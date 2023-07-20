Con gái Trương Ngọc Ánh khoe chân dài miên man như siêu mẫu trong chuyến du lịch khiến dân tình ngưỡng mộ

Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh ly hôn năm 2014. Gần 10 năm đổ vỡ, cả hai vẫn giữ liên hệ công việc và cuộc sống. Cả hai có sợi dây liên kết là cô con gái Devon Bảo Tiên. Ái nữ năm nay 15 tuổi, được nhận xét gương mặt giống bố và có gen chiều cao giống mẹ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trần Bảo Sơn đăng tải loạt ảnh đi du lịch hè cùng con gái Devon Bảo Tiên tại Hồng Kông. Nổi bật trên khung ảnh là chiều cao vượt trội của cô bé đã cao gần bằng bố. Theo đó, cô bé diện quần short, khéo khoe đôi chân dài miên man. Dù để mặt mộc nhưng Bảo Tiên nhận được nhiều khen ngợi bởi đường nét thanh tú, làn da bánh mật khỏe khoắn.

Devon Bảo Tiên có đôi chân dài miên man, chiều cao vượt trội, đã cao gần bằng bố

Ở tuổi 15, Bảo Tiên sở hữu chiều cao 1m7 ấn tượng. Đời thường Bảo Tiên có phong cách thời trang giản dị, trẻ trung phù hợp với lứa tuổi. Cô bé thích mặc những bộ váy ngắn hay quần short khoe lợi thế đôi chân dài.

Bảo Tiên và mẹ Trương Ngọc Ánh

Trong một lần hiếm hoi dự event cùng mẹ, Bảo Tiên diện thiết kế của Lê Thanh Hòa. Trương Ngọc Ánh ngỡ ngàng vì nhóc tỳ ngày nào nay đã ra dáng thiếu nữ và có những nét đáng yêu, cuốn hút của một cô bé tuổi mới lớn.

Bảo Tiên ra dáng thiếu nữ khi diện thiết kế của Lê Thanh Hòa

Nhiều khán giả dự đoán Bảo Tiên sẽ sớm trở thành một mỹ nhân được săn đón trong tương lai. Về phần Trần Bảo Sơn và vợ cũ, họ không kỳ vọng Bảo Tiên theo đuổi nghệ thuật mà định hướng con du học ở Mỹ.

Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh không kỳ vọng Bảo Tiên theo đuổi nghệ thuật mà định hướng con du học ở Mỹ

“Tôi dự tính khi con học xong lớp 12 mới đưa bé sang Mỹ. Việc cho các bé qua nước ngoài sống từ nhỏ đôi khi không phải lựa chọn tốt. Tôi muốn con không chỉ giỏi tiếng Việt mà còn gìn giữ cội nguồn, văn hóa, đó là điều quan trọng”- Trần Bảo Sơn từng tiết lộ.