Tin cực hot: Nhã Phương đã sinh con gái đầu lòng sau 5 tháng kết hôn

Hậu trường 24/01/2019 12:04

Một nguồn tin thân cận cho biết Nhã Phương đã sinh con gái đầu lòng vào sáng 22/1 tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Sáng nay, thông tin Nhã Phương đã sinh con gái đầu lòng được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Theo Trí thức trẻ, một nguồn tin thân cận cho biết bà xã Trường Giang hạ sinh tiểu công chúa vào sáng 22/1 tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Tuy nhiên, dù đã hai ngày trôi qua nhưng cặp vợ chồng vẫn chưa chịu công khai ảnh con gái. Mọi thông tin về tình hình hiện tại của mẹ con Nhã Phương vẫn được giữ kín tối đa.

Tin cực hot: Nhã Phương đã sinh con gái đầu lòng sau 5 tháng kết hôn - Ảnh 1
Nhã Phương hài hước đăng ảnh chế của gia đình trước thông tin mới sinh con - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây nữ diễn viên đã đăng tải lên Instagram bức ảnh chế cả gia đình chở nhau đi đón xuân. Trong khi Trường Giang vừa lái xe vừa ôm cây quất thì Nhã Phương ôm chặt con gái có gương mặt giống ba như đúc khi ngồi phía sau.

Mặc dù chỉ là bức ảnh mang tính giải trí nhưng nhiều người cho rằng, động thái này của Nhã Phương là đang ngầm thông báo về sự ra đời của con gái đầu lòng. Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang ngóng đợi những thông tin mới nhất từ gia đình hai nghệ sĩ. 

Tin cực hot: Nhã Phương đã sinh con gái đầu lòng sau 5 tháng kết hôn - Ảnh 2
Nhiều cư dân mạng thích thú khen vẻ ngoài đáng yêu của 'con gái' Trường Giang - Nhã Phương - Ảnh: Internet
Tin cực hot: Nhã Phương đã sinh con gái đầu lòng sau 5 tháng kết hôn - Ảnh 3
Hiện tại, vợ chồng Nhã Phương vẫn chưa chính thức thông báo tin vui - Ảnh: Internet

Sau nhiều sóng gió, Nhã Phương và Trường Giang kết hôn vào tháng 9/2018. Sau gần 6 tháng về chung nhà, cặp vợ chồng thường xuyên khiến khán giả ghen tỵ với những cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau. Từ ngày có vợ, Trường Giang cũng tu tâm dưỡng tính hoàn toàn, luôn giữ khoảng cách với các mỹ nhân trong showbiz. Anh hiện đang cố gắng hết sức để trở thành người chồng, người cha hoàn hảo của gia đình.

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