Trương Ngọc Ánh hiếm hoi 'đụng mặt' chồng cũ tại sự kiện, còn mặc tor sur tor, thái độ của cả 2 mới gây chú ý!

Cả hai vô cùng vui vẻ và niềm nở khi gặp lại. Dân tình phát hiện đôi vợ chồng một thời còn diện cùng tông trắng cho trang phục.

Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn xác nhận ly hôn vào năm 2014 từng khiến nhiều người không khỏi nuối tiếc. Sau khi "đường ai nấy đi", cuộc sống của cặp đôi có nhiều chuyển biến, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Mới đây, trưa ngày 12/8, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn bất ngờ hội ngộ tại một sự kiện. Đ Bảo Tiên.ây cũng là một trong những lần hiếm hoi 2 người đụng mặt nhau sau ly hôn trừ những dịp đặc biệt của con gái Bảo Tiên. Tuy nhiên, thái độ vô cùng vui vẻ và niềm nở của cặp đôi khi gặp lại mới khiến nhiều người chú ý. Dân tình còn phát hiện đôi vợ chồng diện cùng tông trắng cho trang phục. Nữ diễn viên Hương ga tiết lộ: "Tối hôm qua có nhắn đến rồi, tôi hỏi anh mặc cái gì, anh bảo trắng thì tôi cũng mặc trắng".

Mới đây, trưa ngày 12/8, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn bất ngờ hội ngộ tại một sự kiện Điều thú vị hơn cả là Trần Bảo Sơn tiết lộ bà mai của cả hai chính là vợ của siêu mẫu Bình Minh - doanh nhân Anh Thơ. Sau đó, Anh Thơ cũng đùa bảo: "Có cần tôi bước ra cho cả hai ngồi gần không?". Nhưng ngay sau đó, Trương Ngọc Ánh cười và từ chối, có vẻ cô muốn giữ ý tứ vì hiện tại bản thân cũng đã có người mới. Điều thú vị hơn cả là Trần Bảo Sơn tiết lộ bà mai của cả hai chính là vợ của siêu mẫu Bình Minh - doanh nhân Anh Thơ Sau đổ vỡ hôn nhân, Trương Ngọc Ánh nhanh chóng trở lại hoạt động nghệ thuật và thành công rực rỡ với phim Hương Ga. Cô giờ đây không chỉ là diễn viên nổi tiếng mà còn là nhà đầu tư sản xuất phim. Chuyện tình ái của cô cũng thu hút sự quan tâm của công chúng khi từng có 2 năm hẹn hò với diễn viên điển trai Kim Lý - người chồng hiện tại của ca sỹ Hồ Ngọc Hà.

Hiện tại, Trương Ngọc Ánh đang công khai hẹn hò với diễn viên trẻ Anh Dũng - nam chính trong phim truyền hình đình đám Sống chung với mẹ chồng. Chuyện tình này được người trong cuộc ngầm xác nhận vào tháng 4/2021 nhưng tin đồn giữa họ có tình cảm xuất hiện từ năm 2019. Dù chênh lệch đến 14 tuổi nhưng Trương Ngọc Ánh và "phi công trẻ" được bạn bè, người hâm mộ khen là xứng đôi. Anh Dũng điển trai, chững chạc và nam tính, trong khi Trương Ngọc Ánh trẻ hơn tuổi thật nên không tạo cảm giác "đũa lệch". Anh Dũng và Trương Ngọc Ánh chênh nhau 14 tuổi nhưng trông rất xứng đôi. Về phần Trần Bảo Sơn khá Khác với vợ cũ, anh dường như thầm lặng hơn sau khi ly hôn. Ngoài công việc kinh doanh, nam diễn viên thi thoảng tham gia một số sự kiện. Với điện ảnh, anh cho biết vẫn còn "máu lửa". Ngoài ra, anh cũng sản xuất phim, song chưa thu được thành công nổi bật. Trong chuyện tình cảm, anh lại hoàn toàn kín tiếng. Trần Bảo Sơn từng nói rằng anh trải qua một vài cuộc tình sau ngày ly dị, với cả người trong giới giải trí lẫn bên ngoài. Vào tháng 5/2021 vừa qua, Trần Bảo Sơn gây xôn xao khi xác nhận có con gái thứ 2 tên Bảo Khanh. Tuy nhiên nam diễn viên vẫn giấu kín hình ảnh và thông tin người mới. Vào tháng 5/2021 vừa qua, Trần Bảo Sơn gây xôn xao khi xác nhận có con gái thứ 2 tên Bảo Khanh. Dù không may mắn trong chuyện tình cảm nhưng Trần Bảo Sơn bày tỏ hạnh phúc vì có hai con gái giống bố. Mới đây nhất, nam diễn viên xác nhận đã chia tay bạn gái - cũng là mẹ của bé gái thứ 2, cách đây 2 năm. Trần Bảo Sơn cho biết con gái 3 tuổi hiện ở với mẹ. Dù không may mắn trong chuyện tình cảm nhưng Trần Bảo Sơn bày tỏ hạnh phúc vì có hai con gái giống bố.

Trương Ngọc Ánh tiết lộ bị ái nữ liên tục đốc thúc lấy chồng, sinh thêm em bé ở tuổi U50 Người đẹp U50 Trương Ngọc Ánh cho biết hiện cô vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn dù con gái nhiều lần đốc thúc.

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