Nhã Phương lần đầu lộ diện bên Trường Giang sau một tháng sinh con gái đầu lòng

Hậu trường 12/02/2019 11:05

Hình ảnh Nhã Phương xuất hiện tươi tắn bên Trường Giang sau Tết Nguyên đán thu hút sự quan tâm trên cộng đồng mạng.

Sau 6 tháng kết hôn, Nhã Phương được cho là đã sinh con gái đầu lòng trước Tết Nguyên đán. Theo một số nguồn tin, nữ chính Tuổi Thanh Xuân sinh nở tại một bệnh viện 5 sao ở TP.HCM với chi phí đắt đỏ và được giữ bí mật hoàn toàn.

Dù vậy, đã gần một tháng trôi qua nhưng Nhã Phương và Trường Giang vẫn chưa chịu công bố tin vui đến người hâm mộ. Trong dịp Tết vừa qua, hai nghệ sĩ cũng đăng tải một số bức ảnh selfie bên nhau nhưng không hé lộ mặt em bé đầu lòng. 

Nhã Phương lần đầu lộ diện bên Trường Giang sau một tháng sinh con gái đầu lòng - Ảnh 1
Nhã Phương đăng ảnh hạnh phúc bên Trường Giang trong Tết Nguyên đán - Ảnh: Internet
Nhã Phương lần đầu lộ diện bên Trường Giang sau một tháng sinh con gái đầu lòng - Ảnh 2
Sau đám cưới, cặp đôi thường xuyên chia sẻ ảnh tình cảm trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây cư dân mạng đã chuyền tay nhau một số bức ảnh chụp vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương trên đường. Cặp đôi cùng ngồi trong xe ô tô màu đỏ của "Mười Khó", được cho là vừa trở về sau chuyến du lịch dài ngày ở Vũng Tàu.

Tuy ảnh chụp từ xa nhưng có vẻ như Nhã Phương trông rất thoải mái và xinh đẹp. Trong khi đó, Trường Giang lại khá khó chịu khi phát hiện ra có người đang săm soi mình. 

Nhã Phương lần đầu lộ diện bên Trường Giang sau một tháng sinh con gái đầu lòng - Ảnh 3
Nhã Phương lần đầu lộ diện bên Trường Giang sau một tháng sinh con gái đầu lòng - Ảnh 4
Những hình ảnh mới nhất của Nhã Phương sau một tháng sinh con đầu lòng - Ảnh: Internet

Tết Nguyên đán 2019 là mùa xuân đầu tiên vợ chồng Trường Giang ăn Tết cùng nhau kể từ sau đám cưới cổ tích. Tuy vướng khá nhiều ồn ào trước khi về chung nhà nhưng thời gian qua cặp đôi đã khiến khán giả an tâm phần nào khi chung sống vô cùng hạnh phúc.

Trên trang cá nhân, Nhã Phương - Trường Giang chia sẻ nhiều bức ảnh tình tứ chứ không còn e dè như trước đây. Hiện tại, khán giả vẫn đang mong chờ hai nghệ sĩ sớm công bố ảnh con gái đầu lòng.

Sau 5 tháng kết hôn, Nhã Phương và Trường Giang mới làm điều đặc biệt này cho nhau

Sau 5 tháng kết hôn, Nhã Phương và Trường Giang mới làm điều đặc biệt này cho nhau

Cặp đôi đồng loạt thay avatar là ảnh cưới trên fanpage của mình.

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