Mẹ bỉm sữa Nhã Phương xuất hiện cực xinh đẹp bên hội bạn thân

Sau vài tháng sinh con đầu lòng, Nhã Phương đã tái xuất cực xinh đẹp bên Hoàng Oanh, Ái Phương...

Mới đây, diễn viên Hoàng Oanh đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh chụp trong tiệc cưới của một người bạn. Đáng chú ý là những bức ảnh còn có sự xuất hiện của Nhã Phương và ca sĩ Ái Phương. Bộ ba cùng khoe nhan sắc nổi bật trong những khoảnh khắc nhí nhảnh cùng hội bạn thân.

Có thể thấy, tuy mới sinh con gái chưa lâu nhưng Nhã Phương đã nhanh chóng lấy lại nhan sắc với vẻ mặt tươi tắn cùng làn da sáng mịn không tì vết. Nhiều người dành tặng bà xã Trường Giang những lời khen về độ trẻ trung của bà mẹ một con. Bên cạnh đó, cũng khá đông fan hy vọng nữ diễn viên sớm hé lộ hình ảnh công chúa đầu lòng.

Nhã Phương cực xinh đẹp bên hội bạn thân trong một đám cưới mới đây - Ảnh: Internet

Tuy mới sinh con nhưng bà xã Trường Giang vẫn cực kỳ xinh đẹp và tươi tắn - Ảnh: Internet

Nhã Phương được cho là đã sinh con gái đầu lòng từ trước Tết Nguyên đán 2019 - Ảnh: Internet

Nhã Phương được cho là đã sinh con từ hồi trước Tết Nguyên đán 2019. Tuy nhiên, hai vợ chồng nghệ sĩ quyết giữ kín mọi thông tin và hình ảnh của con gái để tránh ồn ào. Sau sinh một tháng, bà xã Trường Giang cũng đã đi làm trở lại. Cô không kiêng cữ nhiều mà chăm sóc bản thân và nuôi con theo quan điểm hiện đại và khoa học.

Trường Giang bất ngờ thừa nhận chuyện Nhã Phương sinh con Hành động của Trường Giang và Nhã Phương trong đoạn clip quảng cáo mới đây được cho là đang ngầm thừa nhận chuyện sinh con.

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