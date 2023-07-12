Nhan sắc bất ngờ của Trương Ngọc Ánh khi sánh đôi bên tình trẻ kém 14 tại thảm đỏ

Hậu trường 12/07/2023 16:29

Mới đây, cặp đôi Trương Ngọc Ánh - Anh Dũng cùng nhiều sao Việt nổi tiếng, giới doanh nhân như Hoa hậu Giáng My, Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Trang Lê,... tại sự kiện

Sau nhiều năm liên tục bị soi "hint" tình ái, tháng 4/2021, Anh Dũng đã đăng khoảnh khắc ngọt ngào và chính thức xác nhận hẹn hò với chị đẹp Trương Ngọc Ánh

Nhan sắc bất ngờ của Trương Ngọc Ánh khi sánh đôi bên tình trẻ kém 14 tại thảm đỏ - Ảnh 1
Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng có mối quan hệ khá tốt với gia đình của đối phương

Kể từ đó, cả 2 ngày càng thoải mái xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện cũng như cuộc sống đời thường. Mặc dù cặp đôi chênh lệnh đến 14 tuổi nhưng Trương Ngọc Ánh vẫn được khen ngợi bởi độ trẻ trung, xứng đôi vừa lứa khi đứng cạnh Anh Dũng.

Mới đây, ngày 11/7, xuất hiện trên thảm đỏ, Trương Ngọc Ánh - Anh Dũng đặc biệt thu hút sự chú ý nhờ trang phục đồng điệu, ngoại hình được khen tương xứng.

Nhan sắc bất ngờ của Trương Ngọc Ánh khi sánh đôi bên tình trẻ kém 14 tại thảm đỏ - Ảnh 2
Trương Ngọc Ánh trẻ trung sánh vai bên bạn trai Anh Dũng

Trương Ngọc Ánh phối vest vải tweed cùng chân váy bút chì, tạo điểm nhấn bằng vòng cổ choker. Cô được nhiều vị khách có mặt khen quyến rũ, trẻ trung nhờ kiểu tóc xoăn lọn vấn cao, gợi nhớ hình ảnh các 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên trước.

Nhan sắc bất ngờ của Trương Ngọc Ánh khi sánh đôi bên tình trẻ kém 14 tại thảm đỏ - Ảnh 3
Trương Ngọc Ánh

Sánh đôi Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng diện suit đen. Anh vòng tay qua eo bạn gái, chăm sóc cô khi cả hai chụp ảnh trên thảm đỏ.

Nhan sắc bất ngờ của Trương Ngọc Ánh khi sánh đôi bên tình trẻ kém 14 tại thảm đỏ - Ảnh 4
Anh Dũng

Bên cạnh đó, có sự xuất hiện Hoa hậu Giáng My, bộ đôi nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son, Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn,.. cùng nhiều nhân vật nổi tiếng trong showbiz, giới doanh nhân.

Nhan sắc bất ngờ của Trương Ngọc Ánh khi sánh đôi bên tình trẻ kém 14 tại thảm đỏ - Ảnh 5
Hoa hậu Giáng My cũng dự sự kiện. Chị tôn làn da trắng bằng chiếc đầm lệch vai xếp tầng nữ tính. Người đẹp mix trang phục sắc đỏ cùng clutch màu bạc kiểu dáng lạ mắt. Món phụ kiện ngọc trai trên tay phải của người đẹp gây chú ý
Nhan sắc bất ngờ của Trương Ngọc Ánh khi sánh đôi bên tình trẻ kém 14 tại thảm đỏ - Ảnh 6
Nhan sắc bất ngờ của Trương Ngọc Ánh khi sánh đôi bên tình trẻ kém 14 tại thảm đỏ - Ảnh 7
Sự kiện quy tụ nhiều người nổi tiếng

 

 

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