Nhã Phương khoe khoảnh khắc tinh nghịch cùng Trường Giang ở tổ ấm nhỏ

Mới đây, Nhã Phương đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh khoe khoảnh khắc hai vợ chồng đùa nghịch cùng bánh kem. Nữ diễn viên áp đầu vào ông xã vô cùng tình tứ. Có thể thấy, vẻ mặt của Trường Giang và Nhã Phương vô cùng hạnh phúc 6 tháng kết hôn. Bà mẹ một con tiết lộ rằng hai vợ chồng rất hợp nhau từ tính cách cho đến sở thích ăn uống.

"Mà được cái hai đứa hiểu nhau ghê, vừa khui bánh kem xong là quay sang nhìn nhau lém lỉnh rồi trét mặt nhau vầy nè. Bởi người ta hay nói: Đồng vợ đồng chồng, trét bánh kem cũng sạch ha", Nhã Phương viết.