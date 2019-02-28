Trường Giang bất ngờ tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên Nhã Phương sau 5 tháng về chung nhà

Hậu trường 28/02/2019 11:16

Trường Giang đăng tải bức ảnh cưới và khoe về cuộc sống hôn nhân màu hồng bên Nhã Phương sau 5 tháng sống chung.

Cuối năm 2018, Nhã Phương được cho là đã sinh con gái đầu lòng cho Trường Giang. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã gần 2 tháng trôi qua nhưng cặp vợ chồng quyết không thông báo tin vui. Trên trang cá nhân, Nhã Phương thường xuyên chia sẻ ảnh selfie nhưng tuyệt nhiên không hề trả lời những thắc mắc của cư dân mạng. Phía Trường Giang cũng im hơi lặng tiếng hoàn toàn. 

Dù vậy, những hành động của cả hai cho thấy cuộc sống của họ đang vô cùng hạnh phúc. Mới đây, Trường Giang cũng đã chia sẻ cảm xúc sau 5 tháng kết hôn. Anh cho biết hai vợ chồng rất trân trọng khoảng thời gian bên nhau và mong những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi.

"Vậy là đã 5 tháng trôi qua chúng ta về chung một nhà. Trải qua bao sóng gió thì ông trời đã để ta bên nhau và luôn vui vẻ hạnh phúc. Mong sao hạnh phúc này sẽ là mãi mãi", Trường Giang tâm sự.

Trường Giang bất ngờ tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên Nhã Phương sau 5 tháng về chung nhà - Ảnh 1
Trường Giang khoe hai vợ chồng sống rất hạnh phúc sau 5 tháng kết hôn - Ảnh: FBNV
Trường Giang bất ngờ tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên Nhã Phương sau 5 tháng về chung nhà - Ảnh 2
Trường Giang bất ngờ tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên Nhã Phương sau 5 tháng về chung nhà - Ảnh 3
Cuộc sống bình yên của Nhã Phương - Trường Giang sau đám cưới khiến ai cũng vui mừng - Ảnh: FBNV
Trường Giang bất ngờ tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên Nhã Phương sau 5 tháng về chung nhà - Ảnh 4
Được chồng cưng chiều nên Nhã Phương ngày càng xinh đẹp sau đám cưới - Ảnh: FBNV

Trường Giang được biết đến là một nghệ sĩ đào hoa bậc nhất trong showbiz Việt. Tuy nhiên sau khi cưới Nhã Phương, "Mười Khó" đã bỏ hẳn tính trăng hoa trước đây và chuyên tâm vun vén cho gia đình nhỏ.

Có thể thấy, suốt thời gian qua "Mười Khó" đã tu tâm dưỡng tính hoàn toàn. Anh hạn chế tiếp xúc với đồng nghiệp nữ, đi làm xong thì chạy về ngay để chăm sóc vợ con. Hạnh phúc giản dị của họ sau nhiều sóng gió khiến các fan tạm yên tâm phần nào.

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