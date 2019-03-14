Em gái Nhã Phương khoe nhan sắc xinh đẹp khó tin sau sinh con

Hậu trường 14/03/2019 10:31

Trong loạt ảnh mới đăng tải, em gái Nhã Phương khiến nhiều người bất ngờ với vẻ ngoài hết sức xinh đẹp.

Mới đây, em gái Nhã Phương đã chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh khoe vẻ ngoài rạng rỡ sau ba tháng sinh con đầu lòng. Có thể thấy, vừa mới qua thời gian ở cữ nhưng Phương Anh đã nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài tươi tắn cùng làn da trắng mịn không tì vết. Ngoài ra, vóc dáng của em gái Nhã Phương trông cũng nhỏ nhắn và thon gọn gây bất ngờ cho nhiều người. 

Nhiều người nhận xét, nếu so về nhan sắc thì Phương Anh và Nhã Phương khá ngang nhau. Thậm chí, gương mặt em gái nữ diễn viên dường như còn sắc sảo và thu hút hơn cả chị. Tuy nhiên, Phương Anh không hoạt động nghệ thuật mà chỉ kinh doanh online trên mạng xã hội. Một số khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi showbiz Việt thiếu vắng một mỹ nhân như em vợ Trường Giang.

Em gái Nhã Phương khoe nhan sắc xinh đẹp khó tin sau sinh con - Ảnh 1
Em gái Nhã Phương khoe nhan sắc cực xinh đẹp sau 3 tháng sinh con - Ảnh: Internet
Em gái Nhã Phương khoe nhan sắc xinh đẹp khó tin sau sinh con - Ảnh 2
Em gái Nhã Phương khoe nhan sắc xinh đẹp khó tin sau sinh con - Ảnh 3
Em gái Nhã Phương có gương mặt hao hao giống chị - Ảnh: Internet
Em gái Nhã Phương khoe nhan sắc xinh đẹp khó tin sau sinh con - Ảnh 4
Em gái Nhã Phương khoe nhan sắc xinh đẹp khó tin sau sinh con - Ảnh 5
Ngay lúc vừa vượt cạn, em gái Nhã Phương vẫn rất xinh đẹp - Ảnh: Internet

Em gái Nhã Phương kết hôn vào khoảng tháng 8/2018. Đến đầu tháng 1/2019, cô hạ sinh con đầu lòng sau 6 tháng tổ chức đám cưới. 

Trái ngược với chị, Phương Anh liên tục đăng tải những bức ảnh gia đình và con gái sau sinh. Được biết, chồng của Phương Anh cũng hoạt động trong showbiz và rất cưng chiều vợ. 

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Từ khóa:   em gái Nhã Phương Nhã Phương

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