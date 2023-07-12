Nhan sắc bất ngờ của Trương Ngọc Ánh khi sánh đôi bên tình trẻ kém 14 tại thảm đỏ

Sau nhiều năm liên tục bị soi "hint" tình ái, tháng 4/2021, Anh Dũng đã đăng khoảnh khắc ngọt ngào và chính thức xác nhận hẹn hò với chị đẹp Trương Ngọc Ánh.

Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng có mối quan hệ khá tốt với gia đình của đối phương

Kể từ đó, cả 2 ngày càng thoải mái xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện cũng như cuộc sống đời thường. Mặc dù cặp đôi chênh lệnh đến 14 tuổi nhưng Trương Ngọc Ánh vẫn được khen ngợi bởi độ trẻ trung, xứng đôi vừa lứa khi đứng cạnh Anh Dũng.