Lộ nhan sắc thật của Nhã Phương sau hai tháng sinh con

Hậu trường 01/03/2019 16:01

Bức ảnh Nhã Phương chụp cùng Trường Giang tại hậu trường quay TVC quảng cáo khiến nhiều người bất ngờ về nhan sắc.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ một vài bức ảnh Nhã Phương đi làm cùng Trường Giang sau hai tháng được cho là sinh con gái đầu lòng. Trái ngược với những hình ảnh long lanh trên mạng xã hội, nhan sắc thực tế của Nhã Phương ở thời điểm hiện tại xuống cấp đi nhiều.

Không chỉ để lộ gương mặt phờ phạc mà Nhã Phương còn gầy gò hơn so với thời điểm mới kết hôn. Khán giả khá bất ngờ với hình ảnh này của người đẹp bởi lẽ thông thường phụ nữ sinh con xong sẽ đầy đặn hơn thời con gái. Tuy vậy, một số cư dân mạng cho rằng vẻ ngoài này của Nhã Phương mới đúng với bóng dáng của một người mẹ bỉm sữa. Làn da nhợt nhạt do thiếu ngủ, "đầu bù tóc rối" vì trông con là những bình luận mà cư dân mạng nói về bà xã Trường Giang.

Lộ nhan sắc thật của Nhã Phương sau hai tháng sinh con - Ảnh 1
Nhã Phương xuất hiện với gương mặt phờ phạc sau hai tháng được cho là sinh con gái đầu lòng - Ảnh: Internet
Lộ nhan sắc thật của Nhã Phương sau hai tháng sinh con - Ảnh 2
Cả Trường Giang và Nhã Phương đều xuống sắc thấy rõ - Ảnh: Internet
Lộ nhan sắc thật của Nhã Phương sau hai tháng sinh con - Ảnh 3
Hình ảnh long lanh của Nhã Phương trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Cuối năm 2018, một số fan tiết lộ đã bắt gặp Nhã Phương đến sinh con tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Tuy nhiên, mọi hình ảnh về cặp vợ chồng cùng em bé được giữ gìn nghiêm ngặt. Nữ diễn viên được cho là đã hạ sinh một tiểu công chúa xinh xắn. Tuy nhiên, cho đến nay đôi vợ chồng vẫn chưa chịu thông báo tin vui.

Hiện tại, Nhã Phương đã quay lại showbiz dù chưa hết thời gian ở cữ. Trong khi đó, Trường Giang cũng khá tật bật với những dự án mới. Dù vậy, trên trang cá nhân họ vẫn thường xuyên hé lộ về cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ khiến ai cũng vui mừng.

Nhã Phương đi làm cùng ông xã Trường Giang sau nghi án sinh con

Nhã Phương đi làm cùng ông xã Trường Giang sau nghi án sinh con

Dễ dàng nhận thấy, Nhã Phương đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả sau nghi án sinh con đầu lòng cách đây không lâu.

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