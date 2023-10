Hé lộ thông tin hiếm hoi về tình cũ bí ẩn, sinh con thứ 2 cho Trần Bảo Sơn?

Sau khi sinh con, bạn gái của Trần Bảo Sơn nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, quyến rũ nhờ chăm chỉ tập gym, yoga - Ảnh: Internet

Nói về lý do lần nữa đổ vỡ trong chuyện tình yêu, Trần Bảo Sơn hé lộ: "Tôi không nghĩ sự đổ vỡ do ảnh hưởng từ công việc, chỉ là chưa may mắn trong tình yêu thôi. Tôi tin vào duyên số nên chuyện tình yêu trong tương lai, tôi để mọi thứ tự nhiên".

Trên trang cá nhân, dù không lộ mặt nhưng mẹ bé Bảo Khanh vẫn thường chia sẻ về công việc kinh doanh khá mát tay - Ảnh: Internet

Từ đó, thông tin về người phụ nữ bí ẩn này khiến không ít người tò mò. Được biết, con gái thứ 2 của Trần Bảo Sơn được sinh năm 2020 và được đặt tên là Bảo Khanh. Theo tìm hiểu, Trần Bảo Sơn và mẹ bé quen nhau trong một bữa tiệc tối của người bạn chung. Cả hai có kế hoạch sinh con sau khi Trần Bảo Sơn hoàn thành phim "Con đường vô tận" và công việc kinh doanh của cô bớt bận.