Trường Giang bất ngờ tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên Nhã Phương sau 5 tháng về chung nhà

Cuối năm 2018, Nhã Phương được cho là đã sinh con gái đầu lòng cho Trường Giang. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã gần 2 tháng trôi qua nhưng cặp vợ chồng quyết không thông báo tin vui. Trên trang cá nhân, Nhã Phương thường xuyên chia sẻ ảnh selfie nhưng tuyệt nhiên không hề trả lời những thắc mắc của cư dân mạng. Phía Trường Giang cũng im hơi lặng tiếng hoàn toàn.

Dù vậy, những hành động của cả hai cho thấy cuộc sống của họ đang vô cùng hạnh phúc. Mới đây, Trường Giang cũng đã chia sẻ cảm xúc sau 5 tháng kết hôn. Anh cho biết hai vợ chồng rất trân trọng khoảng thời gian bên nhau và mong những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi.