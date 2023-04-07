Hé lộ thông tin hiếm hoi về tình cũ bí ẩn, sinh con thứ 2 cho Trần Bảo Sơn?

Hậu trường 07/04/2023 10:07

Nói về lý do lần nữa đổ vỡ trong chuyện tình yêu với bạn gái mới, Trần Bảo Sơn hé lộ: "Tôi không nghĩ sự đổ vỡ do ảnh hưởng từ công việc. Tôi tin vào duyên số nên chuyện tình yêu trong tương lai, tôi để mọi thứ tự nhiên".

Sau ly hôn với Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn khá kín tiếng trong chuyện đời tư tình cảm. Cho đến năm ngoái, nam diễn viên bất ngờ công khai diện mạo con gái thứ 2 với bạn gái mới. Tuy nhiên, danh tính mẹ của bé vẫn được nam diễn viên giữ kín.

Hé lộ thông tin hiếm hoi về tình cũ bí ẩn, sinh con thứ 2 cho Trần Bảo Sơn? - Ảnh 1
Năm ngoái, nam diễn viên bất ngờ công khai diện mạo con gái thứ 2 với bạn gái mới. Tuy nhiên, danh tính mẹ của bé vẫn được nam diễn viên giữ kín - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, Trần Bảo Sơn hiếm hoi chia sẻ về chuyện cá nhân, đáng chú ý, anh cho biết đã chia tay bạn gái cách đây 2 năm. Anh chia sẻ: "Hiện tại, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Tôi thường xuyên đến gặp và đưa con đi chơi, làm tròn trách nhiệm của người bố”.

Hé lộ thông tin hiếm hoi về tình cũ bí ẩn, sinh con thứ 2 cho Trần Bảo Sơn? - Ảnh 2
Sau khi sinh con, bạn gái của Trần Bảo Sơn nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, quyến rũ nhờ chăm chỉ tập gym, yoga - Ảnh: Internet

Nói về lý do lần nữa đổ vỡ trong chuyện tình yêu, Trần Bảo Sơn hé lộ: "Tôi không nghĩ sự đổ vỡ do ảnh hưởng từ công việc, chỉ là chưa may mắn trong tình yêu thôi. Tôi tin vào duyên số nên chuyện tình yêu trong tương lai, tôi để mọi thứ tự nhiên".

Hé lộ thông tin hiếm hoi về tình cũ bí ẩn, sinh con thứ 2 cho Trần Bảo Sơn? - Ảnh 3
Trên trang cá nhân, dù không lộ mặt nhưng mẹ bé Bảo Khanh vẫn thường chia sẻ về công việc kinh doanh khá mát tay - Ảnh: Internet

Từ đó, thông tin về người phụ nữ bí ẩn này khiến không ít người tò mò. Được biết, con gái thứ 2 của Trần Bảo Sơn được sinh năm 2020 và được đặt tên là Bảo Khanh. Theo tìm hiểu, Trần Bảo Sơn và mẹ bé quen nhau trong một bữa tiệc tối của người bạn chung. Cả hai có kế hoạch sinh con sau khi Trần Bảo Sơn hoàn thành phim "Con đường vô tận" và công việc kinh doanh của cô bớt bận.

Trong hình ảnh hiếm hoi trên mạng xã hội, có thể thấy, sau khi sinh con, bạn gái của Trần Bảo Sơn nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, quyến rũ nhờ chăm chỉ tập gym, yoga. Ngoài ra, cô sớm trở lại công việc kinh doanh.Hé lộ thông tin hiếm hoi về tình cũ bí ẩn, sinh con thứ 2 cho Trần Bảo Sơn? - Ảnh 4Hé lộ thông tin hiếm hoi về tình cũ bí ẩn, sinh con thứ 2 cho Trần Bảo Sơn? - Ảnh 5

Hé lộ thông tin hiếm hoi về tình cũ bí ẩn, sinh con thứ 2 cho Trần Bảo Sơn? - Ảnh 6
Nữ doanh nhân từng nhiều lần khoe quà từ bạn trai - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, dù không lộ mặt nhưng mẹ bé Bảo Khanh vẫn thường chia sẻ về công việc kinh doanh khá mát tay. Năm 2022, cô khoe thành quả 8 cuốn số đỏ sau 1 năm lao động miệt mài. Đồng thời, nữ doanh nhân từng nhiều lần khoe quà từ bạn trai. 

Hé lộ thông tin hiếm hoi về tình cũ bí ẩn, sinh con thứ 2 cho Trần Bảo Sơn? - Ảnh 7
Hiện tại, nam diễn viên có cuộc sống độc thân, dành thời gian tập trung cho công việc và hai cô con gái - Ảnh: Internet

Tình cũ Trần Bảo Sơn cho biết, cô là người chủ động giữ kín, không thích tiết lộ về bản thân vì sợ gây ồn ào, ảnh hưởng tới công việc. Hiện tại, nam diễn viên có cuộc sống độc thân, dành thời gian tập trung cho công việc và hai cô con gái.

Trần Bảo Sơn lần đầu hé lộ chuyện tình cảm sau gần 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh

Trần Bảo Sơn lần đầu hé lộ chuyện tình cảm sau gần 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh

Sau ly hôn, Trần Bảo Sơn cũng khá kín tiếng về chuyện đời tư của mình. Cho đến khoảng gần 1 năm trước, nam đạo diễn mới hiếm hoi công khai hình ảnh con gái thứ 2 cùng bạn gái mới.

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