương Ngọc Ánh tiết lộ bị ái nữ liên tục đốc thúc lấy chồng, sinh thêm em bé ở tuổi U50 - Ảnh 3
Hai mẹ con thường xuyên dành thời gian tâm sự với nhau 

Nữ diễn viên phim Hương ga cũng cho biết, thường ngày, cô dành nhiều thời gian trò chuyện, tâm sự với con về mọi điều trong cuộc sống để 2 mẹ con có thể hiểu nhau hơn.

Theo Trương Ngọc Ánh, con gái cô là người tình cảm, hiểu chuyện, biết quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Diễn viên phim Hương ga còn tiết lộ con gái cô từng đốc thúc mẹ lấy chồng và sinh thêm em bé. 

Trương Ngọc Ánh tiết lộ bị ái nữ liên tục đốc thúc lấy chồng, sinh thêm em bé ở tuổi U50 - Ảnh 4
Con gái cô từng đốc thúc mẹ lấy chồng và sinh thêm em bé

Bàn về chuyện tình cảm, Trương Ngọc Ánh nói chuyện được mặc váy cưới hay làm gì đó quá rộn ràng không phải là đích đến của cô. Thay vào đó, nữ diễn viên muốn tìm sự bình yên trong cuộc sống để lo lắng cho gia đình. 'Tôi không quá đặt nặng về chuyện phải đám cưới rình rang. Nếu như đến một lúc nào đó mình có thì tốt. Người ta chưa bao giờ bước lên sân khấu đám cưới thì mình phải cân nhắc. Bây giờ tôi cảm thấy bình yên. Mọi người quan niệm trong showbiz, cứ nói nhiều là thường dễ tan vỡ. Do đó, tôi ít chia sẻ vì xem đây là chuyện cá nhân', cô cho hay.

Trương Ngọc Ánh tiết lộ bị ái nữ liên tục đốc thúc lấy chồng, sinh thêm em bé ở tuổi U50 - Ảnh 5
Sắc vóc Trương Ngọc Ánh ở tuổi U50

Nói về việc con gái được khen nhan sắc, Trương Ngọc Ánh nói bé có "gen" nghệ thuật từ mẹ. Cô đánh giá con gái là người có gương mặt sáng, hát hay, nhảy đẹp… 'Nhưng bé chưa thích nên tôi không ép. Cũng có thể sau này con gái lớn lên mà thích nghệ thuật thì tôi ủng hộ. Tôi muốn bé phát triển tự nhiên hơn là ép buộc', Trương Ngọc Ánh nói.

Cách đây hơn hai năm, Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng công khai hẹn hò với nhau. Được biết, Anh Dũng kém Trương Ngọc Ánh 14 tuổi, tuy nhiên cả hai vẫn được khen xứng đôi khi đồng hành cùng nhau.

Trương Ngọc Ánh tiết lộ bị ái nữ liên tục đốc thúc lấy chồng, sinh thêm em bé ở tuổi U50 - Ảnh 6
Dù cách nhau 14 tuổi nhưng cả hai được khen rất xứng đôi 

Trước đó, Trương Ngọc Ánh từng trải qua cuộc hôn nhân với diễn viên Trần Bảo Sơn, họ chia tay năm 2014. Trương Ngọc Ánh nuôi con gái 12 tuổi.

Anh Dũng sinh năm 1990, nổi tiếng qua vai Thanh - người chồng nhu nhược phim "Sống chung với mẹ chồng". 3 năm nay, anh Nam tiến, tham gia một số phim điện ảnh như: Gái già lắm chiêu V, Thiên thần hộ mệnh. Ngoài ra, Anh Dũng còn mở công ty đào tạo diễn viên, nuôi ước mơ trở thành nhà sản xuất, đạo diễn. 

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