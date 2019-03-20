Nhã Phương khoe khoảnh khắc tinh nghịch cùng Trường Giang ở tổ ấm nhỏ

Nhã Phương đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh đùa nghịch bên bánh kem cùng Trường Giang khiến nhiều fan thích thú.
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Mới đây, Nhã Phương đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh khoe khoảnh khắc hai vợ chồng đùa nghịch cùng bánh kem. Nữ diễn viên áp đầu vào ông xã vô cùng tình tứ. Có thể thấy, vẻ mặt của Trường Giang và Nhã Phương vô cùng hạnh phúc 6 tháng kết hôn. Bà mẹ một con tiết lộ rằng hai vợ chồng rất hợp nhau từ tính cách cho đến sở thích ăn uống.
"Mà được cái hai đứa hiểu nhau ghê, vừa khui bánh kem xong là quay sang nhìn nhau lém lỉnh rồi trét mặt nhau vầy nè. Bởi người ta hay nói: Đồng vợ đồng chồng, trét bánh kem cũng sạch ha", Nhã Phương viết.
Sau khi kết hôn, Trường Giang và Nhã Phương nhận nhiều dự án hợp tác cùng nhau. Vì có thêm con nên hai nghệ sĩ bận rộn chạy show kiếm tiền để vun vén cho tổ ấm nhỏ. Hạnh phúc giản dị của họ sau nhiều sóng gió khiến các fan cũng vui lây.
Cuối năm 2018, một số fan tiết lộ đã bắt gặp Nhã Phương đến sinh con tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Tuy nhiên, mọi hình ảnh về cặp vợ chồng cùng em bé được giữ gìn nghiêm ngặt. Nữ diễn viên được cho là đã hạ sinh một tiểu công chúa xinh xắn. Tuy nhiên, cho đến nay đôi vợ chồng vẫn chưa chịu thông báo tin vui.