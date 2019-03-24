Trường Giang liều lĩnh 'lột áo' Đinh Ngọc Diệp sau 7 tháng kết hôn với Nhã Phương

Hậu trường 24/03/2019 15:53

Sau khoảng thời gian cố gắng giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ, cuối cùng Trường Giang cũng đã diễn cảnh thân mật trên sân khấu.

Mới đây, diễn viên Đinh Ngọc Diệp đã có dịp tái xuất khán giả sau thời gian nghỉ ngơi để sinh con đầu lòng. Cô gây bất ngờ với nhan sắc trẻ trung cùng diện mạo tươi tắn của một bà mẹ bỉm sữa. Trong những bộ đầm đuôi cá cắt xẻ táo bạo ở phần ngực, người đẹp khoe làn da trắng cùng thân hình gợi cảm khiến nhiều đấng mày râu đứng ngồi không yên.

Dẫn chương trình cùng cô là Trường Giang với những màn tung hứng hài hước. Đáng chú ý là ông xã Nhã Phương đã mạnh dạn hơn khi diễn cảnh thân mật cùng đồng nghiệp nữ. Cây hài xứ Quảng không ngại nắm tay, lột áo giúp Đinh Ngọc Diệp trên sân khấu. Đây được xem là lần đầu tiên Trường Giang táo bạo như vậy sau đám cưới cổ tích với Nhã Phương. Hồi mới kết hôn, Trường Giang cũng hứa sẽ giữ khoảng cách tối đa với đồng nghiệp nữ để tránh gây hiểu lầm cho khán giả.

Trường Giang liều lĩnh 'lột áo' Đinh Ngọc Diệp sau 7 tháng kết hôn với Nhã Phương - Ảnh 1
Trường Giang và Đinh Ngọc Diệp thân mật trên sân khấu - Ảnh: Internet
Trường Giang liều lĩnh 'lột áo' Đinh Ngọc Diệp sau 7 tháng kết hôn với Nhã Phương - Ảnh 2
Trường Giang liều lĩnh 'lột áo' Đinh Ngọc Diệp sau 7 tháng kết hôn với Nhã Phương - Ảnh 3
Đây là lần đầu tiên Trường Giang chịu diễn cảnh tình tứ với đồng nghiệp nữ sau 7 tháng kết hôn với Nhã Phương - Ảnh: Internet
Trường Giang liều lĩnh 'lột áo' Đinh Ngọc Diệp sau 7 tháng kết hôn với Nhã Phương - Ảnh 4
Trước đó, Trường Giang cũng có khoảnh khắc khá thân mật với Thúy Ngân - Ảnh: Internet

Trường Giang được biết đến là một nghệ sĩ đào hoa bậc nhất trong showbiz Việt. Tuy nhiên sau khi cưới Nhã Phương, "Mười Khó" đã bỏ hẳn tính trăng hoa trước đây và chuyên tâm vun vén cho gia đình nhỏ.

Có thể thấy, suốt thời gian qua "Mười Khó" đã tu tâm dưỡng tính hoàn toàn. Anh hạn chế tiếp xúc với đồng nghiệp nữ, đi làm xong thì chạy về ngay để chăm sóc vợ con. Hạnh phúc giản dị của họ sau nhiều sóng gió khiến các fan tạm yên tâm phần nào.

Nhã Phương khoe khoảnh khắc tinh nghịch cùng Trường Giang ở tổ ấm nhỏ

Nhã Phương khoe khoảnh khắc tinh nghịch cùng Trường Giang ở tổ ấm nhỏ

Nhã Phương đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh đùa nghịch bên bánh kem cùng Trường Giang khiến nhiều fan thích thú.

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Từ khóa:   Trường Giang - Nhã Phương Đinh Ngọc Diệp

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